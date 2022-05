/ / Las brechas salariales

Por Victoria Santesteban

El 9 de abril se conmemoró el día del Pago Igualitario en Argentina, fecha impulsada en 2018 por la organización Ecofeminita para la visibilización de la brecha salarial entre varones y mujeres.

En 2021, la brecha de género salarial fue del 26%, con un ingreso medio mensual de $39.400 para las mujeres y de $53.200 para los varones. Esto significa que, en promedio, en un año las mujeres ganamos $165.600 menos, lo que equivale a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Así las cosas, las mujeres debemos trabajar un año y tres meses para obtener lo mismo que los varones reciben en un año. Los estereotipos de género, la desigualdad estructural y las capas de vulnerabilidades que nos atraviesan entorpecen la llegada del pago igualitario, en un país en donde el principio de igual remuneración por igual tarea data de la redacción constitucional de 1853.

Cuidado

La distribución inequitativa de las horas de trabajo en el hogar y tareas de cuidado constituye una de las principales fuentes de desigualdad laboral entre mujeres y varones. Siete de cada 10 personas que se ocupan de las tareas del hogar son mujeres, por lo que afrontamos jornadas dobles o triples de trabajo y esto impacta en nuestra trayectoria educativa, en la participación en el mercado de trabajo y en la vida política y social. Para la construcción de escenarios más igualitarios, las políticas públicas deben orientarse a palear estas diferencias abismales, que vienen dadas por la histórica femenización de las encomiendas domésticas. La desigual distribución de estas tareas que no se pagan - y que socialmente todavía no se reconocen como trabajo, a pesar de los últimos esfuerzos políticos en este sentido - coadyuva a que las mujeres trabajemos más horas por semana, pero ganando menos que nuestros pares varones. Además, cobramos menos por hora trabajada. En este sentido, los intentos legislativos en modificar el régimen de licencias por maternidad y paternidad, la ley de cupo laboral trans y el reconocimiento de aportes jubilatorios por tareas de cuidado a madres se erigen como políticas públicas que buscan achicar la brecha injusta.

Informales

El Art. 179 la Ley de Contrato de Trabajo contempla los espacios de cuidado o su reintegro para la primera infancia en lugares con más de 100 trabajadores, pero aquellas personas - que causalmente en su mayoría mujeres - que se encuentran por fuera de la ley y/o de este artículo, no están alcanzadas por estos esfuerzos de disminución de la brecha. El empleo no registrado afecta a un 36% de las mujeres asalariadas frente a un 30% de los varones. Conforme lo datos de Ecofeminita, en los casos de empleo informal, el salario promedio es de $19.900 para las mujeres y $32.300 para los varones, por lo que la brecha asciende a 38,5%. El segmento más representado por trabajadoras no registradas es el de trabajadoras de casas particulares: cerca del 70% de ellas no tiene vacaciones pagas, no cuenta con obra social ni percibe aguinaldo, como tampoco cuenta con aportes jubilatorios.

Techos y Paredes

De los informes de Ecofeminita se desprende a su vez que las desigualdades tienen origen en la segregación de tipo horizontal y vertical: las paredes y los techos de cristal, que hacen a la concentración de mujeres en ocupaciones de menor remuneración y en jerarquías más bajas. Para el caso de las futuras profesionales, la elección de sus carreras viene marcada por estereotipos de género, relacionadas a tareas de cuidado, a lo social y emocional. De esta forma, las Ciencias Humanas y de la Salud son las más feminizadas mientras los varones optan por disciplinas vinculadas a las Ciencias Exactas- de componentes lógicos y racionales- y su aplicación en sectores productivos con mejores remuneraciones. Estas paredes que dividen sectores masculinizados y feminizados, sostienen los techos de cristal que encierran a las mujeres en estructuras que inevitablemente entrampan en la desigualdad. En este escenario, alcanzar puestos de jeraquía para nosotras continúa teniendo costos altísimos, con esfuerzos desmesurados y exigencias de demostración agotadora de habilidades frente a los varones que corren con ventaja de masculinidad.

Igualdad

Los avances legislativos no saldan aún las diferencias perpetuadas por las relaciones de género, que continúan arrojando a las mujeres a las responsabilidades del hogar y a trabajos peor remunerados. Las políticas públicas actuales con intenciones de saldar las desigualdades salariales necesariamente deben interpelar estos roles de género para el desarticulado de los lastres de la división sexual del trabajo que continúan marcando los modelos de producción, educativos y domésticos. La habilitación de nuevas convivencias y masculinidades, que co-parentalicen y abracen, una educación que incentive a optar por carreras distintas a las "tradicionalmente femeninas", reconocimientos y cupos que salden las injusticias de antaño, y contemplen las especificidades de cada capa de vulnerabilidad que nos atraviesa. La demolición de paredes y techos para desmoronar las oficinas del patriarcado. Y construir sobre cimientos nuevos, inclusivos, igualitarios, justos.

Abogada, Magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles *

