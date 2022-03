/ / / Partido Justicialista circuito Morteros: Homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado

José «Pepe» Polti; Miguel «Frichu» Polti ; Efraín Salatín, Víctor Crosetto; Eduardo Mac Lean y Daniel Benavidez fueron recordados por el partido Justicialista al realizar el acto por el Día por la Memoria, la Verdad y La Justicia, en la que además pusieron en valor el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo plasmado en la vereda de la Unidad Básica «Jorge Giustina»

El mismo comenzó con una reflexión a cargo de las maestras de ceremonia para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, para luego ofrecer un minuto de silencio por las victimas del terrorismo de Estado asesinadas, detenidas y desparecidas por los protagonistas del golpe de Estado cívico – militar – eclesiástico protagonizado el 24 de marzo de 1976

La colocación de un clavel rojo en el contorno del El icónico pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con los nombres de los morterenses victimas del terrorismo de Estado, para luego el ex detenido Realdo Gastaldi, militante justicialista brindar un recorrido histórico de los golpes de Estado sufridos en la Argentina, como así también sobre los distintos momentos políticos en el país hasta el negro 1976.

Por su parte Oscar Toloza detenido en varias oportunidades con 15 años por el simple hecho de ser sobrino y trabajar en Santa Fe en la imprenta de Ramón Girau desaparecido por la dictadura por trabajar por los humildes, de quien no se recuperó su cuerpo. Oscar vuelve a su Suardi natal para tratar de terminar el secundario, pero no lo pudo hacer por ser detenido cada 15 días para ser interrogados por el paradero de su tío, quien le había dicho que no debía saber nada de él para que no corra riesgo su vida, hasta que fue desaparecido durante un mes, en una cárcel de Rafaela, hasta que su madre interpuso un habeas corpus y fue abandonado por la policía en la ruta. En ese momento resolvió abandonar Suardi para exiliarse internamente en distintas ciudades de Argentina y Uruguay, hasta que en 1981 se radicó definitivamente en Morteros, donde formó su familia y participo de la vida social y deportiva.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.