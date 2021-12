/ / / Proyectan amplio plan de obras públicas para el 2022

Intendente de Freyre Augusto Pastore

Un auspicioso plan de obras públicas planifica el municipio para el próximo año, sobre todo apuntando a la continuidad del mejoramiento de la infraestructura y servicios a la comunidad de acuerdo a lo que se desprende del presupuesto general de gastos y recursos presentado por el intendente Augusto Pastore ante el Concejo Deliberante.

Con un presupuesto total calculado en 819.648.000 pesos, planifican destinar a obras 121.333.000 pesos focalizando las mayores inversiones en la ejecución de baches para la reparación del pavimento existente deteriorado por el paso del tiempo y como consecuencia de inundaciones sufridas hace algunos años atrás.

La pavimentación de 10 cuadras, la construcción de una importante cantidad de metros de cordón cuneta, la colocación de columnas y luminarias como así también la renovación lumínica para el mejoramiento son obras contempladas para ser ejecutadas durante el 2022

La renovación del mobiliario urbano con la incorporación de nuevos bancos, macetones, luces, demarcación de espacios peatonales en calles, sobre todo en el área céntrica para su jerarquización, complementado con la renovación de la Plazoleta Eva Perón, ubicada frente al Museo Municipal, en la ex estación del ferrocarril integrado al Paseo del Hermanamiento dinamizará ese punto neurálgico de Freyre como espacio de encuentro de las vecinas y vecinos de todos los barrios a través de un moderno lugar gastronómico acompañado por una fuente de agua entre la vegetación.

El acceso a lotes, el mantenimiento de las escuelas públicas y el edificio policial están contemplados en el presupuesto que deberá ser aprobado por los representantes del pueblo.

El acceso a lotes a grupos familias como así también a personas solas a valores inferiores al que establece el mercado es otro de los programas que vienen llevando adelante el municipio a través de la incorporación de 340 terrenos los que incluyen la construcción de unidades habitacionales del programa «Freyre, nuestro lugar» que fuera creado por el actual intendente en épocas en que participaba como secretario de infraestructura municipal

La generación de políticas para la inversión productiva en el parque industrial también es parte de la planificación prevista en presupuesto con la realización de las obras para llevar el servicio de cloacas, agua potable y gas natural a ese sector y al mismo tiempo aprovechar el mismo atender la demanda no satisfecha de agua potable en el sector este de la ruta de circunvalación

La continuidad de las obras para brindar la posibilidad de acceso al gas natural a los 2700 hogares de la localidad es otro de los avances, de los cuales 811 propiedades ya pueden acceder, mientras que para el mes de febrero van a estar llegando a 1300 hogares cubriendo el 50 % de los mismos.

Para la concreción de las referidas obras y una mejor prestación de los servicios que el municipio presta a la comunidad tienen previsto adquirir una retro excavadora, un tractor, un tanque para riego, mientras que para el eficientizar la atención de la salud adquirirá el municipio un equipo oftalmológico.

Personal

En materia de personal el intendente Augusto Pastore señaló que mantendrán la planta de personal, expresando que «A medida que se cumple un cierto tiempo en la administración pública local, seguir usando la figura del contratado es una aberración jurídica, es quitarle derechos a las personas que los tienen adquiridos por vía constitucional. Entonces usar una herramienta que existe, que es válida, pero para vulnerar la Ley, no le sirve a nadie, por eso nosotros este año hemos pasado a la planta permanente a todos aquellos que no fueron pasado a planta permanente en febrero de 2015, nos parecía que era de justicia llevar la tranquilidad jurídica a esos vecinos de que no hay cuestiones políticas en el medio, todo lo contrario, todos se merecen tener la dignidad de un trabajo seguro»





