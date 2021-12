/ / Un talentoso

Por Jorge Vasallo *

El misterio de la vida no pudo aún explicar como algunas personas son tocadas por alguna varita mágica, y se convierten en virtuosos casi únicos de alguna especialidad. El resto de los mortales nos quedamos sin palabras al verlos regodearse con ese don cuasi divino. Los médicos hablan de la genética, los psicólogos de las influencias ambientales y los ingenieros intentan explicar estas maravillas con alguna formula matemáticas. Lo cierto es que desde los semi dioses como Maradona o Einstein, hasta muchos de los participantes de los programa televisivos Got Talent, estas personas demuestran tener un plus raramente visto en los demás.

Hace algunas semanas, volvió a ser noticia Adrián Alberto Herrera, alias "el Nano". Un reconocido ladrón con condena hasta febrero del 2024 y ya con cinco fugas y tentativas. Oriundo de la ciudad de Morteros, el Nano está preso en la cárcel de Cruz del Eje, y desde allí se las ingenió para formar una banda de estafadores virtuales. No es novedad que Córdoba es la Capital Nacional de los Fraudes Virtuales ; lo novedosos en todo caso son los modos en los que estos atorrantes se van aggiornando para superar las nuevas medidas de seguridad que por ejemplo, imponen los distintos bancos. Con la complicidad de otros 17 acusados, entre hombres y mujeres, y con un celular desde la prisión, y con páginas truchas de financieras y entidades bancarias, ofrecían préstamos falsos que les permitían conseguir los datos reservados del home banking de las víctimas. También se hacian pasar como representantes de la caramelera Arcor, que premiaba a supuestos ganadores de sorteos, como parte de los festejos del 70 aniversario de la empresa.

Por supuesto, terminaban ingresando a cuentas ajenas, las ordeñaban y transferian ese dinero a otras cuentas cuyo cbu habían creado ellos mismos. Siempre mediante transferencias, se repartían luego el botín. Entre los muchos cruces telefónicos secuestrados y que son la prueba fundamental, se lo puede escuchar a Herrera contándole a otro imputado : " a una médica de Santa Fe, ya le saqué 850.000 $ ". Los montos recaudados, con damnificados de todos el país, se cuentan de a millones.

Con sólo 30 años de vida, el destino de "el Nano" pareciera estar definitivamente marcado por el delito. Es sagaz, capaz de todo, desvergonzado y por sobre todo, un choro emprendedor. Podríamos decir , que en lo suyo, el Nano Herrera es un talentoso.

* El licenciado en psicología y licenciado en comunicación Jorge Vasallo, nacido en Brinkmann, es periodista de Radio Universidad de Córdoba

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.