/ / / Augusto Pastore trazó el lineamiento de gestión para este año profundizando las fortalezas para crecer

La apertura de sesiones del Concejo Deliberante en este periodo tuvo lugar en la «plazoleta de la Amistad». Es esta la primera vez que se realiza una sesión al aire libre con la finalidad de mantener contacto con los vecinos.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta del cuerpo legislativo María de los Ángeles Guzmán, quien comenzó destacando «Un poco diferente este año, siempre nos encontramos en el Concejo, durante mucho tiempo nos encontramos por Zoom, entonces hoy dándome la posibilidad de tomar la decisión de poder hacer la primera sesión al aire libre, diferente, sin barbijos, sin tanto protocolos» puntualizó para cerrar agradeciendo el acompañamiento y la presencia de las vecinas y vecinos.

Posteriormente el intendente Augusto Pastore dirigió su mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad, en la que expresó los objetivos de gestión para este nuevo año, teniendo como norte el bienestar de todos los y las freyrenses .

Entre los principales aspectos de las acciones que pretenden emprender para este año Pastore delineo aspectos relacionados con la salud pública, lo social, seguridad vial, seguridad en general, medio ambiente destacando la transformación del tratamiento de los residuos, viviendas y loteos, mientras que en materia de obras destacó gas natural, desagües, cordón cuneta, pavimento, acceso sur para tránsito pesado, además la generación de trabajo desde la promoción de emprendimientos y el avance del parque industrial son algunos de los temas abordados para concretar en el transcurso del 2022.

Al dirigirse a la población señaló el intendente Augusto Pastore que no se puede hacer una proyección de lo que imaginan para este año, sino se realiza una balance respecto a la visión que ellos tienen sobre lo que consideraron tenía que ser el Freyre del futuro.

«Ese Freyre que nosotros imaginábamos sustentable desde el punto de vista financiero, económico, ese Freyre que nosotros imaginamos inclusivo no solo desde lo que es la ayuda social, sino el también el llevar obras a distintos sectores que estuvieron postergados por distintas circunstancias, ese Freyre que nos permite trabajar con un modelo de articulación interinstitucional todos los días, con distintas instituciones, empresas, colegios, establecimientos educativos, ONGs, con los chicos de este barrio, cuando vinieron y nos trajeron una carta pidiendo que en este sector se haga una plaza y nos dijeron como la querían hacer, que elementos, que mobiliarios querían tener, todos aquellos que nos propongan soluciones para que mejoremos todos los días nuestra calidad de vida y en aquel entonces, nos planteamos en el año 2015 que debíamos ser competitivos para poner a Freyre en el lugar que nosotros consideramos donde siempre debía estar y hacer que la gente lo vea a Freyre con más orgullo, como un pueblo con posibilidades» comenzó resaltando

Prosiguió indicando que «Para ser competitivos nos faltaban cosas, había obstáculos que nos impedían ser competitivos, sin dudas que falta muchas cosas por hacer, sin dudas que serán algunos de Uds los que la llevaran adelante, seguramente va a ser así, pero confío ciegamente que esta forma de gobernar donde ingresan diez se gastan nueve y ese uno de ahorro se invierten en obras, llegó para quedarse y va a permitir que ese Fiat 600 que me habían hecho creer que era Freyre, que no lo aceleremos mucho, porque si lo aceleramos lo fundimos, no era un Fiat 600, es como ese dicho que el elefante chiquito crece con una piedrita y cuando se hace grande cree que la piedrita lo tiene, nos había hecho creer que Freyre no tenía potencial, Freyre tiene este potencial para hacer esto y mucho más, por eso juntos lo vamos a lograr, juntos dialogando lo vamos a lograr, juntos vamos a conseguir que Freyre este cada día mejor y sin dudas alguna lo estamos consiguiendo» concluyó





