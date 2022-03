/ / 8M: Un paro en el mundo para que paren

Por Florencia Guerrero

Después de la pandemia, millones de mujeres saldrán a las calles para reclamar el fin de las desigualdades que ya nadie puede tapar. ¿Cuál es la realidad Argentina? Promesas inconclusas, números que no cierran y el miedo histórico a perder los privilegios.

Este martes 8 de marzo, en todo el mundo volvemos a las calles. Después de dos años de pandemia y de siglos de encierro, el espacio público volverá a vernos ganar lugares, reclamar y estar más unidas que nunca. En pleno 2022 seguimos siendo noticia: en todo el globo, miles de mujeres fueron violadas, asesinadas, o violentadas. En millones de diferentes formas micro y macroscópicas, el machismo sigue viento en popa, aún en países que presumen cierto progresismo, como Argentina.

Así llegamos al Paro Internacional de Mujeres -en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora-, motivada por la lucha contra la violencia patriarcal, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión. No es para menos, también sufrimos de muchas formas que no salen en la tapa de los diarios: explotadas en el ámbito del trabajo, vincular y el trabajo reproductivo.

¿Por qué tenemos que pedir cupos? ¿Por qué nuestros salarios siempre son menores que los de nuestros pares varones? ¿Por qué mi viejo le enseñó a manejar solo a mi hermano? La respuesta siempre es la misma, pero las que debemos explicar la idea de “cultura machista” somos nosotras y, por favor, sin molestar a nadie.

Esta semana, después del tuit de la ministra de Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, se armó gran lio: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, escribió la funcionaria a partir del caso de los seis jóvenes que violaron a una chica adentro de un auto en el barrio porteño de Palermo el domingo pasado, a plena luz y a cuatro cuadras de una comisaría.

Solo con ese mensaje, cierto, medio país se puso a la defensiva: “¿vos crees que yo soy un violador, golpeador, femicida?”, “no somos todos iguales”, gritó la tribuna enardecida. Ahá.

No se tiene porqué justificar, pero repasemos: muchos de los que ayer se quejaban de la “falsa acusación”, son los mismos que te mandan a lavar los platos cuando algo no les gusta, son esos jefes que aplican la doble vara si un trabajador es padre y si una es madre. Esos que ven como “exótico” que una mujer corra en TC, o sea arbitra, o llegue al Congreso y después a presidenta. Esos que jamás escribirían sobre los orgasmos de la Primera Dama, pero si lo harían burlonamente si llega a conducir un país, porque les duele el ego.

Esa cultura es la que no nos gusta, la que ahora nos obliga a explicar infinitas veces algo tan simple, por cotidiano. Pero no es solo eso lo que lleva a parar este próximo martes.

***

La desigualdad machista

Según Ecofeminista, en su relevamiento “La desigualdad de género se puede medir”, basado en cálculos del Indec , en el segundo trimestre del 2022 las mujeres recibimos ingresos que, en promedio, son un 30.6% menores que los de los varones, en ese mismo período, y el tiempo que dedicamos al trabajo doméstico se triplicó agrandando la brecha con los hombres.

Otro informe de Amnistía Internacional detalló que 4 de cada 10 hombres creen que mayores derechos para las mujeres implican menos derechos para ellos. Además, del mismo documento se deprenden otros dos datos impactantes, 8 de cada 10 personas dijeron haber visto un hombre insultando una mujer y 3 de cada 10 afirma haber visto un hombre tocando a una mujer sin su consentimiento.

¿Querés más para entender de qué hablamos cuando hablamos de matriz cultural?

Un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Ofdpn) publicado a fines de la semana pasada demostró lo que veníamos denunciando los femicidios no bajan y en 2021 se registraron 241 crímenes por razones de género y 9 transfemicidios, un promedio de un crimen de este tipo cada 35 horas. El organismo contabilizó, además, 24 femicidios vinculados y 15 suicidios feminicidas, con lo que el total de hechos relacionados ascendió a 289, uno cada 30 horas. En seis de cada diez asesinatos, el homicida fue la pareja o expareja de la víctima.

