Con esta edición cumplimos 27 años de presencia en esta región cordobesa, santafesina y santiagueña comprometidos con los lectores a quienes les agradecemos su fiel apoyo al igual que a las empresas e instituciones que con su acompañamiento hacen posible su sostenimiento.

En un cambiante mundo nuestra obstinación hizo posible que sigamos estando para quienes leen en cualquier circunstancia y sobre todo posibilitando el acceso a la lectura a quienes no cuentan con recursos económicos.

En este presente de pandemia no fue poco el esfuerzo realizado, pero a pesar de las circunstancias nunca dejamos de aparecer como lo venimos haciendo desde aquel enero de 1995, siempre intentando ser un medio con compromiso social.

La discriminación impuesta desde el área de marketing publicitario disfrazado de prensa del municipio de Morteros el que no brinda a nuestro medio información, como tampoco somos convocados a conferencias de prensa, no son una limitante para decir a la comunidad lo que intentan ocultar, como así también las acciones que llevan adelante con la búsqueda de la desaparición del medio dejándonos fuera de la distribución de la pauta publicitaria, al igual que las presiones que ejercen sobre anunciantes, si bien hacen más difícil nuestra supervivencia, no lograran callarnos y menos aún doblegarnos, esos ataques a la libertad de expresión nos fortalecen, al indicarnos que transitamos el buen camino en favor de nuestros lectores.

Seguramente, y como corresponde, habrá juicios valorativos diversos sobre opiniones expuestas o defensas de ideas pero difícilmente se pueda disentir en que, a lo largo de estos 27 años, Regionalísimo no tuvo compromiso con crecimiento y fortalecimiento de la región.

A los lectores, a anunciantes, instituciones, dirigentes gracias por acompañarnos durante estos 27 años, los que buscaremos retribuir hacia adelante con más compromiso y trabajo.

