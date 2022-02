/ / / Los encargados de brindar seguridad ciudadana niegan la realidad del narcotráfico en Morteros

El intendente se entero en las últimas semanas de la existencia de mafias

En una nota realizada a través de Canal 50 a uno de los titulares de Grupo Tigre responsable del servicio de seguridad ciudadana municipal y al asesor Cristian Bonomini, al referirse a la situación que vive la ciudad frente a los ataques con armas de fuego, ajustes de cuenta, sostuvo que tienen un grupo de elite preparado para este tipo de situaciones. El mismo hasta el momento no demostró la preparación que dice tener, ya que los hechos de ese tipo se vienen agravando en las calles de la ciudad, evidenciado con el dramático hecho ocurrido en la madrugada del domingo

Ante la consulta periodística sobre la situación que vive la ciudad en relación al narcotráfico y la comparación con Rosario, Bonomini respondió «La comparación para la sociedad en general, muchas veces la sociedad, trata de asustar y poner esa presión contra el gobierno, el funcionario de seguridad, no es bueno la comparación, porque lamentablemente lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario, tiene que ver exclusivamente con un tema de narcotráfico, cosa que acá en la región, si lo tienen es una cosa muy escasa, es un tema donde están arrancando para así llamarlo, pero en la ciudad de Rosario hay un manifiesto bastante importante y no nos olvidemos que teníamos algunos funcionarios que tenían una relación con ellos, es totalmente diferente, a parte en la ciudad de Rosario la característica es que están constantemente peleándose entre las bandas de los distintos carteles, para tomar la posesión y tomar la región, cosa que acá les vuelvo a repetir no lo tienen».

Es sorprendente que una empresa que trabaja representando al Estado municipal, niegue la grave realidad que se vive en Morteros, manifestando que acá el narcotráfico es una cosa escasa que recién está arrancando, cuando se trata de una actividad que comenzó prácticamente al mismo tiempo que en Rosario a fines de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado con vínculos directos entre Morteros, Freyre, Frontera y la ciudad de Rosario, profundizándose en los noventa con las bandas rosarinas de los Zacarías y los Ungaro, transformándose la ciudad de Morteros en uno de los depósitos de lo que llegaba a través de las pistas ubicadas en la triple frontera santiagueña, santafesina y cordobesa. Este movimiento dio origen a la primera banda narco de Morteros que en la actualidad sigue operando desde la Penitenciaria de San Francisco.

En el 2009 la banda entrerriana de los Celis a través de un empleado municipal cargaba 300 Kg de marihuana todas las semanas en Morteros, algo que al igual que en este momento era negado, la que termino 10 años después con la condena entre otros del ex intendente de Paraná de Cambiemos, Sergio Varisco, dando origen a una segunda banda que opera en Morteros en la actualidad manejada desde una cárcel del norte Argentino.

En los últimos años con gran violencia irrumpió otra banda manejada desde la cárcel de Piñeiro, profundizando los vínculos delictivos con Rafaela, pero también desde la misma cárcel, rosarinos, viejos conocidos en nuestra zona mantienen aceitados vínculos, además de gente que opera en la zona de Fisherton y Funes con familiares en Morteros.

Así mismo una cuarta banda capitaneada por dos hermanos rafaelinos con vínculos con un vendedor que es empleado municipal viene intentado escalar posiciones manteniendo enfrentamientos con el otro grupo con asiento en Rafaela.

Cada una de las bandas en el trabajo de narco menudeo tienen personas que cumplen diferentes roles, quienes cobran su trabajo con la misma mercadería que comercializan, con excepción de los financistas que siguen percibiendo dinero por los servicios que prestan. Las primeras bandas no actuan con violencia, tienen otros códigos en el manejo, pero la aparición de las dos nuevas bandas profundizaron las acciones violentas, incorporando ajustadores y ahora sicarios. Esto generó la existencia de armas en jóvenes manos, a partir de un nuevo rubro instalado en la región como es el alquiler y venta de armas para cometer los hechos. Es más fácil acceder a un arma y balas que conseguir comida, al igual que ocurre en los barrios de Rosario.

Como pueden quienes tienen la responsabilidad de la seguridad ciudadana, estar preparados si desconocen la realidad o por alguna causa la niegan. Si recorren las calles con el propósito de prevenir la concreción de delitos, deberían tener conocimiento sobre los movimientos que se generan dentro de ella o solo dan vueltas tomando fotos a los domicilios que pagan un abono mensual para justificar el monto que les cobran.

Es común ver gente que nada tienen que ver con la vida de Morteros. El movimiento de bandas con acciones inusuales que en varios casos fueron dramáticas, con diez hechos denunciados en el último año de los cuales siete fueron con armas de fuego, más el asesinato ocurrido en la madrugada del domingo, a los que deben sumarse los que no pasan por la comisaria, son postales de una realidad que venían siendo negada por las autoridades municipales y en consonancia con la campaña de marketing político quienes recorren las calles, de la misma manera niegan lo que está padeciendo la ciudad con los riesgos que ello conlleva, cuando la misión es la prevención y una de ellas debería estar vinculada a evitar que la droga ingrese a Morteros.

Un discurso en sintonía con el intendente

«Estamos viviendo códigos mafiosos en la ciudad, me hizo un clic muy fuerte lo que paso los últimos días, gente que no es de acá entra, viene, es entre narcos, no hay particulares afectados» dijo el intendente de Morteros, acotando que «La situación en general no es grave»

Pareciera ser que el intendente se enteró que en la ciudad hay códigos mafiosos que están peleando por el espacio territorial, en estos días, pero esto no paso recién con el hecho acontecido hace unos días, hace largo tiempo que se vienen perpetrando ataques con balaceras y armas blancas, pero en esa época el intendente estaba dedicado a sus apetencias políticas personales para su candidatura a diputado nacional.

Es probable que la empresa que tiene a su cargo la privatización de la seguridad ciudadana a los fines de mantener el contrato, tenga que seguir manteniendo un discurso en sintonía con el intendente con la negación de la realidad, mientras los hechos violentos en las calles se siguen acumulando y como consecuencia de esto fortaleciendo el temor, herramienta válida para el desarrollo del negocio de los mercaderes de la muerte.

Esto hace que no se actúe contra quienes financian el negocio que es el factor que amplía la base con cada vez mayor consumo con un mayor movimiento de dinero y al moverse mayor cantidad, siempre hay mayor volumen para redistribuir, muchas veces para hacer callar a través del miedo con las balaceras para provocar pánico, miedo para que la sociedad termine haciendo nada.

Es una buena noticia que el intendente finalmente se haya enterado que existen mafias narco en la ciudad. Esperemos que haga lo que realmente es necesario para combatir a los mercaderes de la muerte y no termine siendo otra acción en el marco de sus discursos maketineros políticos que hacen que sea parte del problema en lugar de establecer políticas concretas para la solución frente al dramatismo sufrido el último fin de semana que podría tender a agravarse.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.