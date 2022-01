/ / / Se proyecta hacia otras latitudes la escuela de equinoterapia "El Andar" Suardi

En la escuela de equinoterapia acompañan el tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos, además de otras terapias a través de un equipo interdisciplinario

«La terapia con caballos es sumamente beneficiosa para la corrección postural y de patrones de la marcha, para enriquecer las reacciones equilibratorias y la conciencia corporal. Además, el vínculo que se genera con el caballo está cargado de afectividad, por lo cual se interviene en el aumento del autoestima, en la expresión y manejo de las emociones y en las relaciones con otros pares» expresaron desde el municipio de Suardi sobre los beneficios que brindan en la escuela de equinoterapia «El Andar» que funciona sobre la ruta 23.

En un predio alquilado por el municipio desarrolla sus actividades la escuela de equinoterapia la que surgió por iniciativa de las áreas de discapacidad y acción social del municipio a partir del apoyo solidario de vecinos

Tengo Parkinson

Es el titulo de una nota publicada por Mabel Fernandez en «Con P de Parkinson» , con el propósito de difundir la labor que hacen para conseguir más socios y dar continuidad a su labor,

Comienza expresando que pertenece a esta categoría desde el 25 de abril de 2016, «un mes antes de cumplir 50, ¡¡¡regalazo!!! Ese día recibí el diagnostico».

En otro tramo se presenta: «Soy Mabel, farmacéutica, (¡que problema!), aunque no ejerzo desde hace años, y no por Mr. P. Vivo en Suardi (Sta. Fe). En el centro de Argentina. Nunca me gustó demasiado el deporte, aunque tuve un cuerpo que me acompañaba, al llegar la menopausia, me convertí en una rellenita ¡felizzzz!

En nuestro pueblo se abrió un taller municipal de equino-terapia. Es poco frecuente una escuela así en un pueblo de menos de 10.000 habitantes.

Mi kinesióloga, con la que hago neuro-rehabilitación, forma parte del staff de esta escuela, y me sugirió que probase. Mi neuróloga estuvo totalmente de acuerdo.

Empecé hace muy poco, apenas 2 clases, es hermoso el contacto con el animal, y la postura es espléndida. En nuestro caso, es particularmente indicado para trabajar también el equilibrio. ¡Es maravillosa esa hora de «comunión » con el caballo!

Esta escuela de equino-terapia es sumamente especial, tiene un aura especial, y las personas que trabajan en ella seres especialmente elegidos…. Asisten pacientes con problemas neurológicos motores, otros con problemas neurológicos relacionados con integración social y otros con ambos… Niños y jóvenes que tienen una vida condicionada, pero felices.

Soy la única alumna con párkinson. ¡Y soy la más vieja!

