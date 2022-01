/ / / El hospital de Morteros desborda con poco personal y el municipio no cubre necesidades

Abandono total por parte de las autoridades municipales de Morteros con la atención de la salud al no incorporar personal médico, de enfermería y administrativo para cumplir la multiplicidad de tareas que impone la pandemia, sumadas a la atención de las distintas afecciones en el Hospital Municipal “Dr. José Sauret”. Ante el riesgoso panorama renunciaron médicos y no fueron cubiertos.

Personal de enfermería y médicos que son contagiados no son suplantados, como así tampoco a quienes son contactos estrechos, los que en algunos casos siguen atendiendo incumpliendo las normas establecidas, en la mayoría de los turnos quedan entre tres y cuatro personas para cubrir la atención del hospital, el vacunatorio Covid, los hisopados y el hospital de campaña donde son internados los pacientes Covid, quienes quedan a la deriva al no contar con personal médico para su atención.

El hecho viene ocurriendo desde hace largo tiempo, pero viene siendo ignorado tanto desde el Departamento Ejecutivo Municipal, como desde el Concejo Deliberante, pero comenzó a tomar estado público a partir de los reclamos de una innumerable cantidad de vecinos que en muchos casos maltratan al personal que viene sobre cargado sin descanso, menos aún valoración, ya que perciben un salario de hambre entre 35 y 40 mil pesos mensuales por la tarea que desarrollan.

Además se viralizó un mensaje por parte de un integrante del equipo de salud que expresa: “Necesito hacer un descargo, porque es inhumano seguir trabajando en el hospital de Morteros, será porque los martes termino con una jornada laboral de 28 hs seguidas sin descanso, pero la situación es crítica, faltan pediatras, no tenemos anestesistas, la institución sigue funcionando como si no tuviéramos todos los positivos que tenemos, no se hace triage y el caudal de pacientes de una guardia es más de 50, incluye cambiarse con todo el kit muchas veces en el día para ver pacientes positivos y contactos estrechos, a eso se le suma todo el internado, de todos los servicios incluido el hospital de campaña porque hay gente internada pero sin médicos que los sigan, médico que dio positivo y siguió trabajando 12 hs hasta terminar la guardia”.

Prosigue: “Familiares que se ponen violentos en los pasillos, porque la calidad de atención que tenemos no es buena, pacientes que te persiguen por todo el hospital para que le veas estudios, porque sos la única solución que encuentran”.

Finalmente expresa: “Pacientes positivos que tambien necesitan que lo valoren y los sigan, gente pidiendo certificado para poder cumplir con el aislamiento obligatorio, porque los jefes si no los hacen trabajar. Todo esto hace a una institución que andaba con lo justo, colapse. Necesitamos más médicos ya, se vuelve imposible trabajar en una institución así y la única salida aparente es saltar del barco antes que no quede nada”





Testimonios

“Si uno es contacto estrecho, tiene la obligación de aislarse, pero recién me comentaban que un guardia de seguridad del hospital que estuvo en contacto con una doctora que dio positivo, es quien está controlando el ingreso de las personas, no se entiende, la municipalidad te exige que te aísles y ellos siguen estando en contacto con todos los que vienen al hospital. ¿No corresponde una denuncia porque nos pueden contagiar?” se preguntó un hombre que fue a sacar un turno para vacunarse y tiene que volver para que le coloquen la vacuna

Son entre 500 y 600 personas que tienen que vacunar por día, además realizan unos 200 hisopados diarios, deben atender a las personas que se encuentran en el hospital de campaña, además a los internados en piso del hospital, asistir a los médicos en la guardia, todo esto lo hacen tres personas por turnos, ya que una parte del personal de salud como estrecho o infectado no pueden cumplir con su tarea, pero el municipio nada hace para cubrir esos cargos que terminan irritando a quienes tienen que hacer largar colas para sacar un turno para vacunarse y volver a hacer una amansadora cola para vacunarse al igual que para hisoparse y termina descargando contra las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en lugar de generar un reclamo organizado ante las autoridades municipales frente a la ausencia de los representantes del pueblo, que pareciera aún no se enteraron de la complicada situación, y terminan avalando la decisión política del abandono en la atención de la salud frente a la pandemia, con un intendente que se tomó licencia hasta el 21 de enero.

Todo esto tiene que ser soportado por las trabajadoras y trabajadores municipales de la salud con indignos salarios que no le permiten cubrir las necesidades básicas de sus familias a las que sufren el temor de ser contagiados porque el stress al que son sometidos, los pone en permanente riesgo de cometer algún error en la protección y la consecuente posibilidad de ser contagiados como viene ocurriendo.

En las próximas horas el panorama podría agravarse aún más, ya que el movimiento de las fiestas de fin de año, el normal funcionamiento de la nocturnidad, la realización de eventos frente al alto índice de contagios que viene acusando el Covid, es altamente probable que en el corto plazo se incremente el volumen de asistencia al hospital, lo que podría provocar un desbordamiento en la atención primaria de la salud, falta de diagnósticos por falta de personal, mientras que la atención del coronavirus ya es inexistente al no contar el hospital de campaña con médicos y personal de enfermería.

Ante este duro cuadro por la que atraviesa el personal médico, de enfermería, administrativo del Hospital Municipal “Dr. José Sauret, es hora de dejar para con ellas y ellos de declamar solidaridad y la comunidad organizada institucionalmente salir a exigir que de forma urgente resuelvan el problema en defensa de la vida de todas y todos los morterenses.

