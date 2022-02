/ / Afirman que Washington promueve una crisis entre Rusia y Ucrania que ambos países niegan

El economista, ex funcionario y periodista norteamericano, Paul Craig Roberts, asevera que “se hará realidad mediante un evento de bandera falsa en la capital estadounidense. Advierte que existe una fuerte apoyatura de los medios que la presentan como real.

“El Kremlin no se ha dado cuenta de que se enfrenta al mal satánico. Con una falsa bandera a punto de ser lanzada sobre ellos en cualquier momento, todavía creen que las conversaciones pueden reducir las tensiones”, afirma un economista y ex funcionario del Gobierno estadounidense al respecto de las noticias difundidas acerca de la relación entre Rusia y Ucrania.

El también periodista, Pablo Craig Roberts, realizó dos publicaciones en las que aclara que entre esos países “no hay una crisis real, pero hay una crisis orquestada por Washington que se hará realidad mediante un evento de bandera falsa en Washington y la interminable propaganda de los medios occidentales”.

Más adelante, señaló que “Washington continúa exagerando la afirmación de que Rusia va a invadir Ucrania” y que la indicación dada por Joe Biden para que sus compatriotas abandonen a este último, responde a que “no enviará soldados estadounidenses para rescatarlos y escoltarlos fuera de Ucrania una vez que comiencen las hostilidades”.

Enseguida recalcó que el primer mandatario norteamericano “dijo que enviar tropas estadounidenses a Ucrania podría conducir a una guerra mundial”.

Más adelante, y tras mencionar que “Biden admite la incapacidad de Washington para proteger a los estadounidenses en Ucrania”, formuló una serie de preguntas: “¿Qué explica el esfuerzo total sostenido de Washington para iniciar un conflicto en Ucrania? ¿De qué manera toda la propaganda, el alarmismo, las acusaciones y los envíos de armas ayudan a calmar una situación que Washington dice que es peligrosa? ¿Por qué no hay esfuerzos de paz estadounidenses?

Y siguió: “Si Washington realmente cree en su propia propaganda, ¿por qué Washington no calma la situación acordando no traer a Ucrania a la OTAN? ¿Piensa realmente el tonto de la Casa Blanca que tener a Ucrania como miembro de la OTAN en algún momento futuro es más importante que evitar una guerra que podría extenderse más allá de Ucrania? ¿Son realmente tan estúpidos los responsables de la política exterior de Estados Unidos?

“¿Por qué Washington envía pequeñas cantidades de soldados estadounidenses a países que no pueden ser defendidos si Rusia decide atacar? ¿De qué sirven 1.000 soldados estadounidenses en Rumania, 1.000 en Polonia? Serían incapaces incluso de defenderse. ¿Cuál es el punto de enviar cuatro bombarderos nucleares B-52 antiguos a Inglaterra? Dichos aviones volarían del cielo mucho antes de llegar a la frontera con Rusia. ¿Por qué Biden no envía un regimiento de soldados armados con mosquetes del siglo XVIII?”, continuó.

Así, subrayó que todo ello obedece a que “el propósito de estos despliegues simbólicos de soldados y aviones antiguos es crear la impresión de que está a punto de ocurrir un ataque. Como es Washington el que está creando toda la propaganda, debe ser Washington el que está detrás del ataque de bandera falsa”.

Afirmaciones sospechosas y “errores estratégicos”

El primer ministro británico declara que “la crisis de Ucrania” está llegando a su “momento más peligroso”. ¿Cómo lo sabe? ¿En qué basa su afirmación, los titulares de CNN? ¿O es consciente de que se está preparando un evento de bandera falsa de la CIA/neo-nazi en la frontera de Ucrania con las repúblicas de Donbass?

Washington ha predicho oficialmente que un ataque de bandera falsa rusa se usará como excusa para una invasión rusa, lo que significa que Washington está organizando un evento de bandera falsa que los medios occidentales saben que se debe culpar a Rusia.

¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? Un propósito es hacer que las fuerzas militares rusas defiendan a los rusos del Donbass. Se utilizará una intervención, calificada de «invasión rusa», para demostrar que existe una «amenaza rusa» y proporciona una excusa para que Washington obligue a Europa a abandonar el gas natural ruso y lo sustituya por el costoso gas natural licuado de los EE. UU. Esto mantiene a Europa bajo el control de Washington mientras enriquece la industria energética estadounidense.

Washington está convencido de que Rusia intervendrá. El Kremlin se enfrenta a críticas internas por negarse a cumplir los deseos de las repúblicas del Donbass de reincorporarse a Rusia como Crimea. Estos son territorios rusos que los gobiernos soviéticos colocaron en la provincia soviética de Ucrania como compensación a los nacionalistas ucranianos. Durante siete años, los rusos del Donbass han sido bombardeados por fuerzas neonazis ucranianas. Miles de rusos han sido asesinados. El Kremlin ha proporcionado armas a las repúblicas de Donbass, pero no ha detenido los ataques contra ellas.

Fue un error estratégico del Kremlin rechazar el voto de los rusos del Donbass para volver a ser parte de Rusia. No sé por qué el Kremlin cometió tal error, que ha resultado en la situación actual en la que podría explotar un evento de bandera falsa. Una posible explicación es que el Kremlin quiere rusos en Ucrania por la misma razón que lo hicieron los gobiernos soviéticos, como compensación al extremismo nacionalista. Otra posible explicación es que el Kremlin, que ya sufría acusaciones sobre Crimea de volver a unir el Imperio Soviético, no quiso ayudar a la propaganda aceptando las súplicas de más rusos para que fueran devueltos a Rusia, donde pertenecen. Otra posible razón es que el Kremlin creyó ingenuamente que había una solución diplomática como el Acuerdo de Minsk en el que el Kremlin desperdició mucho esfuerzo y tiempo.

