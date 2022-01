/ / / Escuelita de Fútbol de barrio San Miguel: Reconocieron a la niñez y a sus dirigentes

Las niñas y niños que participan de la Escuelita de Fútbol de barrio San Miguel al igual que quienes integran la comisión directiva fueron reconocidos por autoridades municipales.

A través de un acto encabezado por el intendente Hugo Boscarol, integrantes del Consejo de la Juventud hicieron entrega de obsequios a las niñas y a los niños que forman parte de la Escuelita de Fútbol de Barrio San Miguel, como así también a las madres y padres que forman parte de la comisión directiva de la institución, quienes llevan adelante una tarea social desde el deporte en favor de la niñez de la ciudad de gran envergadura.

La Escuelita Barrio San Miguel se sustenta con la colaboración de la comunidad, pero sobre todo por el esfuerzo y trabajo que llevan adelante sus dirigentes para contener a la niñez, integrar a quienes son marginados desde una acción formativa bajo el paragua del fútbol en un entorno que potencia valores como la amistad, el respeto, la unidad, la solidaridad, la superación, la disciplina y todos los méritos necesarios para el desarrollo de este deporte.

El escritor Eduardo Sacheri enunció «Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales; desconozco cuánto sabe la gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol». Una de las propuestas de este tipo de instituciones logran es hacer que las pibas y los pibes cambien el encendedor para prender un porro por una pelota de fútbol, acercándose a la concepción de Sacheri al encontrar en ese deporte una nueva vida, una contención que muchas veces no es brindada en otro ámbitos.

