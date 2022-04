/ / El Fiscal Federal de San Francisco fue condenado y deberá ser destituido

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, este martes emitió el fallo de condena en el juicio que se le seguía al fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut.

La sentencia fue de cinco años de prisión al funcionario que llegó al banquillo acusado de haber cobrado retornos o coimas con el fin de demorar (“cajonear”) causas donde intervenía.

Durante todo el juicio, el funcionario negó los hechos y, en los alegatos finales, su defensa pidió la absolución. Sin embargo, los otros cuatro acusados reconocieron y confesaron la acusación, por lo que fueron condenados a prisión condicional. Viaut, además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas y deberá abonar una multa de $ 6.000.000.

En tanto, Darío Fabián “Paco” Rivarola, quien acompañó a Viaut en las acusaciones, recibió una pena de tres años de ejecución condicional, más una multa de $ 4.000.000. Por su parte, los otros tres imputados, partícipes en uno de los dos hechos de la acusación, recibieron penas condicionales: Víctor Hugo Brugnoni, dos años de prisión y multa de $ 4.000.000 por cohecho activo, y Walter Gustavo Fattore y Gerardo Agustín Panero, seis meses de prisión y $ 2.000.000, como partícipes secundarios de tráfico de influencias.

Cabe recordar que Viaut y Rivarola estaban acusados de concusión agravada, en carácter de coautores, por ofrecer a los titulares de una cooperativa “cajonear” una investigación en curso mediante el pago de un soborno.

En el segundo hecho, ambos estaban acusados de tráfico de influencias. Allí, Panero y Fattore fueron considerados en el alegato como partícipes secundarios de la maniobra, luego de que Brugnoni, acusado de cohecho activo, le ofreciese dinero a cambio de su intervención en una causa en la justicia ordinaria en contra de su hijo.

El Fiscal Viaut no podrá ser detenido, porque antes de ser privado de su libertad debe ser destituido de su cargo a través de la Secretaría Disciplinaria de la Procuración General de la Nación, lo que ocurrirá cuando la sentencia quede firme

Los hechos por los que fueron juzgados se dieron entre agosto y septiembre de 2020, en que se los acusa de pedir $2,5 millones a dos directivos de la Cooperativa de «Las Cañitas», de El Tío, para frenar una causa judicial por supuestas irregularidades, en la que están imputados Viaut y a Rivarola, por los delitos de «concusión agravada» y tráfico de influencias», a Gerardo Agustín Panero de Las Varillas y a Walter Gustavo Fattore de Pozo del Molle como «partícipes necesarios en el delito de tráfico de influencias» y a Víctor Hugo Brugnoni de Laborde, por «cohecho activo», esto es por ofrecer dádivas a un funcionario público, para que haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. En este último Brugnoni aseguró que pagó US$17.100 para que liberen a su hijo en una causa radicada en la Justicia provincial.

La primera audiencia en el Tribunal Oral Federal 2 en Córdoba, comenzó con el pedido de suspensión de juicio a prueba efectuado por la defensa del imputado Fattore ofreciendo 400 mil pesos en recomposición y tareas comunitarias en tres instituciones en Pozo del Molle, el que fue rechazado por «razones de naturaleza político criminal»

Posteriormente Panero se hizo cargo de los hechos imputados al igual que lo hizo Fattore pidiendo «disculpas y perdón a quien haya dañado», mientras que Brugnoni, cuyo hijo fue detenido y recientemente condenado por abuso sexual, reconoció que se sintió estafado y engañado al entregar 17 mil dólares por la libertad de su hijo.

Testimonio del denunciante

En su declaración, el denunciante y querellante Pablo González, integrante de la cooperativa tambera de El Tío, asistido por el abogado Juan Alberione, ratificó que Rivarola le pidió $2,5 millones a cambio de darle «una mano» una causa judicial por presuntas facturas apócrifas y otras irregularidades en torno a la firma Las Cañitas, afirmando que nunca accedió a la extorsión y buscó asesoramiento legal que termino en la denuncia causante de este juicio.

Asi mismo González sorprendió al señalar que a Domingo Benso, del Grupo Cooperativo Devoto, también le exigieron una coima para liberarlo, quien se negó a pagar la cifra que según él, Viaut le había pedido a sus familiares

El directivo de la Cooperativa, Juan Domingo Solá, declaró sobre la extorsión de Rivarola para desactivar una causa «por facturas apócrifas y venta de soja en negro», también lo hizo el abogado de la cooperativa Las Cañitas, Rubén Depetris, quien sugirió grabar las conversaciones, logrando material para presentar la denuncia ante la fiscalía federal de Villa María a cargo de María Marta Schianni.

Segunda audiencia

En la segunda audiencia Fabian Paco Rivarola aceptó todos los cargos que se le imputan y reconoció la prueba en su contra. Admitió sentirse avergonzado y pidió perdón por su accionar.

Un subcomisario que intervino en la investigación, Claudio Ariel Barros, hablo de las escuchas donde señalo la relación en la que parecían socios Viaut y Rivarola con constantes conversaciones sobre la «negociación» con Víctor Brugnoni, hasta que lograron que les entregara los 17.100 dólares, Viaut y Rivarola hablaban de «traer la lechuga» y «chorizos».

