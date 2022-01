/ / / “La explotación sustentable no existe”

Marcelo Corti, del Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se refiere al trabajo presentado ante Naciones Unidas sobre las posibilidades que tiene el país de reformular su paradigma ambiental.

Acuerdo Estratégico Integral: hacia una transición justa, sostenible e inclusiva en la Argentina se titula un trabajo realizado desde el Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por Marcelo Corti y Julián Corres. Allí se abordan las distintas dimensiones del desarrollo sostenible y las acciones estatales necesarias para su implementación.

Partiendo del impacto que la pandemia del coronavirus tuvo a nivel global y cómo los distintos países tuvieron que coordinar entre sí y también los distintos actores que se desempeñan al interior de cada uno, los autores plantean la situación como una oportunidad para pensar en la adaptación de las energías tradicionales a las renovables.

“Eso se deriva de un trabajo bastante extenso que hicimos para Naciones Unidas, para el Programa de Acción por la Economía Verde a nivel global y esa fue una una nota derivada de ese estudio que generamos. Básicamente plantea cuáles son las enseñanzas que nos dejó el covid y en el mundo que viene post-covid es indudable que necesitamos acuerdos globales”, explica Corti, Director del Centro Geo, entrevistado por Canal Abierto.

“La frase que ´nadie se salva solo´ se resume en eso y lo mismo corre para la cuestión ambiental. Entonces ahí tenés un primer punto. El segundo punto es el desarrollo sostenible como un negocio y no como una cuestión de la moral o de la ética. Tenemos que cambiar un modelo que no está funcionando y que nos está llevando a un lugar que se ve bastante feo, donde seguís teniendo grandes problemas tanto sociales como ambientales y, en Argentina, incluso económicos. Con lo cual necesitás un gran acuerdo que determine hacia dónde vamos a ir. Argentina tiene un potencial gigante en renovables, pero si no nos ponemos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y los sectores públicos y privados en cómo hacer para que eso se potencie, lo que seguimos teniendo es un potencial”, agrega.

Sobre el lugar que la problemática está teniendo para el gobierno de nuestro país, Corti plantea que “Argentina tiene la capacidad y la disposición de muchísimos recursos naturales que escasean en el mundo, entre ellos el litio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso ese litio? Argentina tiene petróleo, tiene litio, tiene capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, tiene biomasa, tiene bioeconomía… Tenemos todo. Lo que me parece que tenemos que tratar de hacer es ordenarnos. Lo que no te puede pasar es que tengas un anuncio de hidrógeno verde donde no está ni siquiera invitado el ministro de Ambiente a esa discusión. Eso es algo que me pareció muy errático por parte del Gobierno nacional”.

Y añade que “a nivel Ciudad, te pasa lo mismo, ese es el otro problema. Estamos discutiendo la ciudad verde y a la primera posibilidad que tenés de un terreno disponible para construir ciudad verde, le ponen cemento”.

“Hay que discutir seriamente las cuestiones donde ponés todo, porque no puedo decir offshore si u offshore no…Hay que ver en qué contexto, con renovables, biomasa… Si la opción es offshore sí u offshore no, yo te digo que no. Pero bueno, veámoslo en el contexto. Porque la realidad es que los riesgos están cuando vos realizás ciertas explotaciones. La explotación sustentable no existe. Puede ser más responsable, pero no sustentable“, concluye Corti.

