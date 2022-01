/ / La banda de “Los Monos” baleó la oficina de Asuntos Penitenciarios de Rosario

La oficina de Asuntos Penitenciarios de Rosario fue baleada en plena madrugada por la banda narcocriminal “Los Monos“.

El ataque ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en la oficina situada en Alsina y Pellegrini, según confirmó el secretario de Asuntos Penitenciarios. Además, agregó que la principal sospecha de la justicia es que la balacera está relacionada con la detención de Uriel “Lucho” Cantero, acusado de homicidio y tenencia de armas.

Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vez vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona.

Hace algunos días, unas personas dejaron una amenaza escrita en la oficina. “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vez vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona“, decía la carta.

En este sentido, la ex mujer del jefe de la banda, Lorena Verdún, apuntó contra el fiscal Matías Every en la audiencia imputativa. “Le digo al fiscal que esto no va a quedar así“, sostuvo.

“Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza“, respondió Every.

