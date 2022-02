/ / / Resquebrajamiento en el gobierno municipal de San Guillermo

La grieta entre Pablo Doro y Romina López sería la causa del alejamiento de quienes trabajan con transparencia

Comienzan a aparecer los primeros resquebrajamientos en el gobierno municipal, sufriendo una primera baja a solo 45 días de haber iniciado el periodo de gobierno.

La Arq Mariana Bossio renunció a su cargo como Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de San Guillermo, evidenciando diferencias con los manejos en la gestión de gobierno.

Si bien como es práctica habitual ante situaciones de este tipo a los fines de evitar transparentar ante la comunidad las diferencias internas se argumentan cuestiones familiares y personales, vinculadas a la falta de tiempo para dedicarse a pleno a la gestión, pero las diferencias que hace tiempo vienen trascendiendo con el secretario de gobierno Pablo Doro por los manejos de este, que serían poco transparentes y los malos tratos que la intendenta Romina López habría tenido para con esta funcionaria que no es política, sino que tiene un perfil eminentemente técnico y sobre todo basado profundamente en la honestidad y transparencia es que habría resuelto dar un paso al costado para preservar esos valores.

Al iniciar la actual gestión de gobierno resolvieron desdoblar la secretaria, ingresando a servicios públicos Conrado Maidana, quien había renunciado con anterioridad como Coordinador de Seguridad, en medio de denuncias por sospechas con exorbitantes montos pagados a guardias urbanos, quien en aquel momento decía que renunciaba por razones personales, «tengo una actividad laboral que también me demanda mucho tiempo».

Mariana Bossio el 10 de diciembre asumió como secretaria de obras públicas, se tomó licencia en diciembre y enero, pero finalmente termino presentando la renuncia a su cargo, expresando: «Me voy porque no podía estar al 100%, le pedí unos días de licencia a Romina para pensarlo y finalmente decidí que no voy a continuar. Es un trabajo arduo, que lleva mucho tiempo, tengo mi familia y mi propia profesión y sentía que no podía con todo», explicó y al mismo tiempo indico que seguiría asesorando en el tema viviendas y algún otro tema puntual

Posteriormente la ex secretaria publica en su Facebook un mensaje que se habría viralizado que manifiesta «¿Qué paso?» «Ahí el intendente es Doro, imagínate lo que es eso. Yo no voy a perder la matricula por firmar cualquier cosa». «No, seguro». «Vos vieras lo que es eso, las cosas que me pidieron que haga y cuando Romina que sabe que la municipalidad la manejan los otros esta todo el día tratando mal a la gente»

Prosigue el mensaje «Que desastre así son cuando se les sube el poder a la cabeza» «Y lo que escribió en Facebook». «No ni me hables. Una cara rota total. Te trata mal y después en las redes manda esos mensajes para que la gente piense que está todo bien. No les importa nada esa gente va a fundir todo y yo no quiero estar ahí cuando pase.» «Si, es raro renunciar al mes de jurar de secretaria» «Pero créeme que no quedaba otra, son de terror».

En relación al referido mensaje Mariano Bossio en su Facebook dice que lo único que va a aclarar, «es que me fui por razones personales, con la conciencia bien tranquila y orgullosa de haber sido parte del gabinete municipal»

"Que tuve diferencias, si las tuve, amarguras? También, pero todo lo solucione a puertas cerradas, como debe ser".

"Por eso y sin más que aclarar, una ves más le digo gracias a Romi Lopez y toda su gente por haber confiado en mi".

