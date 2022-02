/ / / Se desarrolló un estudio sobre vacunas y la generación de anticuerpos en Santa Fe

Investigadores de UNL, CONICET y otras instituciones determinaron qué vacunas aplicadas en Santa Fe otorgaron mayor inmunidad; confirmaron que la 3ra dosis triplica las defensas; y que el 65% del grupo etario de riesgo tiene altos niveles de anticuerpos.

A 20 meses de la llegada del SARS-CoV-2 y en medio de una nueva ola de contagios de coronavirus producida por la variante Omicron, un equipo interdisciplinario de científicos santafesinos logró determinar de manera preliminar que existe una “gran diferencia” del nivel de anticuerpos adquiridos según el tipo de vacuna contra el coronavirus que recibió cada vecino de la ciudad. Esta y otras afirmaciones respecto del comportamiento del virus que generó la pandemia fueron alcanzadas mediante una medición de anticuerpos contra el coronavirus realizada en viviendas de la ciudad seleccionadas a azar, en base a una muestra probabilística que brindó el IPEC, en el marco de un proyecto en curso que estudia la epidemiología de COVID-19 en hogares de Santa Fe. El equipo conformado por investigadores e investigadoras de UNL, CONICET, la UNER, la UADER y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, avanza en busca de nuevas conclusiones.

Entre otros aspectos, la investigación indagó las diferencias que consideró importantes según el tipo de vacuna aplicada en la ciudadanía santafesina, considerando los cuatro esquemas más utilizados. Así se pudo determinar que el esquema de dos vacunas inactivadas (Sinopharm + Sinopharm) dio los niveles más bajos; el de dos dosis de vacunas basadas en vectores de adenovirus (Astra Zeneca, Sputnik V o Covishield) dio valores mucho mayores que las inactivadas; mientras que las que mayores niveles alcanzaron fueron las combinaciones que incluyeron una o dos dosis de vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm) (Pfizer o Moderna).

Los investigadores hacen dos aclaraciones respecto a esta comparación entre esquemas vacunales. Por un lado, este análisis preliminar no ajustó por el tiempo que pasó desde la última dosis de vacuna, el cual fue en promedio menor para las vacunas ARNm, que se comenzaron a colocar más tarde. También hay que aclarar que en este estudio sólo se mide el componente humoral de la respuesta inmune adaptativa (los anticuerpos). Se sabe que vacunas basadas en vectores generan una respuesta inmune celular adaptativa (linfocitos T) de mayor magnitud que las vacunas ARNm.

La tercera dosis

También se pudo confirmar mediante estudios serológicos realizados en vecinos de la ciudad que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus casi triplica el nivel de anticuerpos. Cabe mencionar al respecto que hasta el momento sólo el 26% de los vecinos (116.774) recibieron la tercera dosis, de un total provincial de 911.033.

Por otra parte, el estudio determinó además que el 65% del grupo etario de riesgo tiene altos niveles de anticuerpos. Lo mismo ocurre con los jóvenes de entre los 13 y los 20 años, lo que refleja el buen desempeño de las vacunas recibidas por esta franja y el menor tiempo desde la última dosis, al momento de la extracción para realizar el análisis.

Pasos firmes contra el COVID

Cabe mencionar que la investigación es financiada por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia a través del programa "Demandas estratégicas en el marco de la emergencia sanitaria”. Con ello lo que se busca es obtener datos relevantes que, que si bien preliminares, son muy significativos para hacer un balance de los esfuerzos realizados en materia de salud pública y, además, nutren la base necesaria para definir los próximos pasos en este difícil contexto de pandemia que continúa presentando constantes desafíos cambiantes.

Las muestras se tomaron en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe entre el 26 de octubre y el pasado 5 de enero a 1362 personas, a fin de realizar mediciones de anticuerpos considerando diversas variables como género, edad, diagnóstico previo de COVID-19 y esquema de vacunación de cada uno.

Respecto a las mediciones, cabe destacar que se realizaron con el “COVIDAR”, el Kit desarrollado por el Instituto Leloir (CONICET) que cuantifica Inmunoglobulina G anti-Spike de SARS-CoV- 2.

Respecto al muestreo, el 30 % del total de 1362, provienen de ciudadanos cuyas viviendas fueron sorteadas al azar; un 46.5% fueron ciudadanos que se ofrecieron y el 23.5% restante corresponde a voluntarios que trabajan en institutos del CONICET y la UNL.

De ese conjunto, el 56.9% de las muestras fueron de mujeres, y el promedio de edad de la población muestreada fue de 43.2 años.

Radiografía

Entre otras conclusiones generales que arrojó el estudio, se destaca que el 88.3% de los ciudadanos santafesinos presentó anticuerpos contra el covid. Hay que recordar que los mismos pueden ser tanto vacunales como producto de una infección, o de ambos orígenes.

Por otra parte, también se pudo determinar que una de cada cinco personas que recibieron sólo una dosis de vacuna no presentó anticuerpos (lo cual puede explicarse por una baja respuesta a la vacuna o un tiempo prolongado desde la última dosis).

Y entre los no vacunados, un 63% no tuvo anticuerpos detectables, y un 37%, sí (generados por una infección previa). De esos no vacunados que presentaban anticuerpos, un 71% nunca fue diagnosticado con COVID-19 ni sospechó haber estado infectado.

Este último dato respecto de la falta de anticuerpos en no vacunados es una alarma en el actual contexto de ola de contagios de la variante Omicron, con un total de 6.119 nuevos casos de covid confirmados y 9 fallecidos en toda la provincia durante las últimas 24 horas, de los cuales dos eran de la ciudad de Santa Fe y otro de Santo Tomé.

Equipo

El trabajo es llevado adelante por un equipo multidisciplinario al que aportan especialistas de institutos del CONICET, la UNL, la UNER, la UADER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” y el IPEC. Las y los investigadores y becarios y profesionales participantes son: Pablo Beldomenico, Ayelen Eberhardt, Melina Simoncini, Carlos Piña, Germán Galoppo, Virginia Parachú Marco, Andrea Racca, Cecilia Botto, Hugo Aimar, Graciela Mingo, Alicia Genolet, Celina Junges, Mónica Muñoz de Toro, Cecilia Botto, Juan Carlos Bossio, Gonzalo Andrés, Isabel Truffer, Verónica Marignac, Evangelina Viotto, Sofía Arce, Florencia Valli, Florencia Facelli, Leonardo Scarpa, Cintia Palavecino, Camila Beccaria y Diego Sklar.

