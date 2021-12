/ / / Siguen mulplicándose los contagios en Morteros ya totalizan cuarenta afectados

Los contagios siguen multiplicándose en la ciudad de Morteros al contar en la actualidad con 40 casos activos con sólo164 aislados.

9 resultados positivos fueron confirmados en las últimas horas por realización de hisopados por coronavirus informó Radio República, los que se suman a los 20 casos de ayer, totalizando 29 positivos en menos de 24 horas.

La cantidad de contactos estrechos son extremadamente escasos al promediar 1,71 contactos por positivo, los que podrían no ser declarados para evitar que no puedan participar de las tradicionales celebraciones de fin de año con los consecuentes riesgos de esparcir el virus.

Cabe destacar que la extensión de la emergencia sanitaria establecida en el día de hoy alcanza a todos quienes reviste la condición de “casos sospechosos” según la definición de la autoridad sanitaria nacional, hasta tanto se realice el diagnóstico confirmatorio o resultado negativo al igual que los “casos confirmados” por el plazo de 10 días desde la fecha de inicio de síntomas o del diagnóstico, en casos asintomáticos.

Quienes no estén alcanzados como casos sospechosos o confirmados pero tuvieron algún contacto con estos dos casos deberán cumplir aislamiento obligatorio, por un plazo de 10 días, que podrá ser reducido a siete días en caso de contar con test de PCR negativo.

Se debe entender que la pandemia sigue siendo una realidad y se deben seguir con los cuidados y vacunarnos, pero además no concurrir a eventos donde haya aglomeración de personas, no ingresar a bar, locales y comerciales y cualquier espacio donde no exista la suficiente ventilación, ya los locales que permanecen cerrados con aire acondicionado son posibles focos de contagio por lo que no se debe permanecer en los mismos, señalan desde el Ministerio de Salud.

Si bien el área de marketing municipal que se encarga de publicitar a través de algunos medios, discriminando al nuestro, no habría informado que exista alguna internación, pero desde el Ministerio de Salud indicaron que es preocupante el aumento de casos de coronavirus que se está registrando y no descartan que esta curva ascendente podría impactar en los próximos días en internaciones y fallecimientos, por lo que insistieron en que al encontrarse todo liberado en la ciudad no asista a lugares con aglomeración de personas.

En cuanto a las causas del incremento de casos señalaron que debería el municipio con la información vinculada al origen de los contagios alertar a la población sobre los mismos, donde no se pueden hacer hipótesis, pero no descartan que tenga que ver con la cantidad de reuniones y encuentros de fin de año, que se hacen en lugares cerrados.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.