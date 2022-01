/ / / Morteros es quien aplica mayor aumento en las tasas con menos servicios

El municipio de Morteros es el que mayor porcentaje de aumento aplica a la tasa por servicios a la propiedad con menor prestación de servicios a los frentistas que el resto de las poblaciones de la región. El municipio de Freyre es el que menor porcentaje de aumentos aplicará en el inicio de 2022.

El Concejo Deliberante de Morteros aprobó la propuesta del Departamento Ejecutivo de aplicar un 45 % de aumento en la tasa por servicios a la propiedad a los propietarios de viviendas y terrenos, lo que la pone al tope del ranking en porcentaje de incrementos a una tasa que ya era elevada para los bolsillos de los trabajadores.

Cabe señalar que este incremento en relación a los habitantes de poblaciones vecinas es mucho más onerosos, ya que el municipio de Morteros brinda menos servicios a los frentistas como por ejemplo no realiza el corte de césped en el espacio verde, no recolecta escombros, servicios que si están incluidos en la tasa que cobran los municipios de la región, por lo que los frentistas de Morteros al tener que contratar de manera privada la realización de los mismos terminan en relación a otras poblaciones abonando una de las tasas más alta de la provincia.

A los montos que por tasas por servicios a la propiedad se abona, deberá sumarse la tasa por gestión integral de residuos sólidos urbanos, denominada Girsu que será aplicada de manera mensual equivalente a litros de gasoil que a valores actuales estaría en el orden de los 120 pesos por cada propiedad, mientras que la erogación que el municipio tiene en el incendiario basural a cielo abierto no fue descontado de la tasa por servicios a la propiedad, por lo que el aumento que debe soportar el frentista es aún mayor. Es este otro de los aumentos encubiertos que viene gestando la actual administración municipal quitando prestación de servicios.

En la región el municipio de Morteros encabeza la tabla con un 45 %, mientras que el resto de los municipios como Brinkmann, La Paquita, Altos de Chipión, Porteña entre otros aplican un 40 %, mientras que Freyre aplicaran un aumento del 30 % y para el segundo semestre un 2 % mensual de forma progresiva, pero en la mayoría de estas poblaciones los municipios realizan la recolección de residuos de manera separada incluyendo escombros y la totalidad de los mismos, como así también realizan el corte de césped en el espacio verde de cada una de las viviendas por lo que el monto final que debe afrontar el contribuyente es marcadamente más bajo que en la ciudad de Morteros.

Marketinero político

El intendente José Bría representante de Juntos por el Cambio cada vez que habla no deja de mencionar que él representa una nueva forma de hacer política, la que se ve reflejada en el saqueo que a cada año realiza a los vecinos a través de las tasas por servicios, las que el año pasado en determinados sectores significo un aumento superior al 300 %, este año les aplica un 45 % más de aumento, pero además esa nueva forma de hacer política incluye aumentos encubiertos con la eliminación de servicios prestado que deben ser pagados al sector privado por cada uno de los vecinos.

La privatización de los servicios como parte de los negocios que impulsa Juntos por el Cambio bajo el argumento de reducir el Estado a la mínima expresión, es parte de la esencia de la derecha liberal, más allá que la planta política en el municipio de Morteros en los últimos años paso a integrarse por cerca de un centenar de personas que perciben sueldos bastante más elevados que las trabajadoras y los trabajadores municipales. La mayor parte de los altos incrementos de las tasas municipales tanto directos como encubiertos terminarían en los bolsillos de los funcionarios políticos partidarios como parte de esa nueva forma de hacer política promocionada desde el área de marketing publicitario disfrazado de prensa.

El alto aumento de tasas o impuestos va a contramano de lo que vienen planteando desde Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial sosteniendo que se debe terminar con la transferencia del sector privado al Estado algo que se evidencia que no es parte de la política que aplica Juntos por el Cambio Morteros

«El kirchnerismo tiene una evidente pasión por subir impuestos» expresaron hace pocos días desde el radicalismo al argumentar que se sigue consolidando el aumento de la presión tributaria, «un camino inverso al que se necesita» puntualizaron desde la alianza partidaria en la que es dirigente el intendente de Morteros

«La única idea que se le cae a este gobierno es inventar nuevos impuestos» dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, algo que va en contra mano con la tasa Girsu que aplicaran este año para los residuos y sostienen desde Juntos por el Cambio que el electorado les dio una señal clara no aumentar ni crear nuevos impuestos, conceptos que no son parte de la nueva forma de hacer política del intendente de Morteros José Bría, quien de acuerdo a lo que expresan sus pares partidarios no escucha el mensaje que dejaron los cordobeses en las urnas, «nuestros vecinos, necesitan medidas de alivio y no más presión», pareciera ser otra de las tantas mentiras que expresan en campaña.

«Una nueva forma de hacer política» permanente expresión del intendente de Morteros, José Bría, es solo un slogan que pone de manifiesto que está permanentemente de campaña en lugar de gobernar y el marketing publicitario que desarrolla con miras a su futuro político dentro de dos años lo financia aumentando la tasa por servicios a los frentistas, todo con la aprobación de los representantes del pueblo desde el Concejo Deliberante.

