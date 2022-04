/ / / A 60 años de la última reforma, el PJ presenta proyecto para modificar la Constitución provincial

(Conclusion) La iniciativa de un legislador del PJ apunta a "declarar necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial de Santa Fe" y marca artículos específicos a modificar. Incluso propone contenido preciso para dichos puntos.

El diputado provincial del bloque Justicialista, Luis Rubeo, presentó un proyecto para impulsar la reforma de la Constitución Provincial. El texto actual cumple este jueves 60 años en vigencia, un tiempo que expone la necesidad de actualizar la carta magna santafesina.

La iniciativa del PJ apunta a «declarar necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial de Santa Fe» y marca artículos específicos a modificar. Incluso propone contenido preciso para dichos puntos.

En principio, propone establecer con claridad en el contenido del texto las reglas de autonomía que corresponde a Estados Municipales, que actualmente se denominan Municipios y Comunas. Asimismo insta a fijar que los mandatos de las autoridades de estos lugares duraran lo mismo en todas las localidades, así como sus facultades tributarias, normativas y políticas, asegurando la autarquía y la autocefalía. «Pueden establecerse diferentes facultades mediante categorías de ciudades vinculadas a la cantidad de habitantes domiciliados en ellas, siempre y cuando no se desnaturalice la autonomía constitucionalmente reconocida», aclara el proyecto.

Además, apunta a la regulación constitucional del Consejo de la Magistratura para la selección y enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del servicio de justicia, «así como para la administración del presupuesto y superintendencia judicial, asegurando la participación de jueces, empleados judiciales, Poder Ejecutivo, ambas cámaras legislativas, colegios de abogados, universidades públicas y privadas con sede en la provincia y representantes del pueblo electoralmente seleccionados».

Entre los puntos que Rubeo propone dejar establecidos en una nueva Constitución se destacan también el cese automático de los magistrados judiciales al cumplir la edad de 75 años (medida aplicable a todos aquellos que tomen posesión de su cargo con posterioridad a la posible sanción de la reforma) y la laicidad del Estado Provincial, con absoluto respeto a la igualdad y libertad de cultos.

Sobre la Legislatura, su propuesta plantea ampliar el período de sesiones ordinarias del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre y la renovación bianual por mitades de ambas cámaras.

TEMAS A DISCUTIR

Tras enumerar los puntos en los que propone el contenido que deben tener algunos artículos, el diputado del PJ expone los temas que deberían discutirse y reformarse de acuerdo al criterio mayoritario de la convención reformadora.

Este temario a discutir incluiría la reelección del gobernador y la vicegobernadora (traba habitual de los debates en torno a una posible reforma); la regulación constitucional del Defensor del Pueblo, del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa; nuevas declaraciones, principios, derechos y garantías, en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscritos por Argentina -siempre sin reducir los derechos personales existentes antes de la Reforma-.

Los mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta; la manera de agilizar el trámite de la sanción legislativa; y el Tribunal Electoral y el proceso electoral, también formarían parte de este paquete de discusiones.

Rubeo, al presentar su proyecto, deja por escrito también los temas inhabilitados a estar en una ronda de discusión de modificaciones.

Es así que está vedado cualquier debate que contemple alterar la composición bicameral de la Legislatura; incorporar la delegación legislativa; o incorporar los Decretos de Necesidad y Urgencia.

¿CÓMO SE HARÍA?

Si es apoyada la propuesta presentada por el legislador del PJ, la reforma de la Constitución provincial se llevaría a cabo a través de una convención conformada por 69 diputados convencionales que se elegirán de la siguiente manera:

-38 Convencionales Reformadores, dos por Departamento. Para asegurar la paridad, los dos candidatos de cada lista deberán ser de distinto género. Asimismo se postularán dos suplentes de distintos géneros para reemplazar al titular de su mismo género en caso de que corresponda. Las dos bancas de convencionales reformadores departamentales se asignarían a la lista que gane la elección de la categoría en el distrito.

-31 Convencionales Reformadores serían electos tomando todo el territorio provincial como distrito único. En este caso las listas también deberían asegurar la paridad de género intercalando candidatos y candidatas a lo largo de la nómina. Conjuntamente se propondrán 20 suplentes de cada lista -siempre con el criterio de la paridad- para reemplazar en el orden que corresponda. Las bancas obtenidas se distribuirían de modo proporcional conforme al sistema D’Hondt, sim umbrales mínimos de votos.

El diputado del bloque Justicialista impulsa que estas 69 personas sean electas en los comicios que van a realizarse en 2023 para renovar autoridades provinciales. Esto incluye las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales.

Para ser candidato a Convencional Reformador se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial -tendrían las mismas inmunidades y prerrogativas- y no será necesario ser afiliado al partido político que lo postula.

Cabe aclarar que, si bien el cargo de convencional no resulta incompatible con el desempeño de ningún otro cargo, sea nacional, provincial o municipal, ninguna persona podría postularse en las elecciones provinciales del año 2023 en más de una categoría.

Si se sigue la iniciativa de Rubeo, la Convención Provincial Reformadora iniciará sus sesiones el día primero de marzo de 2024 y podrá sesionar durante 120 días corridos. Igualmente, si ella misma lo considera necesario, podrá extender su plazo de sesiones como máximo por 60 días más.

«La convención no podrá apartarse de los puntos habilitados para reformar, no podrá tratar puntos no previstos, no podrá tratar los puntos prohibidos, y en cuanto a los puntos con un contenido determinado no podrá regularlos de manera distinta. La violación de cualquiera de estas prescripciones será sancionada con la nulidad de la Reforma realizada sobre el punto en cuestión», detalla el proyecto.