Todo eso y tanto más es resultado de esa “cultura”, de la que habla Gómez Alcorta, que sin estar errada, falla y sigue fallando. Su nombramiento fue motivo de esperanza para millones de mujeres de este país, la escuchamos, se entendieron los tiempos dilatados que demandaba la creación de un nuevo ministerio y se le creyó cuando prometió formar junto a las exministras Losardo y Frederic la Unidad Ejecutora del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas, del que ya no se supo más. Tampoco se entiende que el oneroso presupuesto que se otorgó a la cartera que lidera Gómez Alcorta terminara subejecutado, con tanto por hacer.

Tal como explicó #PuenteAereo gracias a un detallado informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se supo que en 2021 el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad recibió inicialmente un presupuesto de $6.204 millones, que fue reforzado tres veces ascendiendo a $17.580 millones, y aunque el grueso de ese dinero – cerca de 83%-, se destinó a las políticas vinculadas con las violencias de género, el 53% no fue utilizado.

Lo curioso de todo eso fue que necesidades sí hubo: mientras el programa más importante contra la violencia machista, ACOMPAÑAR, destinado a cubrir las necesidades urgentes de miles de mujeres. Alcanzó solo a 22.000 de las 100000 mujeres que se proponía teóricamente, las familias de victimas de femicidios han denunciado largamente que en muchas oportunidades pidieron a la cartera que les ayudara económicamente para costear peritos o trámites, en los juicios de sus víctimas, y la respuesta fue “no hay plata”.

Por estas causas y algunas otras, la ministra –una de las pocas mujeres que permanece en el Gabinete “ejemplar” de Alberto Fernández por el respeto del cupo femenino-, sigue en el cargo, pero cada ve más sola. Ya en septiembre del año pasado, luego a la foto de apoyo de Gómez Alcorta por el nombramiento del Jefe de Gabinete, Jorge Manzur –Denunciado penalmente, en 2019, por negarle a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela el derecho a la interrupción legal del embarazo-, la secretaria de Políticas de Igualdad, Cecilia Marchán se fue del ministerio, y con ellas algunas otras referentes que no estaban de acuerdo con la falta de acción concreta de un Ministerio.

Esta semana hubo otro importante portazo: Raquel Vivanco, renunció a su cargo al frente del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por “no encontrar síntesis en lo que desde allí se debe generar“. “Me voy de esta función convencida de haber hecho todos los esfuerzos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, fiel a las convicciones y al recorrido que venimos haciendo quienes provenimos del feminismo popular, asumiendo la responsabilidad histórica del momento”, anunció también en Twitter la referente de los derechos de las mujereres y una de las impulsoras de los relevamientos mensuales de femicidios, desde el llano, que intentó llevar al terreno del Estado pero pereció plagado de contradicciones, con estadísticas extrañamente bajas.

“Mejor que decir, es hacer. Mejor que prometer es realizar”, decía Juan Domingo Perón, y tal vez sirva en este punto que la ministra de Géneros reflexione sobre su rol. Está bien generar polémica con un tuit, pero también es necesario ocupar sitios y darles algún uso que no sea puramente academicista. La realidad es urgente.

***

Mientras las estadísticas nos obligan a repensar los mecanismos naturalizados de abuso y violencia contra millones de mujeres en todo el mundo, seguimos poniendo el cuerpo y la esperanza en la dolorosa pelea de ver cambiar un sistema que se resiste.

Y se nota. Por eso desde el 14 de enero de 2021 tenemos el derecho a decidir por nuestros cuerpos, gracias a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) No 27.610, y por medio de la Ley Micaela hoy podemos cristalizar los femicidios como lo que son, crímenes por razones de género. Por esa lucha, que este martes nos encontrará en la calle, también hay leyes de Equidad de Género, por ejemplo, en los medios de comunicación, aunque aún no fue reglamentada.

Sabemos que todo es poco. Falta dar vuelta esa matriz, pero seguimos a pasos firmes y eso asusta. Tal vez una de las muestras del temor que si genera esta marea que no para, sea lo ocurrido en la capital mexicana, donde a tres días del 8M -donde millones de compañeras también saldrán a las calles para exigir justicia y un alto a la creciente violencia de género-, monumentos y recintos fueron blindados con vallas metálicas.

Sófocles describió: “Para quien tiene miedo, todo son ruidos”. Mejor bajen el volumen y escuchen, porque el proceso en el que pierdan sus privilegios no está lejos.

