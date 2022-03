/ / / En cuarenta días un carro de comidas sufrió cuatro robos

Cuatro robos en cuarenta días sufrieron en un carro de venta de comidas ubicado en pleno centro de Brinkmann, donde está inundado de video cámaras de seguridad, pero los mismos no son esclarecidos.

Anoche sufrió el cuatro robo con más saña que los anteriores al violentar el carro con una barreta doblando la puerta de ingreso y una ventana para llevarse latas de cerveza, gaseosa, hamburguesas y milanesas industrializados. Además defecaron en la entrada del carro en dos oportunidades

En el primer robo ocurrido hace cuarenta días se llevaron hamburguesas, en el segundo robaron bebidas, en el tercero se llevaron envases de espumita, 5 kg de milanesas, una gran cantidad de pan entre otras cosas y en este cuarto robo destrozaron el carro además de robar bebidas y comida. En uno de los robos además se llevaron una urna en la que la comunidad deposita dinero en la campaña "Todos por Paz", con el objetivo de reunir dos millones de pesos para la realización de un implante coclear a la niña nacida de forma prematura, nieta del titular del carro robado

“El comisario me dijo que en el tercer robo eran chicos de una promo, pero que no fueron detenidos porque en las imágenes de las cámaras no se ven las caras” manifestó Hernán Farias propietario de rotisería el Bufalo y del carro que sufrió los cuatro robos.

“La policía no descubrió nada, así que en este cuarto estoy buscando datos yo por mi cuenta, me dijo un comerciante que una de las cámaras de ve a un grupo de chicos de 12 a 13 años dando vueltas en el lugar, otra persona me dijo que los mismos chicos estaban por la zona. No los conozco pero estoy averiguando para identificarlos”

“Lo sorprendente es que en Brinkmann hay muchos carros y siempre roban el mío y otra cosa que llama la atención, es que ayer, hice un comentario que tuvo mucha repercusión en las redes porque la policía secuestró unas motos y yo dije que en 20 días me robaron tres veces y nadie sabe nada y por unas motos que valen dos pesos hicieron un cartel bárbaro y a la noche me robaron por cuarta vez, ensañándose, rompiendo todo y cuando voy a hacer la denuncia el comisario me maltrata porque hice ese comentario y porque le cuestione que no están haciendo nada, le dije en cuarenta días me robaron cuatro veces, le pedí que se ponga en mi lugar” expresó Farías quien dijo que no cree que le hayan robado en represalia por el comentario

“No se por qué cada vez se ensañan cada vez más, me siento impotente, pensando cualquier cosa, que podes pensar, en pleno centro con más de una docena de cámaras y no ven nadie, un vecino vio a los pibes y la policía no ve nada” concluyó

