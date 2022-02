/ / / Justicia, seguridad y agua potable fueron temas gestionados por el Legislador Ramón Giraldi

Al concretarse una conferencia de prensa para la presentación ante la sociedad del Dr. Juan Fernando Ávila Echenique quien se hizo cargo de la fiscalía de instrucción de Morteros, hasta el nombramiento de un fiscal de forma definitiva el Legislador Provincial por el Departamento San Justo, Ramón Giraldi vino a apoyar al funcionario recientemente asumido.

«Vecinos, instituciones, medios de prensa me hacían llegar los requerimientos por la falta de fiscal, así que estuvimos gestionando para cubrir esa vacante» comentó Giraldi quien integra en la legislatura la comisión de Asuntos Constitucionales, Institucionales y Acuerdos, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Conducta Policial, explicando que la demora estuvo sustentada en que durante la pandemia no fue posible tomar exámenes para designar un nuevo fiscal y a su vez quienes habían rendido para cargos similares no aceptaban venir a Morteros.

«Fuimos trabajando para resolver este cuello de botella para dar respuesta a la gente a partir de que Juan Fernando Ávila Echenique aceptó el cargo. Esto va a descomprimir a la justicia porque para los fiscales de San Francisco es muy difícil atender una fiscalía a 100 Km de la ciudad de San Francisco».

Por otra parte informo que el concurso para el nombramiento definitivo del fiscal está en curso, donde varios abogados de la zona presentaron curriculum. Los antecedentes son evaluados, la próxima etapa es la convocatoria para rendir el examen para ir estableciendo el orden de mérito para la designación de un fiscal de manera definitiva.

«Creo que el fiscal tiene que ser de la zona, porque cuando vienen desde otro lugar, al salir otro cargo más cerca de sus afectos, se va a su lugar, entonces quedamos con la fiscalía vacante, eso es malo para la justicia» opino el legislador

Participó de encuentro por la seguridad

La preocupación que existe sobre algunas situaciones delictivas que hubo en los últimos tiempos en la ciudad de Morteros fue tratada en una reunión en la que participo en representación del Poder Legislativo, el Legislador Provincial por el Departamento San Justo, Ramón Giraldi, mientras que el Poder Ejecutivo provincial fue representado por el director general de la departamental norte de la policía, Crio My Marcos Derfler y el Poder Judicial por los fiscales Bernardo Alberione y Juan Ávila Echenique, además de otros funcionarios policiales y de Gendarmería Nacional.

«En la referida reunión se fijaron pautas para hacer la vida más difícil a los delincuentes y la vida más fácil a los vecinos para que no sufran ningún tipo delitos. Esto es un mensaje importante no solo para Morteros, sino que para toda la zona», resalto Giraldi.

«El gobernador Schiaretti dijo que tenemos que trabajar todos juntos para dejar un mejor futuro a nuestros hijos y es eso en lo que tenemos que hacer hincapié, seguir el tema de la delincuencia, la droga, tenemos que seguir trabajando estos temas, por eso estuvimos en Morteros todos juntos»

«La seguridad no se puede atacar de manera aislada, tiene que ver con la situación económica, con gente de clase media que se va empobreciendo, la pandemia, nos afectó a todos porque hizo que estemos parado dos años y los ingresos económicos no son los mismos, entonces desde el Estado se debe colaborar. El gobernador Schiaretti lanzo 10 mil créditos para la construcción de viviendas, se van a lanzar 100 mil micro créditos de 20 mil pesos para compras de lo que cada familia necesita, todos tenemos que colaborar para que nuestros hermanos que están pasando una situación económica compleja la pase un poco mejor, dando seguridad. Fue positivo hablar de seguridad, uno de los temas más sensibles para la población».

Finalmente dijo que está abierto a recibir todas las ideas que permitan establecer leyes que ayuden a mejorar la seguridad.

Atendió requerimiento por agua potable

El compromiso del gobierno es solucionar el problema del acueducto San Francisco - Morteros, manifestó el legislador provincial por el departamento San Justo Ramón Giraldi al referirse a la problemática sobre el volumen de agua que llega a la ciudad de Morteros.

El legislador señaló que junto al intendente de Brinkmann Gustavo Tévez mantuvo reuniones y a partir de requerimientos formulados por el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, Daniel Pautasso concretó gestiones con el secretario de Recursos Hídricos, Ing Edgar Castelló.

A partir de estas gestiones el año pasado se colocaron medidores y se establecieron topes en cada población para tratar de mejor la distribución, pero «el compromiso de Castelló, es solucionar el problema del acueducto, ya que es necesario actualizar el mismo para atender la demanda por crecimiento».

Por otra parte Giraldi, acotó que si bien recién se está empezando el recorrido del acueducto desde el río Paraná, este «va a producir un cambio. El gobernador ya firmó el convenio para la realización de la obra, el que fue validado y ratificado por la legislatura, falta que lleguen los fondos para iniciar la obra que va a ser histórica y en nuestro caso el primer tramo va a llegar a San Francisco por lo que se va a poder recibir un mayor caudal de agua»





