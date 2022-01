/ / / San Lucio: Trabajadores reclaman apoyo para preservar fuentes de trabajo en empresa vaciada

Trabajadores de la empresa láctea San Lucio se encuentran realizando asambleas activas permanentes en el ingreso al predio ante la incertidumbre por la preservación de las fuentes de trabajo ante una empresa que consideran viene siendo vaciada desde hace tiempo. Buscan en lo inmediato ayuda del Estado provincial y nacional para la subsistencia mientras llevan adelante acciones para sostener la actividad laboral.

48 trabajadores que se desempeñan en la planta industrial instalada en Morteros y 8 empleados que trabajan en el centro de distribución de Córdoba capital están con asambleas activas permanentes en el ingreso al predio donde funciona la misma por un lado para la visibilización de la situación y por otra parte con el propósito de evitar el desmantelamiento de la misma.



“No sabemos si es Lácteos San Lucio o Lácteos Santa Paula, pero se la conoce como San Lucio, porque serían varias las firmas que operan en la referida fábrica”, cuentan los trabajadores integrados en Atilra, el gremio que nuclea a los trabajadores lecheros, “La situación es complicada, en el sentido que hubo de a poco un vaciamiento de la fábrica, era una fábrica en la que procesábamos 80 mil litros diarios de leche, empezó a decaer y nos encontramos hace dos meses con 10 mil litros, supimos trabajar dos mil litros diarios con 48 empleados” señaló Gastón Freyre trabajador de la empresa e integrante de Atilra

Por su parte el operario Marcelo Kihn, también representante gremial comentó que les están adeudando el sueldo de diciembre y el aguinaldo, días pasado les hicieron una entrega con la promesa de saldar el salario adeudado en pocos días, sin que el responsable Juan Manuel Capafons apareciera, autorizando a que vendan quesos que se encontraban en la fábrica, lo que están haciendo a través de la distribuidora Córdoba, pero están recaudando de a poco, significando una distribución esta semana de unos 13 mil pesos por cada empleado, esperando que la próxima semana perciban un monto algo mayor. “Pero más allá de la deuda, nuestra preocupación es que va a pasar con nuestra fuente de trabajo, el dueño hace dos semanas que desapareció, solo habla por teléfono, está la fábrica abandonada por parte de ellos”.

Al aparecer el conflicto laboral la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros vino a cortar el suministro de energía eléctrica, tuvo que el secretario general de Atilra pedir encarecidamente que no lo hagan porque los quesos que tienen para cobrar algo de los salarios se les pudren, “Nos dieron unos días más después de insistir, pero la misma situación tenemos las 50 familias a las que nos van a cortar la energía eléctrica en la casa de cada uno, porque no tenemos para comer menor para pagar la luz”, indicó Gastón Freyre

Por otra parte señalaron que estuvieron en el municipio realizando gestiones, pero el intendente no les brindo ninguna respuesta, más allá de alguna promesa de gestión, mientras que el presidente del justicialismo German Pratto está realizando gestiones ante el gobierno provincial y nacional a los fines de conseguir algún subsidio, lo que se podría concretar en una reunión con el Ministerio de Trabajo de la provincia. “Necesitamos una solución inmediata, porque enero no vamos a cobrar el sueldo, no vamos a tener para comer” puntualizaron con gran preocupación los trabajadores, comentando que “el único que estuvo en la concentración frente a la planta es el concejal Sebastián Demarchi, el resto de los representantes políticos, no apareció nadie, a la municipalidad fuimos nosotros pero no tuvimos respuesta, solo contamos con el apoyo de nuestro gremio Atilra”

“Siempre hubo manejos raros en esta fábrica, (Hugo) Marenchino dice que vendió la fábrica, pero siempre venía a traer dinero de la venta de quesos a Juan Manuel Capafons, no sabemos quién de los dos es el dueño, pero creemos que detrás de todo esta Marenchino, a este tipo Capafons, lo puso para tapar todo, pero no sirvió mucho porque abandonó, dejo todo peor que antes, entonces Marenchino no se hace cargo porque dice que no tiene nada que ver y Capafons desapareció” comentan tanto Freyre como Kihn

Finalmente tienen la esperanza que al concluir la feria judicial puedan llevar alguna acción que les permita a los trabajadores quedarse con la fábrica para constituir una cooperativa de trabajo con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo, comentando que habría algún inversor de Villa María interesado, “, pero se necesita tener los papeles sobre la mesa, y sabemos qué hace años que esta fábrica esta floja de papeles”.

Lácteos San Lucio S.A. es constituida el 30 de mayo de 2008 por Hugo Alberto Marenchino, y Marcela Fabiana Marenchino, la misma es reemplazada el 30 de noviembre de 2012 por Hugo Antonio Marenchino. Integrada por los tres miembros de la familia el 4 de Junio de 2.008 constituyeron Ceproal S.A. con domicilio en Suardi, Santa Fe, también destinada a la industria alimenticia, láctea y oleaginosa

El 6 de febrero de 2019 declaran la apertura del concurso preventivo de la empresa San Lucio S.A. quedando como síndico la Cra. Iris Elena López

El 3 de mayo de 2021 aparece San Lucio S.A. presidida por Juan Manuel Capafons, y como director suplente Ezequiel Marconetto, 10 días más tarde, el 14 de mayo de 2021 los mismos integrantes aparecen constituyendo Lácteos Santa Paula SAS con el mismo domicilio

Antecedentes

Juan Manuel Capafons estuvo sospechado en la investigación por la muerte del productor con campos en Devoto, Freyre y Colonia Valtelina, Oscar Julián Aylagas encontrado muerto en el 2008, con signos de haber sido golpeado, en un canal de desagüe de la periferia de San Francisco. A partir de las pruebas presentadas por el abogado Damián Bernarte, el fiscal de la causa, Bernardo Alberione lo liberó.

Capofons además fue procesado por el juez de Instrucción Julio César Costa por los delitos de tentativa de robo calificado con arma, agravada por ser un arma de fuego al desbaratar una banda que intentaba a asaltar a un vendedor de autos en Santa Fe al sospechar a partir de escuchas telefónicas que fue el encargado de brindar la información acerca de la víctima y datos necesarios para que la banda rosarina llevara adelante el atraco.

