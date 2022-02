/ / Ejecutaron de un balazo a un hombre en Morteros

Un hombre fue asesinado en su domicilio esta madrugada por un disparo de arma de fuego que habría sido ejecutado por sicarios. La principal hipótesis que manejan los investigadores estaría relacionada a situaciones vinculadas a la comercialización de drogas. Hasta el momento no hubo parte de prensa policial sobre este hecho que moviliza a toda la ciudad.

La ejecución, no estaría clara si tiene que ver con deudas o diferencias con la víctima o se trató de un mensaje para un hijo del hombre asesinado que integraría un grupo que comercializa en la ciudad desde hace años capitaneado por un empleado municipal a quien vincularían con un proveedor de Rafaela que desde hace un tiempo estarían incursionando en Morteros con fuertes acciones en la disputa territorial.

Los investigadores que están tratando de reconstruir los movimientos de los últimos tiempos tanto de la víctima como la de su entorno, no descartan ninguna hipótesis a los fines de establecer la autoría material, como así también intelectual del ataque mafioso, el que se suma a los 11 sufrido en los últimos tiempos en la ciudad de Morteros, todos vinculados a la venta de drogas, pero sin esclarecer hasta el momento.

El hecho tuvo lugar en el domicilio de Almirante Brown 841, en barrio Urquiza, donde la madre de José Cáceres habría escuchado ruidos como si alguien hubiese querido ingresar por la puerta del frente, momento en que la victima de 48 años se levanta enciende la luz y corre la cortina de la ventana para observar y de manera certera recibe un disparo sobre la tetilla izquierda a la altura del corazón. José Cáceres logra movilizarse hasta la habitación para terminar falleciendo en los brazos de su madre.

Efectivos policiales de Morteros fueron los primeros en llegar al lugar, quienes se encargaron de realizar relevamientos para la obtención de datos en el vecindario, como así también la observación de cámaras de seguridad de diferentes sectores de la ciudad, mientras que desde la fiscalía ordenaron que peritos realicen el levantamiento de pruebas en el lugar, entre ellos el secuestro del teléfono celular de la víctima entre otros elementos que serían de utilidad para la investigación.

El ruido de una moto momento después de los disparos hacen pensar que el sicario se habría movilizado junto a otra persona en un vehículo menor y aparecen los interrogantes para los investigadores ¿los sicarios son foráneos o son locales? o ¿el ejecutor es foráneo y el chofer local? o ¿se movilizaban en auto y la moto fue solo para despistar? Son entre muchas las preguntas que los investigadores realizan para ir deshilvanando el entramado, donde tampoco descartan la posibilidad que tengan que ver con diferencias entre dos bandas de Rafaela que vienen disputando el mercado en Morteros desde hace un tiempo, donde los once ataques con armas de fuego y arma blanca que fueron perpetrado en los últimos tiempos de los que tuvo actuación la policía y otros tanto en que no llegaron a la justicia que terminó con la muerte de Cáceres, estén todos relacionados entre sí.

La versión que podría haber tenido una deuda de alrededor de unos 30 mil pesos y que lo podrían haber asesinado como consecuencia de la misma, si bien no descartan la hipótesis, señalan fuentes ligadas a la investigación que es la menos probable de las causas, porque daría la impresión que no fueron a cobrar, habrían ido directamente a matar por lo que se inclinarían con que podría ser un mensaje para alguien o justicia por mano propia por no cumplir con los códigos que establecen estos grupos mafiosos.

Será un gran desafío que tendrá el fiscal de instrucción de Morteros, Juan Fernando Ávila Echenique en su segunda semana de trabajo frente a la misma, que de lograr esclarecer de manera completa y profunda este asesinato podría poner la piedra fundamental al cambio de la historia que Morteros viene padeciendo desde hace décadas como consecuencia de distintas situaciones vividas institucionalmente y por acciones de grupos con poder político y económico.

