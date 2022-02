/ / Ávila Echenique dio respuesta a una mujer que hacia 28 meses que venía denunciando violencia

La Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Juan Fernando Ávila Echenique, ordenó la detención del Walter Alejandro Veliz, a quien imputó como supuesto autor de los delitos de desobediencia a una orden judicial, amenazas calificadas leves, amenazas y desobediencia a una orden judicial reiteradas.

La detención se produjo en el marco de las actuaciones por hechos de violencia familiar y género denunciadas por Erika Janet Di Giacomo, ex pareja del denunciado.

La joven de 31 años quien tiene dos hijos en común con el agresor había presentado la primera denuncia en septiembre de 2019 y desde esa fecha en adelante radico alrededor de una veintena de denuncias, logrando como respuesta la entrega de un botón anti pánico, pero no cesaban las agresiones y amenazas contra la mujer.

La causa que había trascendido a nivel nacional como consecuencia de la falta de respuestas de quienes trabajan en la fiscalía de instrucción de Morteros con el consecuente temor de la mujer que resolvió radicarse en otro lugar para auto protegerse, finalmente al llegar a la ciudad el abogado Juan Fernando Avila Echenique se interiorizo de inmediato sobre la misma, mantuvo una reunión el último viernes con la víctima y al día siguiente ordeno la detención del agresor.

Erika Di Giacomo manifestó en declaraciones a los medios que en varias oportunidades estuvo en la comisaria como en la Unidad Judicial con marcas y heridas como consecuencia de las agresiones, realizando una veintena de denuncias sin que se arbitraran medidas que hagan cesar la situación de violencia a la que era sometida, no solo por su ex pareja, sino también por familiares de este.

En varias oportunidades activó el botón antipánico, tardando más de quince minutos en llegar como consecuencia del sistema que alerta a una central en San Francisco y desde esa ciudad notifican a la comisaria Morteros sobre el llamado, lo que no permitía que encuentren al agresor en el lugar, hecho que luego era utilizado por quienes trabajan en la fiscalía de instrucción, para no actuar, dejando a la víctima indefensa.

Al no lograr que las denuncias sean investigadas tanto por las agresiones de su ex pareja, cuya última denuncia fue radicada hace aproximadamente un mes y la de su ex suegra que en cada oportunidad que se cruzan la habría insultado, radicando la última denuncia contra ella, hace unos quince días, es que termino frente al temor de sufrir consecuencias irreparables radicándose en otro lugar viniendo solo a trabajar a la ciudad dos o tres veces por semana

Tras reunirse el vienes el flamante fiscal de Morteros Juan Fernando Ávila Echenique con Erika, este ordenó la detención de su expareja, Walter Alejandro Veliz, quien habría sido trasladado a la Unidad Penitenciaria de San Francisco.

Esta acción abre una luz de esperanza para mujeres que a pesar de haber denunciado no tienen respuestas

Detenido por violencia de genéro Detuvieron por violencia de género a un joven de 26 años domiciliado en Sunchales al agredir a su pareja en los carnavales. Personal policial por orden de laa Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Juan Fernando Ávila Echenique, a las 5,50 del sábado procedió a la detención en la esquina de Bv. 25 de Mayo y Alberdi de un joven de 26 años, domiciliado en Sunchales, quien momentos antes había agredido a su pareja una joven de 27 años en el evento de los carnavales. Fue trasladado a Sede Policial donde quedó alojado por hecho de Violencia Familiar a disposición del Fiscal





