/ / / Falleció Yves Long un incansable trabajador amante de los autos

Tenía 89 años y estaba pasando distintas dificultades físicas en el último tiempo. Oriundo de San Martín de las Escobas, llegó a Rafaela en el año 1983 y logró trascender con una empresa emblemática, recibiendo notables distinciones a nivel nacional.

En la mañana de este sábado, falleció a los 89 años Yves Long, de una dilatada trayectoria en el rubro automotriz, representando a la marca Ford en Morteros con sede central en Rafaela

Se inició desde muy abajo, trabajando en un taller propio. Era chapista en sus comienzos, oriundo de la localidad de San Martín de las Escobas.

En el año 1983 llegó a la ciudad junto a su hermano Ronald y su papá Horacio, con antecedentes de ventas de autos en la zona. En su localidad natal, tenía su concesionaria Ford y cuando tuvo la posibilidad de venirse a Rafaela, no lo dudó y formó unas de las empresas más importantes, pasando a ser una de las concesionarias más destacadas del país (de hecho, recibió muchísimas distinciones, tanto a nivel empresarial como personal, de parte de Ford Argentina).

Con el paso del tiempo, fue creciendo en el año 2012 se radicó definitivamente sobre la Ruta 34 en Rafaela, montando una «concesionaria modelo» para nuestro país, por infraestructura y por los servicios que ofrecen.

En la década del 90′, Long Automotores S.A. se hizo cargo de la comercialización de Ford en la ciudad de San Jorge y todo el departamento San Martín, mientras que también desembarcó en la provincia de Córdoba, más precisamente, en Morteros.

En alguna oportunidad que visito la agencia Morteros junto a su encargado Raúl Fontanessi, Yves Long manifestaba a Regionalísimo: “Soy de origen humilde, trabajador toda la vida y sigo trabajando, se lo que significa trabajar, se lo que significa haber sido empleado, se lo que significa haber empezado a ser patrón con todo el esfuerzo de la lucha creciendo, distinto es para el que no lo vivió nunca. Por eso considero que todos somos humanos con errores y aciertos, así como con bondades y defectos. Entonces, primero que nada, trato de ser respetuoso y tolerante con todas las personas y valorar de cada uno lo bueno y tratar de corregir lo que no es tan bueno, realmente es mi manera de actuar, valorar a todo el mundo por igual. Cuando opino, la gente sabe que opino de algo que conozco, no estoy opinando como un paracaidista, yo se lo que es estar en el campo de batalla, entonces se lo que significa la trinchera, mientras que algunos conducen directamente desde el cuartel general, y las cosas se ven distintas, yo prefiero hacerlo de esta manera”

Como persona, Yves le brindó muchísima colaboración a varias instituciones, donde casi siempre, lo hizo desde el anonimato. A Long no le interesaba trascender en ese sentido, pero si acompañar a las instituciones de la ciudad, como así también a los pilotos de carrera que representaron en este tiempo, como ser Juan Ignacio Canella o Nicolás González, a quien lo acompañó desde sus inicios. Yves no acompañaba la marca, sino a las personas, para sentir el respaldo de un gran empresario.

En ese sentido, también tuvo una identificación muy grande con Atlético de Rafaela, no sólo con el automovilismo, sino también con el fútbol profesional, en gestiones de futbolistas importantes y demás.

En estos últimos años de vida, nunca dejó de trabajar. Quienes estuvieron cerca de él, aseguran que nunca dejó de trabajar y que asistía de modo permanente a la empresa, aunque recibía muchos reproches por sus afectos, para que trate de cuidarse más. Pero así era él, por su vida misma y su forma de ser. El hecho de que lo hayan distinguido tantas veces por la atención que la empresa ofrecía, habla por sí mismo. Le dedicó su vida a la empresa y a su familia también.

Tenía un espíritu tremendo. Era muy amigos de sus amigos. Compartía a menudo un café, los sábados o los domingos, cerca del mediodía. Y hasta el último día de su vida fue un entregado por atender su empresa, para ofrecer siempre lo mejor.

Yves falleció en la mañana de este sábado 5 de febrero y fue enterrado, en una ceremonia privada, en horas de la tarde. Estaba internado, atravesando algunos problemas de salud, según informaron. Había tenido algunos problemas con el Covid-19 y en los últimos días, estaba muy complicado, donde le habían hecho una traqueotomía, tras atravesar problemas respiratorios.

Long fue querido en el mundo del deporte motor, pero también en la sociedad misma. Su familia lo acompañó hasta último momento, y siempre estuvo rodeado de amigos que siempre lo aconsejaron. Sin lugar a dudas, se fue uno de los empresarios más emblemáticos de nuestra ciudad.

