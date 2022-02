/ / Congreso venezolano pedirá al argentino investigar el presunto plan de invasión durante el gobierno de Macri

La Asamblea Nacional enviará una misiva al Congreso de Argentina para que inicie una «investigación rigurosa» por el presunto intento de invasión contra Venezuela por parte del expresidente Mauricio Macri, en 2019, anunció este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Voy a solicitar enviar una carta a la presidencia del Congreso de la República de Argentina para que inicie una investigación rigurosa sobre los hechos denunciados en el artículo del periodista Horacio Verbitsky», dijo durante la sesión plenaria de este martes.

Además, Rodríguez propuso enviar una comisión especial de diputados venezolanos que viaje a la Argentina a reunirse con representantes del Congreso y les «hagan saber nuestra solicitud de que se investiguen los hechos».

Este domingo, el portal El Cohete a la Luna refirió que entre abril y julio de 2019, el ejército argentino realizó el simulacro «Puma» que contemplaba la invasión de Venezuela y se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo, todo con miras a enviar tropas en una eventual intervención liderada por fuerzas estadounidenses.

«Que al menos investiguen, que al menos digan que esto pasó, si es verdad o no lo es, si el pueblo de Argentina estaba de acuerdo con esto. Que al menos nos lo digan, que al menos abran una breve averiguación que certifique estos hechos, si son o no son reales», aseveró Rodríguez.

El presidente del Parlamento manifestó sentirse «preocupado» de que hasta ahora «no haya ninguna reacción» por parte del Gobierno argentino

Solidaridad

«Quisiera pensar que está evaluando, el gobierno de Alberto Fernández, con el Congreso de la República de Argentina, iniciar alguna investigación, porque si alguien ha sido solidario con Argentina es Venezuela», sostuvo.

Pidió a los funcionarios del Estado argentino recordar que, durante en la guerra de las Malvinas, lo primero que hizo Estados Unidos fue «prestar su territorio, usar su inteligencia para atacar al pueblo argentino y entregar las Malvinas» a Gran Bretaña.

«Que recuerden cuántas veces hemos sido solidarios con ellos. Que recuerden cuantas veces Hugo Chávez levantó su voz para defender la República Argentina», añadió.

En su discurso, Rodríguez mencionó los lazos de amistad y cooperación que existen entre ambas naciones, y que se profundizaron con Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

«Hay que ser bien miserable, para planificar una invasión a un país pacífico como Venezuela que no ha hecho sino tender su mano al pueblo de Argentina cada vez que lo ha necesitado», dijo

Por ello, lamentó que no se haya abierto una investigación para determinar la veracidad del artículo sobre una invasión a Venezuela en 2019, año donde se generaron protestas con grupos de choque en todo el país en un intento por derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Cuando Argentina estuvo en apuros, ahí estaba la mano de Hugo Chávez para ayudar. Cuando Inglaterra y Estados Unidos invadieron las Malvinas y mataron argentinos, ahí estaba la voz de protesta de los venezolanos”, destacó.

Recordó que «Gracias a Chávez el continente americano dejó de ser el patio trasero del gobierno de EE.UU, es la verdad histórica».

Incursión armada

De haber ocurrido una incursión armada en Venezuela por parte de fuerzas argentinas y de otros países de la región, Rodríguez no dudó en asegurar que hubiesen sido “derrotados y expulsados”.

“Jamás ha habido un ejercicio militar en Venezuela de nuestra FANB, en sus cinco componentes, que no tenga como principio fundamental el respeto irrestricto de la independencia, la autodeterminación y la soberanía de otros países”, añadió.

Dijo que “la humillación de sentirse y saberse subyugado e invadido por fuerzas militares extranjeras”, debe dolerles a todos los venezolanos, “no solo a los chavistas”.

Sobre los hechos violentos de 2019, Rodríguez hizo mención a los planes de invasión que se pretendían ejecutar en la frontera con el tema de la ayuda humanitaria, aunado a “las células de narcotraficantes que iban a entrar por Táchira con fuerzas irregulares de Colombia, Argentina y por el sur Brasil”.

“¿Qué fue lo que les falló? Me atrevo a dar una hipótesis, que le falló la psicología (…) Ellos creen que nosotros somos como ellos”, dijo. “Cuando se asomaron por la frontera occidental, en efecto estaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por tierra y por aire. Los estábamos esperando”.

Aseveró que la FANB “jamás permitirá” que el territorio sea invadido “por absolutamente por ningún militar” de un país extranjero.

“Sepan que gracias a Dios que no entraron, porque quizás hubieran logrado entrar, pero tengan la absoluta certeza de que de aquí no saldrían hasta que pagaran por el horrendo crimen que significa invadir un territorio que no les pertenece”, agregó.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.