/ / Se consume todo tipo de productos dañinos para la salud con un mínimo de cocaína en nuestra región

Las 24 muertes y más de 80 intoxicados por consumir cocaína adulterada en la zona noroeste y oeste del conurbano bonaerense puso en agenda lo que es conocido desde siempre, el agregado de todo tipo de productos a la cocaína para su estiramiento e incrementar las ganancias.

Los delincuentes que se dedican a la comercialización de cocaína utilizan el método del estiramiento para hacerla rendir más, estimándose que en el primer eslabón de un kilo hacen tres kilos, pero cuando llega al distribuidor de la zona vuelve a ser estirada y lo propio ocurre cuando esta es vendida por el narcomenudista, por lo que en general quien la consume compra polvo con un promedio de un 10 % de cocaína, mientras que el resto está compuesto por antiparasitarios, cafeína, vidrio molido de tubos fluorecentes, cal, polvos de anestésicos sintéticos, tiza, analgésicos, aspirinas, harinas, bicarbonato, azufre, como así tambien se utilizan venenos como parantion entre otros productos.

Cuando se realiza el estiramiento se buscan dos cosas, por un lado que tenga características similares al tacto y al sabor, como así también que genere cierta sensación y por otra lado provocar cada vez más necesidad de consumo para una mayor venta, es por eso que cada vendedor utiliza distintos productos para lograr el propósito que siempre es lograr más y más ganancias manifiestan especialistas en toxicología.

Especialistas señalan además que el nivel de estiramiento lo indica el valor en que es vendida, ya que indican que un gramo de cocaína está valiendo alrededor de los 5 mil pesos, mientras que el distribuidor se lo entrega al vendedor en unos 1500 pesos y este en algunos casos termina comercializando al consumidor en menos de mil pesos el gramo, como resultado cuando menos valor tiene, menos cocaína contiene con el consecuente riesgo de consumir como ocurrió en Buenos Aires algún producto que termine llevando a la muerte de manera inmediata, en lugar que la misma se concrete en un largo proceso al consumir con mayor pureza.

Se consume mugre

El Fiscal de Delitos Complejos a cargo de las investigaciones de narcomenudeo en el departamento San Justo, Dr. Bernardo Alberione, manifestó que lo que están consumiendo es mugre, es el requecho de la cocaína, la dosis cuando se mide es minina.

Al consultarle si existen en nuestra región situaciones similares a las ocurridas en la provincia de Buenos Aires, dijo: «No podemos saber, cuando alguien ingresa con cualquier tipo de intoxicación rara vez dice que fue por eso, no dice que acaba de consumir cocaína y tengo miedo de que sea de mala calidad, entonces al no decirlo, nosotros no podemos tener conocimiento»

Agregó: «La cantidad de cocaína que hay en una dosis es mínima, el resto son todos productos de estiramiento y se estira con cualquier cosa, lo que están consumiendo es mugre, es el requecho de la cocaína, la dosis cuando se mide es minina, se intoxican de todas maneras porque consumen un polvo sin saber lo que están consumiendo y ni hablar de las pastillas que dicen que se llaman de tal manera, pero no saben lo que están consumiendo y cuando ingresan al centro hospitalario no dicen consumo esto, dicen que se sienten mal y no saben porque»

Concluyó señalando «Lo que se dice droga, es cualquier cosa totalmente adulterada por gente que trabaja en la marginalidad sin ningún tipo de responsabilidad, no es extraño que se intoxiquen»

Toda la droga es mala

Por su parte el especialista en toxicología Dr. Mario Vignolo, considero que «No puede quedar el concepto de que hay droga buena y droga mala, toda la droga es mala pero esta encima estaba envenenada. Esto debe servir para tomar conciencia de que más allá del daño que produce la droga también el corte o maliciosidades de por medio les hacen mal».

«Cuando hay muchos pacientes con los mismos síntomas, es más fácil saber que tienen y dar con un resultados más rápido, en este caso para uno que trabaja en esto se puede percibir cuando alguien es consumidor», dijo.

A su vez, expresó: «Ninguna droga es buena, todas matan». En referencia a ello, agregó que si bien en el mundo dos países conocidos por los peligros que representan son México y Colombia, hoy la Argentina se encuentra dentro de los países donde la droga pasa y se consume.

«Cuando hay dejadez y las cosas se van de las manos, siempre se busca un culpable que no sea uno y se dan atrocidades como las que se vieron y se escuchan cosas como que no se consuma por un día», expresó haciendo referencia al consejo de Berni de «descartar la droga» adulterada.

Ahora no solo se naturalizó, sino que la gente también se asustó a tal punto que se recomendó no comprar droga ni consumirla en las últimas 24 y después de 48 horas, como si habilitáramos que luego podamos seguir consumiéndola.

Hoy todos consumen variados, muchos son cocainómanos o consumidores, porque no todos son adictos, pueden ser consumidores eventuales; también se usa lo que se llama «nevado», un cigarrillo de marihuana espolvoreado con cocaína, la «mosquita», el paco. El consumidor común en general usa cocaína de baja pureza y el paco.

