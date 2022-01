/ / / Desarrollan un tambo agroecológico en nuestra región

Un tambo en Colonia Tacurales cambió su esquema productivo implementando una producción lechera sustentable con grandes resultados

Leonardo Aloatti es egresado del Instituto Agropecuario Salesiano «Nuestra Señora del Rosario» de Colonia Vignaud, quien al recibir su título se sumó a la empresa familiar enclavada en Colonia Tacurales, integrada por sus padres y tres hermanas, la que venía trabajando con ganadería y algo de agricultura, comenzando en el 2005 con tambo, por lo que con los conceptos recibidos en la entidad educativa armo un proyecto para obtener financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

De las 400 hectáreas propiedad de la familia Aloatti, 130 están destinada a tambo con 135 vacas en ordeñe con un promedio de 3000 litros de leche, mientras que el resto se destina a la cria de la raza Hereford y a agricultura. Desde hace tres años resolvieron incursionar en la agroecología lo que significó un nuevo inicio productivo de reconversión en el marco de un proceso con nuevas ideas y proyectos de crecimiento con recuperación de la flora y fauna en el suelo.

La degradación del suelo, el cada vez mayor uso de fertilizantes químicos y fitosanitarios, la compactación del suelo, exceso de humedad, encharcamiento, aparición de nuevas malezas, un cumulo de situaciones que en función de los conocimientos adquiridos hizo que revea el sistema productivo con una visión agroecológica.

A los fines de prevenir la erosión del suelo, regular la humedad, atraer insectos polinizadores, facilitar el control de plagas y constituirse como fuente de abono verde comenzaron con un cultivo de cobertura, para luego establecer un sistema alimentario pastoril a campo a base de maíz producido en el mismo establecimiento.

La especie forrajera que consumen los animales es a base de alfalfa asociado con cultivos de variedades que se adaptan a la zona. «Hoy recién está naciendo el caupi, una leguminosa recuperadora de suelo con un desarrollo foliar muy importante. Con esto se logra recuperar nitrógeno y aportar biomasa, para continuar con la recuperación de suelo», explica Leonardo quien cuenta con asesoramiento de la Granja Agroecológica y Biodinámica «Naturaleza Viva»

Por su parte Juan Aloatti al evaluar el nuevo sistema implementado por su hijo considera que es similar a la que utilizaba su padre en la que se trabajaba la tierra, considerando que la siembra directa hizo perder el laboreo de la tierra

Sobre la pata económica, señala: «Los pequeños productores tenemos que seguir subsistiendo y buscarle la vuelta. Hablando con los vecinos, siempre está la parte económica, y es que las cuentas se pagan con dinero y no con ideología. Hoy, en esta transición, más allá de cuestiones organizativas, estoy tranquilo porque me acuesto y no le debo a nadie. No necesito que me financien a plan cosecha. Estoy al día. Luego se sumará todo lo demás», dice.



Hacia la leche orgánica

Otro cambio que están haciendo es, cambiar de la raza, Holando Argentino a Normando, son animales más pequeños y más rústicos, con menos producción de litros, pero consumen menos también. «La Holando es la Fórmula 1 genéticamente hablando», compara Juan en este caso: «Menos partos y más volumen diario de producción. Es una raza que no es comparable con las otras. Una vaca Holando hoy puede llegar a producir 40 litros diarios, con un parto cada 3 ó 4 años. Pero también pide el mejor combustible con suplementación. Y en nuestro caso, tenemos que buscar un animal que se adapte al sistema que tenemos», explica.

Aunque están en el medio de esta transición, ya hay varios cambios que se observan a simple vista en el campo: «Aparecieron insectos benéficos que antes no se veían, como las vaquitas de San Antonio que, cada una, come 400 pulgones por día», cuenta Aloatti. También aparecieron escarabajos, que se alimentan de las larvas que dejan las moscas en las bostas de las vacas.

«Este año sólo tuvimos que hacer control en un lote con insecticida biológico. Utilizamos remedios caseros como el sulfocálcico (azufre y cal) que está habilitado como agroecológico, aunque no para certificación de producción orgánica. También usamos jabón potásico y enmienda biológica», enumera, como formas alternativas para controlar las plagas.

En cuanto a la producción primaria, lograron diversificarla. «No todo es soja y maíz. Hicimos algo de trigo, centeno, lino y mijo también. Todo bajo sistema agroecológico», cuenta Leonardo.

«Conseguí en Entre Ríos semillas de soja no transgénicas y las sembré. Multipliqué y este año vuelvo a sembrar, sin agroquímicos. Algún producto biológico para el control de isoca y chinche. El año pasado en maíz hice un Flint, un híbrido de Syngenta no transgénico, sin evento. Este año conseguí mijo, de la zona de Almafuerte de un productor que viene multiplicando. Al no trabajar con agroquímicos, tengo que entrar con el escardillo (una herramienta manual que separa las malezas)», cuenta.

La familia tiene intenciones de instalar un biodigestor, a través de un financiamiento del Banco Nación, «pero el trámite viene muy lento», lamenta Leonardo.

Al considerar que la leche orgánica es pagada hasta un 80 % más en relación a la de referencia, es que está buscando certificar como «producto proveniente de un tambo agroecológico». El inconveniente que enfrentan es la distancia, ya que en la cuenca lechera más importante de Latinoamérica no existe empresa láctea que reciba este producto. La leche de los diferentes tambos se mezcla en el camión antes de llegar a la industria, ya que lo que importa son los litros, no la calidad.

Los proyectos

La elaboración de quesos con marca propia con calidad agroecológica, es un proyecto que tienen para agregar valor

La forestación con especies nativas como el chañar, la cina-cina para ofrecer sombra a las vacas

La incorporación de una peladora de mijo para la comercialización de granos ecológicos es otro de los proyectos en el marco de diversificación que proponen en el marco de la chacra mixta para sostener el principio agroecológico.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.