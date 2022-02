/ / / Tambos: la leche argentina fue la que más aumentó en 2021, pero sigue siendo la más barata del mundo

(Infocampo) En dólares, el litro entregado en tranquera se incrementó 30,7% el año pasado, la tasa más alta a nivel global. Pero el valor se mantuvo en un piso en relación a los principales productores.

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) publicó su informe mensual del precio de la leche cruda en los principales países o bloques (la Unión Europea) productores, y de los datos se desprende una paradoja relacionada a nuestro país.

Fue el origen donde más aumentó el precio pagado a los tambos; sin embargo, eso no logró torcer la tendencia que ubica a la leche entregada en tranquera como la más barata a nivel global.

En concreto, en Argentina el valor cotizado en tipo de cambio oficial se ubicó en U$S 0,343 al cierre de 2021, lo que significa un incremento del 30,7% frente a los U$S 0,263 de igual mes de 2020.

Esta tasa de crecimiento supera al 25,8% de Nueva Zelanda, al 17,9% de Estados Unidos y al 16% de Uruguay.

Sin embargo, el valor es el más bajo, por debajo de los U$S 0,345 de Bielorrusia, de los U$S 0,349 de Uruguay y de los U$S 0,375 de Brasil.

Y muy lejos de quienes están al tope de la lista: Estados Unidos, Nueva Zelanda, la Unión Europea y el Reino Unido.





