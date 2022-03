/ / Corrupción policial en Frontera: avanza la investigación que recae sobre 13 efectivos

Al menos 8 efectivos policiales que prestaban servicio en Frontera y Josefina fueron identificados y serían llevados a audiencia en el marco de la investigación de presunta asociación ilícita, que lleva adelante la Fiscal Gabriela Lema.

El pasado 8 de febrero, los ex jefes policiales de Frontera fueron acusados de conformar una asociación ilícita para recaudar dinero de forma ilegal aprovechando su función de autoridades policiales.

Se trata de María Silvina Asís (jefa de la Comisaría Sexta), Gastón Eletti (responsable de la Zona de Inspección Nº 5) y Juan Manuel Villafañe (numerario de la Brigada Motorizada), quienes fueron imputados por la presunta comisión de trece hechos ilícitos tales como asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, encubrimiento agravado, entre otros. Los tres mencionados fueron puestos en prisión preventiva sin plazo, por determinación de la Jueza Cristina Fortunato.

En aquel entonces, Castellanos había dialogado de forma exclusiva con la fiscal de la causa, la Dra. Gabriela Lema, quien conforme con lo resuelto por la Jueza señaló: «La Jueza ha entendido que todos los incisos se habían cumplimentado al menos en el grado requerido en esta etapa procesal. Por ejemplo, el primero que habla de la materialidad de los hechos y la participación de los imputados en los mismos tal cual lo ha atribuido la Fiscalía; y también la cuestión de los riesgos procesales que también obviamente entendió acreditados tal como nosotros lo expresamos al tratar la clase de delitos cometidos dentro de lo que es la organización policial donde, obviamente, el riesgo procesal se ve acrecentado porque, más allá de haber acreditado delitos que son muy graves, también hay hechos -que no son menos graves- como los casos de corrupción policial y de zona liberada en donde se permitían la realización de delitos comunes al no perseguir a los verdaderos autores de los hechos. Es decir que la conducta del personal policial que describimos deja a todo el mundo perplejo en relación a esto y es como si hubieran dejado abandonada a la comunidad de Frontera, Josefina y barrio Acapulco -tal como lo dijo la señora jueza- cuando indicó que son las personas que están destinadas a cuidar a la comunidad. Ellos hacían todo lo contrario ya que cometían delitos realmente aberrantes tales como privaciones ilegítimas de la libertad de un periodista y de un menor; hechos de violencia de género, entre otros. Es decir que las conductas no solo fueron de corrupción en cuanto a lo que hacían. Todo lo que menciono afecta directamente al servicio de justicia porque el fiscal debe actuar conforme a lo que le comunica el personal policial que está en la calle. Por ello deben actuar con responsabilidad y, obviamente, sin cometer delitos».

Eran 13 policías

Si bien hasta el momento se habló de los únicos 3 detenidos por la mencionada causa. Durante la audiencia que se había realizado el 8 de febrero, la Fiscal Lema mencionó a otros diez que continuaban siendo investigados para determinar su participación en la presunta asociación ilícita. En aquel momento Lema declaró que «esta es una investigación muy amplia y compleja que lleva un tiempo prolongado y que debemos seguir profundizando. Seguimos en esa línea y trataremos de imputar a todos aquellos policías que hayan cometido delitos. Por ello aún no los hemos traído a audiencia imputativa y cautelar hasta tanto no logremos reunir las evidencias que entendamos sean contundentes para hacerlo».

Todo llevaría a indicar que las pruebas fueron recabadas y por tal motivo 8 de los 10 policías restantes fueron identificados en la mañana de este miércoles y se espera que en los próximos días sean llevados a audiencia.

