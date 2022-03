/ / / San Martín un político profundamenta federal

«Diagonal San Martín» con relatos de Mariano Saravia y música de Juan Martin Medina y Jorge Luis Carabajal fue presentado ante más de un centenar de personas en el patio del Museo «Aníbal Montes» de Miramar, organizado por esta entidad con el propósito de seguir aportando a la cultura.

Tenemos padre de la patria indio, San Martin un guaraní y nuestra madre de la patria, es una negra, María Remedios del Valle comenzó manifestando el escritor y periodista especializado en política internacional, periodismo histórico y Derechos Humanos, Mariano Saravia para desde ahí comenzar a deshilvanar la historia de un luchador por la patria latinoamericana desde una revolución política que fue combatida por las clases dominantes sobre todo centralistas porteña.

Por otra parte resalto el plan revolucionario de Moreno, del que tomo las ideas bases para su gestión como gobernante de Cuyo, como distribución de la tierra por el bien común, cobrar más a los que tienen más, educación y salud para lograr la felicidad del pueblo.

Todo matizado con intermedios musicales a cargo del multi instrumentero y compositor Juan Martín Medina y el músico y compositor Jorge Luis Carabajal transportándonos por intermedio de la magina de la letra y la música a los distintos lugares y momentos de esta «Diagonal San Martin»

«El objetivo es seguir comunicando de otra manera, en este caso parte de la historia que nos ocultaron u otra visión de la historia, muy distinta a la historia oficial, pero con el arte la música que siempre hace todo más digerible y llega mejor al público» explica Mariano Saravia

«La diagonal imaginaria intenta unir Corrientes, principalmente Yapeyú con Saldan, Córdoba donde San Martin estuvo tres meses en 1814 y terminar en Mendoza, esa es la diagonal San Martin, sin tocar Buenos Aires, porque también hay una impronta política con un proyecto de país que está enfrentado al unitarismo que nosotros queremos reflejar en esta diagonal»

Al trazar lo que ocurría en épocas de San Martín con la actualidad, Saravia señaló que «hubo muchos cambios, pero también existen muchas similitudes, San Martin, perfectamente podría estar hoy participando en política, seguramente estaría muy activo, quizás no con las armas, pero si dando la batalla cultural. San Martin tiene la posibilidad de aplicar lo que decía Belgrano y Moreno en Cuyo, era un gran productivista, un proteccionista, un defensor de los derechos de las mujeres, también en cierta forma creía en aquello que cantamos en el Himno, pero que a veces no pensamos y cantamos repitiendo como loros y repetimos ver el trono a la noble igualdad, básicamente eso, creo que San Martín como Belgrano tenían claro que la libertad sin la igualdad no servía»





¿Aquellos que defienden el libre mercado, que promocionan el achique del Estado, pero a su vez reivindican a San Martín como se entiende?

«Se entiende porque los escribieron la historia fueron primero los unitarios que fueron los que ganaron en esta grieta, en esta disputa que lleva 200 años. En 1811 Moreno asesinado en el fondo del mar, 1820 Belgrano muere ignorado, vilipendiado, Castelli también muere en la cárcel con cáncer de boca, a San Martin lo mandan al exilio, a Dorrego lo fusilan, es decir los que se imponen son los unitarios padre de los liberales y abuelos de los neoliberales de hoy, entonces después el que se encarga de escribir la historia oficial es Mitre que es la continuidad de Rivadavia y desde ellos todos los que podríamos nombrar durante el siglo XX y XXI hasta la actualidad, entonces se entiende que se han creado un San Martin a la carta y por eso ocultan tanto, por eso te hablan de San Martin militar y sino de pavadas como la magnimidad, la hombría de bien, cosas que no dicen nada, pero le tienen terror al verdadero San Martin, le tienen miedo al San Martin productivista al San Martin que cerraba las fronteras, al San Martin que expropiaba, que le quito a los ricos los caballos, las mulas, los esclavos, al San Martin que puso un impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas, el San Martin que hizo reforma agraria, entonces de eso no hablan».





