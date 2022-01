/ / / Acusan de “transfuguismo” a legisladoras de JxC

Lo dijo Javier Fabre, presidente de la Línea Córdoba, en referencia a De Ferrari y Gudiño

El presidente de la Línea Córdoba del radicalismo de Córdoba, Javier Fabre, advirtió que “las legisladoras que se van del bloque de Juntos por el Cambio están cometiendo un evidente acto de transfuguismo político”, en referencia a las negristas Patricia de Ferrari y Daniela Gudiño, quienes anunciaron su pase a la bancada Juntos UCR.

En ese sentido, el angelicista Fabre recordó que De Ferrari y Gudiño accedieron a sus bancas por la alianza Juntos por el Cambio -formada por el Pro, el Frente Cívico y la Coalición Cívica-ARI- que enfrentó en las elecciones provinciales del 2019 a la lista de la Unión Cívica Radical. Ahora, De Ferrari y Gudiño anunciaron que abandonaron el bloque de JxC, presidido por Orlando Arduh, y que se sumaron a Juntos UCR, que encabeza Marcelo Cossar. Según explicaron, el pase se dio por las diferencias en torno a la votación de la ley de regulación del juego online en la última sesión legislativa del año pasado.

“Cabe preguntarse, entonces, si las bancas son de los frentes electorales, de los partidos que los integran o de las legisladoras. En cualquier caso, el radicalismo no solo no participó de ese frente, sino que fue adversario”, apuntó Fabre. Y continuó: “En términos de derecho parlamentario, el pase de De Ferrari y Gudiño no tiene muchas diferencias con el de Borocotó” (en relación al político que pasó del macrismo al kirchnerismo en 2005).

“Alguno podrá decir que son afiliadas del radicalismo, pero no lo es su representación. El pecado original, aun no superado, fue lo sucedido en 2019”, señaló luego. Por último, declaró que “el movimiento de los bloques legislativos en Córdoba no responde a cuestiones de principios, valores o doctrinas, sino que es parte del juego chico, de las cuentas personales y mezquinas de la política interna del radicalismo”.

