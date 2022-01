/ / / Ómicron en la Argentina: “Es una mutación con mayor adaptación, darwinismo puro”

Osvaldo Fridman, biólogo de la UBA, repasa toda la información científica y derriba mitos para entender el nuevo pico de COVID-19 que atraviesa el país. La cepa africana, la eficacia de las vacunas y los posibles escenarios.

La variante Ómicron de coronavirus fue detectada en Argentina en muestras a partir de la semana del 13 diciembre en algunas jurisdicciones y siete días después representaba ya el 50% de las cepas analizadas, según un nuevo informe del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) que demuestra que el abrupto crecimiento de casos en el país se da en “consonancia” con lo que sucedió en todo el mundo a partir de la introducción de esta variante.

A poco menos de un mes, la variante que se originó en Sudáfrica y prepondera en nuestro territorio parece ser la explicación del abrupto pico de casos que en los últimos días llegó a superar la barrera de los cien mil diarios.

Es frente a este escenario que Canal Abierto dialogó con el biólogo de la Universidad de Buenos Aires y uno de los especialistas que mejor viene analizando los datos sanitarios desde marzo de 2020, Osvaldo Fridman. En esta entrevista, las causas y posibles efectos de las mutaciones, la eficacia de las vacunas para las nuevas variantes y posibles desenlaces de la pandemia.

La tercera ola en Argentina

“La situación es peligrosa”

“No caben dudas, Ómicron está desplazando al resto de las variantes”

“En la Ciudad de Buenos Aires hubo un crecimiento exponencial de casos -se triplicó veloz- en los últimos días. En el país pasa algo similar, pero el índice se duplica”

“Por ahora, los valores de mortalidad e internación siguen siendo bajos respecto de los contagios, al menos si lo comparamos con picos anteriores. En gran medida, esto se debe a la inmunidad lograda por la vacunación. Pero no porque la vacuna evite que el virus entre al cuerpo, sino porque nos prepara para que nuestros anticuerpos le ganen con mayor facilidad la pelea al virus”

Un virus en mutación

“Las mutaciones ocurren cuando se duplica el material genético y se producen `errores´. Pueden ocurrir o no, ser importantes o no”

“Cada vez que un virus se introduce en una célula, produce nuevo material genético. Ahí es dónde se produce la mutación, y por eso es tan frecuente en seres vivos como los virus: porque estos se reproducen con mucha velocidad y logran tener mucha `descendencia´”

“Es cierto que con cada mutación, los anticuerpos que ya habíamos generado -por vacunación o infección- no tienen el mismo nivel capacidad de respuesta. Es decir que si bien el sistema inmune quizás no reconozca una parte del virus, esto no significa que la inmunidad no vaya a existir. Por eso es que decimos que las vacunas que tenemos continúan sirviendo, a pesar de que haya mutaciones y nuevas cepas dominantes”

Ómicron

“A veces tenemos llaves que para poder abrir la puerta hay que probar, jugar un poco con la cerradura. Un día te cansas y llamas al cerrajero que con una lima le cambia -acá recordemos la idea de mutación- la forma para que la llave entre más rápido. Esto es lo que pasa con las mutaciones más adaptativas que desplazan a las demás, y esto es lo que sucedió con Ómicron. Es lo que sucedió con todas las especies a lo largo de la historia, darwinismo puro”

“Las mutaciones son al azar, son errores que ocurren cuando se duplica el material genético, no hay una tendencia. No sabemos qué va a pasar a futuro, pero sí podemos inferir que en la medida que no aparezca una variante más rápida que la Ómicron, esta va a seguir siendo dominante”

“Hay que seguir cuidándonos, no hay que salir a contagiarse”

“Acá y en todo el mundo las estadísticas son claras: tienen mucha más chance de enfermarse gravemente o morir quienes no están vacunados. Si hay alrededor de un 85% de argentinos vacunados, el 15% que resta (unos 7 millones de personas) se tiene que vacunar”

¿Una vacuna que se suma al calendario?

“Habrá que estudiarlo y observar cómo evoluciona la pandemia. Creo que va a ocurrir como la gripe, donde algunos sectores de la población se tienen que vacunar todos los años”