¿Por qué el Kremlin no entendió que al rechazar la solicitud de los rusos del Donbass, el Kremlin había creado una situación que Washington podía explotar?

¿Por qué el Kremlin pensó que podía negociar con Washington, lo que había tomado al Kremlin con la guardia baja dos veces: la invasión de Georgia a Osetia del Sur y el derrocamiento de Ucrania en 2014? Después de experimentar que Washington rompió y abandonó todos los acuerdos para reducir la tensión logrados durante décadas, ¿por qué el Kremlin pensó que había algún valor o propósito en otro acuerdo?

Después de sufrir años de provocaciones y satanizaciones, con su presidente comparado con Hitler, con bases de misiles estadounidenses establecidas en sus fronteras, ¿qué explica la crédula creencia del Kremlin en las negociaciones?

Rusia está en problemas porque deja la iniciativa a Occidente. La única vez que Rusia tomó la iniciativa fue exitosa. Rusia impidió el derrocamiento de Siria por parte de Washington.

El Kremlin tenía que saber que Washington e Israel estaban entrenando y equipando al ejército georgiano, así que ¿por qué fue el Kremlin a los Juegos Olímpicos de Beijing? El Kremlin podía ver lo que estaba sucediendo en Ucrania, entonces, ¿por qué el Kremlin fue a los Juegos Olímpicos de Sochi?

¿Por qué Rusia no toma la iniciativa en Ucrania? ¿Es porque el Kremlin tiene miedo de ser culpado? El Kremlin ya debería saber que pase lo que pase, independientemente de los hechos, se culpará a Rusia. Los medios occidentales nunca van a decir la verdad. ¿Ya se olvidó el Kremlin de lo que le hicieron los medios occidentales al presidente estadounidense Donald Trump?

En una entrevista, Sergey Evgenievich, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, dijo que la situación es grave porque ni el presidente ucraniano, Zelensky, ni el parlamento ucraniano (la Rada) pueden tomar decisiones independientes. Ambos tienen que “seguir diligentemente el ejemplo de los nacionalistas y mentores occidentales, y ambos están presionando muy activamente al jefe de estado Volodymyr Zelensky para que finalmente abandone los acuerdos de Minsk y desate las hostilidades en el Donbass”. En otras palabras, no hay nadie con quien el Kremlin pueda negociar.

El jefe de inteligencia ruso dijo que Rusia no ha preparado ninguna invasión y que el propio ministro de defensa de Ucrania dijo que cualquier amenaza de este tipo era «mínima», pero la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, contradijo al ministro de defensa. El problema es que los “preparativos ucranianos están en pleno apogeo, no se pueden ocultar. Todas las unidades listas para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se concentran en la frontera con Donbass. Hay una transferencia masiva de cientos de toneladas de equipo militar y municiones desde las bases estadounidenses en Europa, desde Gran Bretaña, Canadá. Se incrementa el contingente de asesores e instructores de las fuerzas especiales de la OTAN. Incluso hay información sobre la aparición de unidades multinacionales de militantes yihadistas.

“Se están preparando provocaciones del SBU y las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea de demarcación en Donbass y su documentación al estilo de los cascos blancos falsos en Siria. El contingente de las ‘fuerzas de propaganda de despliegue rápido’ de los medios occidentales se ha incrementado muchas veces”. (Fuente: https://www.mk.ru/politics/2022/02/10/glava-svr-sergey-naryshkin-razvedka-rabotaet-na-mir.html Google lo traducirá por usted)

Parece que mi columna de esta mañana y una anterior son incorrectas cuando digo que no hay crisis en Ucrania. Lo que quiero decir es que no hay una crisis real, pero hay una crisis orquestada por Washington y presentada por los medios como real. La confirmación de su realidad será un evento de falsa bandera que encenderá un conflicto del que se culpará a Rusia.

¿Qué puede hacer Rusia? Espero que el Kremlin no crea que puede basarse en hechos para evadir responsabilidades. Los hechos no contaron en el incidente del avión de Malasia, y no contarán en Ucrania. No hay medios occidentales ni gobiernos occidentales interesados ​​en los hechos.

No tiene sentido que el Kremlin deje la iniciativa en manos de la CIA. El Kremlin podría anunciar que se han reunido enormes fuerzas ucranianas en las fronteras de Donbass, donde esperan un ataque de bandera falsa para comenzar las hostilidades. Para evitar que se desarrolle este complot contra Donbass y Rusia, el Kremlin podría dar un ultimátum para que las fuerzas ucranianas se retiren inmediatamente o serán destruidas. Si el Kremlin entra en negociaciones sin sentido y da demasiado tiempo para la retirada de las fuerzas, la CIA y los neonazis tendrán tiempo para llevar a cabo el evento de bandera falsa. Si las fuerzas ucranianas no se retiran de inmediato, Rusia puede destruirlas o interrumpir su capacidad para luchar con misiles convencionales sin arriesgar ni una sola vida rusa.

La última palabra plantada en los medios prostituidos es que la próxima semana Rusia lanzará una “campaña horrible y sangrienta que comienza con dos días de bombardeo y guerra electrónica, seguida de una invasión, con el posible objetivo de un cambio de régimen”. Si el Kremlin desea aplastar un complot que podría terminar en una guerra mundial, el Kremlin debe dar un paso al frente y tomar la iniciativa.

Todo esto podría haberse evitado si hace años el Kremlin hubiera escuchado las súplicas de los rusos del Donbass y reincorporado sus países de origen a Rusia.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.