/ / / Balnearia: Denunciarán penalmente a quienes no dieron aviso de Covid positivo

Intendente Miguel Méndez y asesora letrada Verónica Gallo

Profesionales y propietarios de empresas que realizaron testeos sin dar aviso a las autoridades sanitarias de Balnearia sobre los casos positivos y sus contactos estrechos evadiendo las normas sanitarias vigentes serán denunciados en la fiscalía de Morteros cuando concluya la feria judicial

Así lo dio a conocer Verónica Gallo, asesora letrada de la municipalidad de Balnearia en declaraciones a Telediario al indicar que tomaron conocimiento sobre el primer caso a partir de un reclamo presentado por un paciente ante la falta de seguimiento como el municipio viene realizando con totalidad de las personas positivas Covid y al mismo tiempo dijo que la empresa donde trabaja le aseguro que informaría la positividad, pero no lo hizo.

Una vez que tomaron conocimiento sobre el primer caso el Comité de Crisis además de intimar a la empresa para que cesara con esa ilegal práctica, emitieron un comunicado alertando a toda la comunidad, surgiendo una segunda empresa con idéntico procedimiento.

Los comercios realizaban testeos en un laboratorio privado y en connivencia con profesionales no informaban los resultados, administrando por su cuenta los aislamientos, situación que al no pasar por el hospital las personas no recibían el correspondiente seguimiento dejando a la gente a la deriva, derivando en cuadros de gravedad y una complicación general de la localidad explicó el intendente Miguel Méndez

Ante el reclamo de un paciente que sufrió alguna complicación y al observar que no se encontraba en el listado de positivos, tomaron conocimiento sobre la práctica ilegal tanto de un profesional como del mismo comercio al no aislar al personal que estaba trabajando, sino que ellos definían para seguir con el normal funcionamiento de la empresa

Ante esta situación la asesora legal del municipio, Verónica Gallo indico que la administración municipal junto al Comité de Crisis intimó a los comercios para que se abstengan de continuar con esta práctica, mientras que después de la feria judicial será presentada la denuncia para que la justicia investigue al profesional, a los comercios que realizaron los hisopados sin dar aviso a las autoridades sanitarias evadiendo la legislación vigente y al mismo paciente.

Cabe indicar que este tipo de conductas podrían implicar en un ilícito no solo para quienes intervinieron de manera directa, sino para quienes tomando conocimiento y oculte datos que en caso de ser condenados por un lado podrían recibir una sanción económica por parte de la provincia y en la parte penal las condenas tipificadas en el Código Penal pudiendo ser privados de la libertad.

El hecho acontecido en Balnearia sirve para que quienes resuelva hacer los auto test recientemente aprobados, si no brindan la información correspondiente puede ser pasible de condenas y sanciones

