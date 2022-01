/ / / Iniciaron el año con soluciones habitacionales

La entrega de una casa del programa municipal "Espacios de vida", el inicio de la construcción de 6 unidades pre fabricadas con fondos provinciales y la convocatoria a inscribirse en el registro digital de vivienda provincial configuran acciones orientadas a las soluciones habitacionales

La construcción de las plataformas para el levantamiento de seis viviendas pre moldeadas comenzó el municipio, obra que fue visitada por el intendente Hugo Boscarol acompañado por la Directora de Obras Públicas Raquel Zbrun, y el referente del Área de Vivienda de la Municipalidad Romina Ortolano.

Se trata de seis unidades habitacionales de aproximadamente 40 m2 que se construyen a través de un plan provincial que fue gestionado desde el municipio, «estuvimos varios meses llevando adelante los tramites hasta que logramos una respuesta positiva por parte del gobierno provincial» indico el intendente

Las referidas viviendas están siendo construidas en terrenos cedidos por el municipio y aclararon que las mismas ya se encuentran adjudicadas a las familias que ocuparan cada una de ellas.

«Espacios de Vida»

Es la denominación del programa municipal que brinda ayuda a quienes tienen necesidades de mejoramiento habitacional, concretando la entrega de una nueva vivienda del Programa «Espacios de Vida», siendo beneficiaria Alicia Alejandra Moreira.

«Espacios de Vida» es un programa exclusivamente municipal, que se encarga de desarrollar acciones de ayuda social, colaborando con vecinos que poseen su vivienda y necesitan asistencia para hacer refacciones o ampliaciones; como así también a personas que necesitan apoyo para hacer o terminar sus hogares.

En este caso, Alicia Moreira tenía su lote pero no podía construir la vivienda, por lo que solicitó ayuda para el levantamiento de la misma; tarea de la cual se hizo cargo la Municipalidad, cubriendo tanto los gastos de materiales, como así también de mano de obra.

En contrapartida, la beneficiaria se comprometió a devolver el dinero en un buen número de cuotas, fáciles de pagar y que no superan de ninguna manera el valor de un alquiler, resaltando que comienza con los pagos, una vez que ya ocupe su nuevo hogar.

Se trata de una vivienda de aproximadamente 42 m2, divididos en estar-comedor, baño y una habitación.

Registro digital

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, abrió el Registro Digital de Acceso a la Vivienda en Suardi.

El mismo, es una herramienta fundamental para que la provincia conozca necesidades y situación socioeconómica de los vecinos de la ciudad, con el fin de poder participar de eventuales sorteos por soluciones habitacionales.

Para registrarse los interesados deberán ingresar al link https://www.santafe.gob.ar/ruip/secured/login.

Es importante remarcar que el trámite es online, sencillo, gratuito, no requiere intermediarios y tiene carácter de declaración jurada. Quienes estén interesados en inscribirse y no puedan hacerlo o no posean las herramientas necesarias, deberán llegarse a la Municipalidad, donde se los ayudará y asesorará en el proceso.

El registro está destinado a cualquier ciudadano, mayor de 18 años, que resida o trabaje en la Provincia de Santa Fe, como mínimo, desde hace 2 años. Quien se haya anotado en el pasado, deberá actualizar obligatoriamente tus datos.

Para más información: https://www.santafe.gob.ar/index.../tramites/modul1/index...

Suardi en tus manos

La entrega de contenedores para residuos húmedos y secos a las escuelas de verano concretaron las autoridades municipales.

La visita a los clubes Banco Nación y Sportivo Suardi fue una más de las diferentes acciones realizadas dentro del programa de aprovechamiento de los residuos «Suardi en Tus Manos», donde charlaron con niños y niñas acerca de la importancia y beneficios de la iniciativa.

Cabe mencionar que también se aprovechó para difundir recomendaciones con el objetivo de prevenir Dengue, Chikunguña y Zica.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.