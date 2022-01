/ / / Manejaba impunemente frente a las autoridades municipales a pesar de estar inhabilitado

Evidencia que en Morteros solo se recauda: Indignó al país completo menos a las autoridades municipales

El video que se viralizó mostrando a Luciano Filippa violando la prohibición de manejo al estar imputado e inhabilitado para manejar por ser el conductor del auto en el que murieron cuatro chicas, pone en evidencia que los controles municipales no tienen como objetivo el cuidado de la vida de la ciudadanía, sino que solo persiguen un fin recaudatorio.

Luciano Filippa de 21 años, quien un año atrás conducía alcoholizado y a gran velocidad el vehículo en el que perdieron la vida Julieta Gorosito (16), Clarisa Herrera (16) Camila Bazán (17) y Loana Valdéz (15), fue inhabilitado desde octubre pasado para conducir cualquier tipo de vehículos impulsado por motor, pero no cumplía con la disposición judicial y las autoridades municipales tampoco actuaban para hacer cesar el manejo de una persona que no lo podía hacer a pesar que los familiares de las víctimas, venían poniendo de manifiesto el hecho que para probar ante la justicia necesitaban de pruebas que termino brindando un amigo de Filippa, en lugar de que esta sea a través de actas y procedimientos por parte de inspectoría municipal.

Mientras el grupo «Nuestros Ángeles» integrado por familiares de las cuatro chicas que perdieron la vida en el accidente ocurrido sobre ruta 23 en jurisdicción de Suardi junto a Estrellas Amarillas, salieron a la calle con autoridades a controlar a conductores alcoholizados y concientizando a la adolescencia y juventud, en la noche de navidad a días de cumplirse el primer año en que Luciano Filippa conduciendo a altísima velocidad bajo efectos del alcohol dio varios tumbos quitando la vida a cuatro adolescentes , en la noche de navidad, se filmaba junto a un amigo, tomando alcohol y manejando, a pesar de estar inhabilitado para hacerlo y lo compartía en redes sociales, causando una fuerte indignación a los familiares de las jóvenes fallecidas en aquel luctuoso episodio, ocurrido el 27 de diciembre de 2020.

En el video, donde se ve a Filippa conduciendo junto a su acompañante Braian Morad con una copa en la mano, quien además es el propietario del vehículo y que se lo cedió para conducir fue la prueba que les permitió formular la denuncia en la Unidad Judicial de Morteros, tomando intervención la fiscal de San Francisco Leonor Faila, quien investiga la violación de una orden judicial por parte de Fillippa.

«Siempre supimos que manejaba porque nos llegaba a nuestros oídos pero no teníamos la prueba» para llevarla a la justicia, expresó una de las madres, no eran pocos los que comentaban en la ciudad que Filippa seguía manejando con absoluta impunidad, pero ante la falta de procedimientos que hicieran cesar el delito por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de controlar a quienes no están habilitados para conducir, no podían realizar la presentación judicial para obligar a que cumpla con la disposición del juez.

Al no servir hacer cumplir una orden judicial para recaudar y engrosar las alicaídas arcas municipales ¿Si repite la acción, inspectoría municipal seguirá mirando hacia otro lado? Como lo hace con las motos que siguen adueñándose de las calles sin luces, a altas velocidades, con escapes libres poniendo en riesgo la vida de los conductores y de quienes se encuentran en la vía pública.

Familiares con otra visión para evitar accidentes

Los familiares de víctimas de hechos de tránsito a los fines de hacer que el municipio cumpla con su obligación de mejorar la situación del tránsito solidariamente propusieron salir a la calle a cuidar a los hijos de los demás con la realización de controles de alcoholemia en la madrugada de navidad, recibieron un video cargado por el amigo similar a las fotos que se viralizaron la noche del siniestro, de Luciano Filippa y Martín Solis quien iba como acompañante aquella fatídica madrugada donde había copas, alcohol, «filmando el velocímetro que iban a más de 140 kilómetros por hora», lo que fue considerado como una burla por parte de los familiares que se encontraban tratando de concientizar a la ciudad. ¿Cuál es la causa por la que se maneja con tanta impunidad dentro de la ciudad de Morteros? ¿Habrá tenido conocimiento que no sería controlado a pesar de estar inhabilitado?

Ante esta realidad los familiares piden a la justicia que Filippa sea detenido por el riesgo que significa al ser una persona que no respeta las medidas dispuesta por el juez. «Si sigue conduciendo alcoholizado como el video lo muestra, puede ocasionar» otro siniestro fatal, y eso «es lo que nosotros queremos evitar, porque nuestra nenas no vuelven nunca más, nosotros queremos evitar con la concientización que gente como él, mate a otra persona», aseveró la mamá de Loana.

Situación judicial

La causa instruida por la fiscal Hemilce Fissore, después de varias manifestaciones realizadas en los tribunales de San Cristóbal por familiares y amigos de las cuatro adolescentes que perdieron la vida el 27 de diciembre de 2019, lograron que en el mes de septiembre de 2020, el Juez Juan Peralta imputara por «homicidio culposo, agravado por la pluralidad de víctimas, por el consumo de alcohol y por exceso de velocidad» a Filippa y además le prohibió conducir vehículos con motor.

Ahora se inició una nueva causa en la fiscalía de Morteros tras la denuncia presentada por los familiares de las cuatro víctimas por la violación a la inhabilitación para conducir, esperan que la fiscal Fisore agrave la situación procesal antes de la elevación a juicio de la causa y disponga la detención de Filippa, hasta que se concrete el mismo.

