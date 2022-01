/ / / Una planficación con un abordaje sistémico integral con cohesión social para más calidad de vida con despegue

«El progreso no cansa, no se detiene hay que seguir haciendo cosas permanentemente. El progreso es que donde no había desagües que lo haya y luego que haya cordón cuneta y donde hay cordón cuneta después llevar el pavimento y donde tenes cordón cuneta llevar la iluminación» puntualizó el intendente Augusto Pastore al realizar una evaluación en relación a lo concretado durante el año que concluyó y lo que proyectan para el año en curso.

«Los objetivos se cumplieron, nosotros siempre usamos el presupuesto como una herramienta de planificación, control de gestión y seguimiento. Todos los años a fines del mes de octubre vemos cómo vamos ejecutando lo que dijimos que íbamos a hacer, del 100 % presupuestado estamos en un nivel de entre el 93 a 94 % de ejecución, pese a la pandemia, peso a todo, hemos cumplido con los objetivos que nos trazamos al inicio del año» destacó a través de Canal 6

Producción y empleo

«Como gestión necesitamos ir resolviendo problemáticas de todos los sectores, entonces desde un abordaje sistémico integral que implica primero saber qué localidad queremos para los próximos 20 años. Nosotros queremos una localidad que sea productiva, sabemos que no podemos ser turísticos, ni ser científico tecnológico, por eso para ser productivo necesitamos terminar el parque industrial» enfatizo al desglosar los principales objetivos a concretar durante 2022

«Nosotros queremos que Freyre sea una localidad con desarrollo inclusivo y sustentable y para eso necesitamos que nuestras empresas puedan crecer, puedan proyectarse, puedan generar empleo en un lugar en donde convivan de una manera armónica con el ambiente, ese va a ser uno de los temas prioritarios para este año» consideró Pastore

Formación

Una de las necesidades es la Universidad Popular de Freyre en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba para capacitar en oficios y vincular el sistema educativo con el sistema productivo, «para eso tenemos que seguir trabajando de manera concertada con todas las instituciones locales, la cohesión social es un trabajo que se lleva adelante todos los días, dialogando con las empresas, las Ongs, establecimientos educativos, con las fuerzas vivas de la localidad» dijo el intendente freyrense

Saneamiento

Trabajar con el basural a cielo abierto para resolver una problemática pendiente de los 135 años de historia de Freyre es otro de los planes que esperan concretar para trabajar más profundamente en el programa separemos y darle más valor a esos residuos.

Tránsito

«Hay temas por resolver que necesitan consensos básicos y novedosos, el más discutido, pero estoy seguro que vamos a mejorar, es el tema de tránsito y el la circulación de las motos principalmente, para eso estamos trabajando en el punta pie inicial, que es ese dialogo concertado entre todas las instituciones y todas las fuerzas vivas de la localidad, donde asumimos que es un problema que no se resuelve con represión solamente, sino que se resuelve con educación con participación de padres, docentes, instituciones y ahí hay dos programas claves que se van a poner en marcha, uno es el acceso a primera licencia para todos aquellos alumnos de quinto y sexto año de los secundarios y otro es el programa formador de formadores que va dirigido a los docentes para que dentro del aula, también hagan su tarea educando a los chicos en educación vial

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida en un marco urbanísticamente sustentable, dentro del abordaje sistémico «en esa cohesión social que Freyre necesita, implica que también las empresas se involucren, es por eso que estamos trabajando con Manfrey para poder hacer el acceso sur a la empresa para que modifique toda su logística de recepción de leche y de sacar los productos terminados, eso implicará sacar el tránsito pesado de ese sector y va a permitir que las calles se mantengan de una mejor manera»

Infraestructura

La intervención con cordón cuneta para ir terminando los nudos sueltos en el sector oeste junto a muchas realizaciones en pavimentación, como así también la realización de bacheos son parte de las obras para el mejoramiento de la transitabilidad brindando mayor seguridad.

Darán un mayor protagonismo al peatón y al ciclista, por lo tanto estrecharan las anchas calles con intervenciones urbanas a través de bolardos, bancos, macetas, luces, haciendo que se establezcan las denominadas zonas +30, es decir que no se podrá circular a más de 30 Km/h como parte de la intervención para el mejoramiento del tránsito dentro de la política de Estado para la prevención

El acceso al primer lote en condiciones más ventajosas que el mercado ofrece, es otro de los propósitos de gestión por lo que siguen trabajando en «Solares de Freyre» donde están haciendo todo lo que es la red vial y principalmente el acceso al lote por Bv. 25 de mayo.

Salud

Anuncio que seguirán invirtiendo en salud, «donde estamos nuevamente con todas las energías canalizadas en ese sector», así mismo tienen la intención de poner en funcionamiento definitivo lo que es el centro de zoonosis, entendiendo que «el programa de castración abarcativo universal gratuito es una verdadera política de Estado que viene a resolver en el mediano y largo plazo el problema de los perros callejeros»

Promoción social

Al ser consultado acerca de las razones por la que no publicitan las ayudas que brindan a la población, Augusto Pastore enfáticamente dijo nunca me voy a sacar una foto con quien recibe una ayuda. «Desde mi visión de lo que es la política, siempre tuve claro que no voy a poner nunca a alguien que necesita la ayuda del Estado en la incómoda posición de mendigar, hay cerca de 250 familias que son beneficiarias de algún programa social, ya sea de Nación, provincia o municipio, no necesariamente tenemos que andar sacándonos fotos entregando beneficios a las personas que necesitan, lo hacemos todos los días de manera silenciosa, no necesitamos sacarnos una foto entregando un medicamento o trasladando en cualquiera de las tres ambulancias a un paciente que necesita ir al hospital. Nosotros entendemos la política de desarrollo social local como un acompañamiento anónimo todos los días a aquellas personas que lo necesitan, hay beneficiarios de Paicor, AUH, muchas personas que necesitar son acompañadas, cuando no pudieron trabajar estuvimos junto con la mutual y la Cooperativa Agrícola Ganadera entregando ayudas económicas».

Concluyó sentenciando que «Entre todos vamos a hacer que Freyre este todos los días un poco mejor, es un desafío en comunidad, Freyre está en el momento de despegue que siempre dijimos que debía estar, necesitábamos un festival que nos ponga en el nivel que Freyre se merece y lo hemos concretado, vamos a seguir llevando cultura de manera gratuita para todos los vecinos» y al mismo tiempo auguro el paso de este nueva ola de contagios Covid entre enero y febrero para retomar con esperanza desde marzo la construcción de un buen año para todos.