También, el policía confirmó el secuestro de 8.900 dólares y 843.500 pesos, durante el allanamiento en el despacho de Viaut en la fiscalía. Otras escuchas, entre Rivarola y «alguien del gremio de los judiciales» y entre Viaut y «un tal Marcelo», revelaron cierta preocupación porque se investigara su accionar delictivo

Domingo Benso narró que mientras estuvo detenido por una causa de facturas apócrifas que investigó el propio Viaut, le pidieron a su familia 150 mil dólares para ser excarcelado inmediatamente, pero exigió que no pagaran ningún soborno. Al mismo tiempo dijo de manera tajante que no quiere abrir una investigación

Viaut negó los hechos

El fiscal federal en uso de licencia Luis María Viaut negó la acusación que se le realiza. Por otro lado, también rechazó el contacto que supuestamente tuvo con la fiscal de Instrucción en Bell Ville Isabel Reyna, quien relató que había recibido una llamada de Viaut para indagar sobre una causa por abuso sexual donde se investiga a Agustín Brugnoni.

En relación a las llamadas telefónicas dijo: «Lo único de lo que se me vincula con esta causa son dos llamadas con el señor Rivarola, existieron pero no hay contenido y en esto me quiero referir a mi declaración anterior en cuanto al por qué de los llamados, que eventualmente eran por un amparo de salud». Añadió que debido a la pandemia no había empleados en el Juzgado y eventualmente era «Paco» quien cuando se lo solicitaba llevaba expedientes o cualquier requisitoria judicial, aunque en ocasiones también se lo solicitaban a efectivos de Gendarmería Nacional.

«No obstante, como con Rivarola y la otra persona (Panero) hablábamos fuera de horarios de trabajo porque eran de confianza, eso no implica que en esos llamados yo le haya manifestado ‘andá a cobrar plata’ o ‘andá a buscar plata’ ni nada por el estilo. Yo desconocía adonde estaba y se dirigía, no tenía por qué saber», afirmó.

En un segundo tramo de su declaración detalló que por medio de Gerardo Panero con quien los une una amistad le comentó que otro amigo (VíctorBrugnoni) tenía un hijo privado de su libertad y quería saber si eventualmente se podría «darle una ayuda eventual sometiéndolo a una junta médica, pericia psicológica, lograr una morigeración de pena o internación».

Después de esa introducción apuntó contra Isabel Reyna, la fiscal de la justicia provincial que declaró en la jornada anterior del juicio: «Lo que quiero dejar en claro es que me asombró totalmente la declaración de la doctora de Bell Ville porque nunca la llamé, no la conozco, ella no me conoce, lejos está de mí llamarla para decirle alguna cosa, ni a ella ni a nadie».

También se refirió al colaborador del diario El Tiempo de apellido Grassino, manifestando que aviso sobre allanamientos y se hizo cargo de que pedía dinero en nombre de la fiscalía

Alegatos

El abogado Alberione no escatimó en palabras para referirse a los aspectos negativos y agravantes que lo llevaron a pedir penas de prisión para Darío Rivarola y Luis María Viaut, en ambos casos aludió al «desprestigio» por la institución que ambos tuvieron y que es peor todavía en el caso de la investidura de fiscal que tenía uno de los imputados.

«Lo mismo que estaban haciendo con González lo estaban haciendo por otro lado, no importa con quién pero era el mismo patrón de conducta que desplegó con mi cliente y quedó en evidencia», sostuvo

No obstante, la confesión, falta de instrucción y que en definitiva el artífice era Viaut atenúan el pedido de pena que resumió en 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación para Rivarola. En este punto sostuvo que «los cinco hijos que tiene, de los cuales tres son menores de edad, no tienen la culpa que su padre sea corrupto».

Al referirse a Viaut fundó su solicitud de 4 años de prisión efectiva, 6 años de inhabilitación especial en fuertes términos. Primero dijo que «no tiene dimensión del daño que ha ocasionado. su actitud ocasionó «un grave desprestigio institucional y a la investidura de fiscal federal, lo que genera en la sociedad cuando saben de un fiscal o funcionario corrupto».

Además de la pena de prisión e inhabilitación Alberione solicitó que se capacite en relación a la perspectiva de género, para esto se valió como argumentos que en sus declaraciones «evidenció patrones estereotipados del fiscal que naturalizan la subordinación de la mujer».

Los fiscales al realizar los alegatos al narrar los hechos sostuvieron que el cuadro probatorio es contundente y no reviste fisuras tanto para Viaut y Rivarola en calidad de autores

Pidieron para Rivarola 3 años de prisión en suspenso, imponer una acción a favor del bien público, una multa económica de 20.000 pesos e inhabilitación perpetúa para ejercer cargos públicos.

Para Viaut la fiscalía pidió 7 años de prisión efectiva, una multa de 51.300 dólares, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que la mitad del dinero secuestrado en la fiscalía 8.900 dólares sea destinado a la Fundación y cooperativa La Virgencita de San Francisco y la otra mitad para la Asociación Civil La Amistad de Frontera. En tanto que los $ 869.550 secuestrados en la fiscalía y en la casa de uno de los imputados se destine a un club de El Tío.

Al referirse a Walter Fattore y Gerardo Panero pidieron un cambio en la tipicidad de la conducta, de partícipes necesarios a partícipes secundarios necesarios de tráfico de influencias agravado por lo que pidieron la pena mínima, seis meses de prisión condicional y una multa de $50.000.

Finalmente a Víctor Brugnoni en virtud de la calificación de cohecho activo agravado solicitaron 2 años de prisión de ejecución condicional e imponer una acción a favor del bien público con costas.

