/ / ¿Quién es el más grande? ¿Pelé, Maradona o Messi?

Messi ganó su séptimo balón de oro y se metió en la disputa por ser el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Pero, quién es el más grande’?.

Por Tablón Argento

Cuando hablamos de las trayectorias deportivas y de vida de estos grandes futbolistas conviene aclarar que las actuaciones de Pelé que esta próximo a cumplir los 80 años y las de Maradona, que falleció el año pasado, están concluídas. Pero Lionel Messi sigue vigente y su vida todavía nos puede dar algunas sorpresas.

Los números de Edson Arantes do Nascimento, mas conocido como Pelé, son impresionantes. El futbolista, nacido en 1940 en un hogar muy pobre de Mina Geráis, participó en cuatro mundiales y ganó tres, los de 1958, 1962 y 1970. Siempre jugó en Brasil salvo en sus últimos años, antes de su retiro, cuando fue parte del equipo del Cosmos en Estados Unidos, un país sin tradición futbolística.

En su vida pública, Pelé, fue un mimado por el poder en su país y por las élites del fútbol mundial. Fue un negro dócil, un Tio Tom, que siendo un gran referente deportivo y viviendo en uno de los países más desiguales del mundo, nunca mostró preocupación por los de su clase o por los que padecían las secuelas del racismo. En su vida privada y sus negocios no se conocieron grandes escándalos, pero nunca sabremos si fue porque no los tuvo o porque contaba con una poderosa protección mediática. Fue premiado con rimbombantes cargos como Ministro Extraordinario de Deportes por el gobierno de Brasil entre 1994 y 1998, Caballero de Honor del Imperio Británico en 1997 y Embajador del Deporte en el Foro Económico Mundial de 2006. Cuando falta poco para que cumpla ochenta años y fiel a su trayectoria en el Día de la Conciencia a Negra, le obsequió al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, una de sus históricas camisetas del Santos, con dedicatoria incluída. Pelé fue elegido en el año 2000 como el «mejor futbolista oficial del siglo XX» en una votación realizada por la Comisión de Fútbol de la FIFA y los suscriptores de la Revista FIFA.

Diego Armando Maradona, nacido en un hogar humilde de Villa Fiorito, ?Lanús Oeste, en 1960, jugó en cuatro mundiales y ganó el de Mexico en 1986. Fue campeón en la Argentina con Boca Juniors, y desarrolló una prolongada carrera en Europa donde ganó campeonatos en España e Italia.

Maradona que compartió con Pelé su origen humilde, fue la contracara del ídolo brasileño en su actuación pública. Nunca renegó de sus orígenes y mantuvo distintos enfrentamientos con el poder futbolístico y económico-político mundial. Denunció al presidente de la FIFA, Joao Havelange, como “traficante de armas”. Fue recibido en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II, y ha narrado ese encuentro en estos términos, “Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres… Pero, ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!” En política internacional apoyó a los gobiernos de Cuba y Venezuela, participó activamente en la reunión de Mar del Plata donde distintos gobiernos latinoamericanos decidieron romper con el ALCA que impulsaba Estados Unidos. Siendo técnico de la Selección Nacional de Fútbol y en apoyo a la causa Palestina, boicoteó un partido en Israel, organizado por ese gobierno con fines propagandísticos. Maradona pagó en vida y sigue pagando después de muerto el precio politicos de esos desplantes ante el poder. Sus lados oscuros, sus miserias, fueron y son ampliamente difundidas y propagandizadas por las usinas mediáticas de los poderosos del mundo. En los premios a Jugador del Siglo de la FIFA fue seleccionado como el «mejor futbolista del siglo xx» en la votación popular.

Lionel Andrés Messi nació en Rosario, Santa Fé en 1987?, en un hogar humilde. su padre era obrero en una fabrica y su madre limpiaba casas. Es el único futbolista en la historia que ha ganado siete veces el Balón de Oro, seis veces la Bota de Oro que se destina a los máximos goleadores europeos;? un FIFA World Player, y un The Best FIFA. Siendo un niño fue reclutado por el Club Barcelona, con el que ganó 35 títulos, y ha desarrollado toda su campaña en Europa. Como juvenil y participando en la selección argentina sub-20 ganó la Copa Mundial de Fútbol de 2005, y con la Sub 23 ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008. Con la selección mayor argentina, este año ganó la copa América. Ha jugado en cuatro mundiales y todavía no ha ganado ninguno.

En lo que hace a su actuación pública por fuera de lo futbolístico Messi ha tenido un bajo perfil, con menor exposición de las que asumieron Pelé y Maradona. Cuando fue entrevistado y se le preguntaron cuestiones políticas y sociales, se ha comportado como un “hábil declarante”, que sin adular a nadie, trata de evitar mayores compromisos. Quienes lo conocen de cerca comentan de su aficción por la PlaStation, en particular los videojuegos de fútbol. Seguramente ha recibido muchas presiones, para que asuma posicionamientos políticos más afines a los poderosos, que son los que manejan el futbol mundial, pero por el momento las ha resistido, replegado en su entorno familiar, donde su pareja Antonella Roccuzzo, parece hacer un aporte a su sensatez y valores. Quizás por esa resistencia ha tenido algunos problemas con la justicia tributaria.

Es difícil comparar a astros que jugaron en tiempos deportivos diferentes, con respecto a sus capacidades futbolísticas. El fútbol ha cambiado, es más rápido, más físico, más exigente, y su entorno es mas complejo, a medida que pasan los años. Desde lo que significaron para sus pueblos, sí podemos hacer comparaciones. Es evidente que Pelé va a morirse reconocido como un gran futbolísta pero va a ser llorado por las élites; que el amor y el odio que despierta Maradona excede por mucho lo futbolÍstico, por lo que será venerado como un gran ídolo popular y combatido durante décadas por los poderosos como expresión de los “sucios, feos y malos”; y que Messi, será reconocido como un ídolo futbolistico, un chico pobre de Rosario que conquistó Europa y que se dedicó a su familia sin renegar de su origen, pero sin tirarle ningún centro a los humildes.

