/ / Rendir homenaje a los combatientes recuperando la soberanía de la Nación

Por Miguel Peiretti

Hace cuarenta años un grupo de militares cobardes, maltratadores que venían de asesinar, torturar y desaparecer a más de 30 mil argentinos y someter a la totalidad de los habitantes a las recetas neoliberales marcando el inicio del camino hacia la entrega de la riqueza nacional, con la intención de salvar al alicaído gobierno enviaron a un grupo de jóvenes a nuestras Islas Malvinas, quienes con orgullo fueron al frente en defensa de nuestra soberanía.

Ese ejército que torturaba al pueblo trabajador, no dudo en seguir sometiendo en Malvinas a los soldados que se encontraban cumpliendo el obligatorio servicio militar, pero no pertenecían a las fuerzas de la dictadura, sino que eran parte de ese pueblo al que venían despojando. En Malvinas siguieron con las prácticas aberrantes a través de torturas a quienes mataban a una oveja para comer, o tomaban algún alimento o se quedaban dormido en una guardia, todo era causa para fueran estacados a la intemperie con 15 grados bajo cero entre tanto de los vejámenes que sufrían aquellos jóvenes que orgullosamente elevaron nuestra bandera en nuestro territorio en el Atlántico Sur.

Una guerra que dicho por el mismo Galtieri en un reportaje realizado por la revista «El Porteño» pensaron que los ingleses no le darían batalla, una evidencia que nunca existió voluntad política de ganar la guerra, justificada como un error de cálculo, error que significo que 650 soldados perdieron la vida y un número similar de veteranos de guerra fallecidos luego del conflicto.

Una guerra perpetrada después de haber cambiado tres triunviratos de asesinos dictatoriales con una evidente crisis económica en la que el pueblo había tomado las calles para pedir la restitución de derechos cercenados, sin planificación, menos aún estrategias combativas pensando que el descontento que se venía acrecentando en la gente se contendría, ocuparon Malvinas, algo que lograron en un primer momento, lo que fue aprovechado para robarse todo lo aportado por cada uno de los habitantes a través del denominado «fondo patriótico», tal vez uno de los hechos de corrupción y robos más grande de la historia nacional, mientras los soldados en Malvinas no tenían para comer.

El error de cálculos a los que hacía referencia Galtieri, es que pensaron que serían acompañados para mantenerse en el poder por Estados Unidos y que Inglaterra dejaría pasar el hecho geo políticamente estratégico para sostener el imperio en el mundo, razón por lo que durante 40 días descargaron todas las bombas que pudieron, las que fueron enfrentadas por los soldados conscriptos. Una vez más los militares profesionales mandaron al pueblo a morir a enfrentar al enemigo porque ellos no tuvieron el valor de hacerlo.

Pero obviamente los dictadores argentinos que con la complicidad de los grandes medios de comunicación hacían creer a la sociedad que la guerra se venía ganando y otros tantos falsos títulos, con el sentido anti patriótico que siempre los caracterizo, en ningún momento durante la guerra dejaron de aplicar las recetas económicas que desde el Consejo de las Américas habían establecido, tampoco se tocaron los intereses ingleses en el país, menos aún los norteamericanos, como así también se siguió cumpliendo con los compromisos internacionales a pesar que la Otan era parte de la guerra contra Argentina.

«Desmalvinización»

Este término acuñado por el sociólogo Alan Rouquié en los primeros años de los ochenta constituyó un dispositivo político- discursivo orientado a producir un relato e instalar un imaginario sobre Malvinas en la sociedad argentina.

Las primeras víctimas de la desmalvinizacion fueron los combatientes, algo que tuvo su correlato en los gobiernos democráticos y en la sociedad.

Eran pibes que con 18 y 19 años quedaron absolutamente desprotegidos, al volver a territorio no fueron recibidos por equipos profesionales interdisciplinarios, sino que fue el aparato represivo del Estado el encargado de recibir a los soldados argentinos para la imposición del silencio.

Ellos mismos fueron buscando un lugar en la sociedad, se organizaron en lucha para lograr algunas leyes que pocas veces fueron cumplidas, para conseguir una pensión prácticamente tuvieron que tomar el Congreso, porque hacía casi una década que había terminado la guerra y no recibían asistencia en salud, psicológica, menos aún económica

La derrota de Malvinas desmoronaría de forma irreversible al régimen del terrorismo de Estado iniciado en marzo de 1976, logrando el pueblo recuperar la democracia, pero a pesar que Malvinas permitiría recuperar la libertad se impuso una suerte de amnesia colectiva. Ese silencio duradero terminaría condenando al olvido a los jóvenes combatientes de la guerra y a los familiares de los caídos en el conflicto.

Esos jóvenes hoy hombres de Malvinas que sienten el orgullo de haber combatido en defensa de nuestra soberanía, merecen mucho más que el reconocimiento de fervorosos actos o monumentos, necesitan de nuestro compromiso para que a 40 años de aquella gestan no sigan siendo postergados, para que los torturadores sean sometidos a juicios por crímenes de lesa humanidad para que los vejámenes cometidos por los militares contra los jóvenes soldados no prescriban, que la Obra Social Pami Malvinas les brinde cobertura en todo el país entre otros reclamos que aún hoy vienen planteando y no son atendidos a pesar de la malvinización de las últimas décadas.

Rendirles honor a quienes entregaron su vida y a quienes lograron volver al territorio, es además del reclamo por la soberanía política y territorial sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, es condenar a todos aquellos que desde los diferentes poderes del gobierno entregan los resortes estratégicos de nuestro país y luchando de manera directa para que sean manejados con un fuerte sentido nacional para que desde una soberanía real y concreta aseguremos la producción de alimentos, de energía, el control de las riquezas naturales, el sub suelo, el espacio aéreo, el mar y evitar que el Estado resuelva al servicio de empresas que concentran y se llevan la riqueza sometiendo a la pobreza a la mayoría del pueblo Argentino.

Fuentes: Testimonios de ex combatienes., De la «desmalvinización» a la regionalización del reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas por María Verónica Piccone y Marcelo Mangini., , «La Era del Deshielo» Federico Vázquez, «Malvinas: comunicación y agenda internacional», Ignacio Tomás Liendo.

