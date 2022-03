/ / / Reclaman falta de atención ante un posible caso de mala praxis en el hospital José Sauret

Una adolescente de 17 años y su familia reclama falta de respuesta por parte de las autoridades de salud municipal a partir que le fue colocada una inyección sufrió una infección produciendo un absceso en glúteo. Se encuentran realizando consultas legales a los fines de determinar si están frente a un caso de mala praxis.

Tras realizarle un drenaje en una clínica local fue derivada a un centro asistencial de la capital provincial donde fue intervenida y se encuentran a la espera de los resultados de una biopsia para resolver una probable segunda intervención quirúrgica para la resolver el problema que no le permitió a la adolescente presentarse a rendir las materias adeudas como así tampoco iniciar el cursado del ciclo lectivo. Frente a esta situación las autoridades municipales no atienden a la familia que está buscando una respuesta por no contar con los recursos necesarios para afrontar los costos que demanda la atención.

«A fines de noviembre a mi hija le colocan dos inyecciones recetadas por tener un estado gripal» cuenta Marisa Farias, madre de Agustina la adolescente de 17 años que sufre las consecuencias de lo que ella considera que fue una mala praxis, ya que al colocarle la segunda inyección manifiesta que sintió mareos y palidez

Dijeron que por ahora no van a dar a conocer la identidad de la enfermera que le colocó la inyección, recién lo van a hacer después que se asesoren legalmente para resolver como van a actuar ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

«Cerca de navidad me dijo tengo hinchado, asi que fue al médico, la atendió en la guardia del hospital el Dr. Reynoso, le dijo que a simple vista no se observaba nada y le pidió una ecografía que se la hizo el Dr. García, él le dijo que tenía 13 cm de líquido. La atendió el Dr. Bravo quien al ver la ecografía le dijo que podría ser por la inyección y le dio antibióticos» explicó la madre

«Al seguir sin mejorías, ella ya no quiso ir mas al hospital, así que mi marido que trabaja en la municipalidad de Brinkmann la agregó a la mutual Apross, pero como ella no es hija de él, tiene que pagar 2900 pesos por mes»

«La empezó a atender en el sanatorio el Dr. Minetti, le hizo una ecografía y le hizo un drenaje para sacar el líquido, pero después tenia agua y sangre, no podía caminar, así que le hizo un corte que lleno todo de sangre, le bajo la presión al 6, le tuvieron que poner sangre, estuvo cinco días con pañales, así que la derivo a Córdoba», explica Marisa Farias

Comenta que en el sanatorio Frances les cobraron 6500 pesos para entrar por análisis e hisopado, pero no la atendían, así que «hable con el Dr. Minetti, él hablo con Graciela Fontanessi, ella en un rato hizo todo para que nos atendieran en el Hospital Ferreyra, donde fue todo excelente, le volvieron a hacer los mismos estudios que le habían hecho en Morteros y le atendieron el sangrado baboso que tenía, además le hicieron una biopsia para saber si tiene pus. Tenemos que volver el 28 de marzo y ahí nos van a decir cómo va a ser la operación»

No encontraron respuesta en las autoridades de salud

«Cuando empezó todo fui para hablar con el Dr Geddo, (Secretario de Salud Municipal), fui dos veces, él nunca me atendió, la secretaria me dijo que nos iba a llamar por teléfono, nunca lo hizo» comentó la madre de Agustina quien estimo que no la atiende por «está enojado con migo, cuando el salió a hablar en la radio yo lo escrache porque somos todos iguales, las chicas del Cristo Rey no son más que mi nene de 4 años, fuimos con mi nene a las 7,30 salimos a las 13,30 de vacunar, estábamos en una cola que daba la vuelta y él paso con cuatro nenas a vacunarlas, no es así, somos todos iguales, se lo dije a la Dra Barcelo, él está enojado con migo por todo lo que le dije»

«A la Dra Barceló (Sub secretaria de salud municipal) le dije todo lo que necesitaba, me dieron una mano para hacer la resonancia, pero no tenía ni que comer, me dieron dos fideos, una azúcar, una harina, una yerba y un tomate»

«Fui a pedir ayuda porque fueron muchos los gastos que tuvimos, pero me canse, te pasan de un lado para otro y nadie te da una respuesta, te mandan de Patricia Ferrero (Secretaria de Desarrollo Social), ella te dice que hables con el hospital, en el hospital te mandan otra vez de Ferrero, me canse, ellos me tendrían que haber llamado por teléfono como se comprometieron. Ahora fui al municipio para que me den el pase libre para viajar el 28».

Agustina cursa el nivel secundario en el Ipem 286, no puede asistir a clase, así que se encuentran gestionando la posibilidad de hacerlo desde la casa, «porque cuando va al baño le tienen que poner un spray, pero no necesita de una computadora»

«Para poder hacer que mi hija pueda tener atención, tuve que pedir plata prestada, acabo de cobrar mi sueldo casi 40 mil pesos, no quedo nada, tuve que pagar casi 15 mil pesos en la farmacia de pañales, toallitas, gazas y medicamentos, en Córdoba también necesitábamos dinero que me prestaron familiares, que tuve que devolver, ahora tengo que pasar el mes sin un peso y ellos no dan respuestas»

«Ellos te dicen vos tenes sueldo y tu hija tiene obra social, pero la obra social la tuve que empezar a pagar por esto, pero el dinero va y viene lo importante es la salud de mi hija que ahora está bien, tiene escaras y esperemos que la biopsia le dé bien. La falta de preocupación de ellos por la salud, lo veremos con un abogado»

