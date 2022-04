/ / / Granizo: Un intento fallido

Hace unos días se estrenó en la pantalla de Netflix una nueva película, “Granizo”, protagonizada por Guillermo Francella que a pesar de haber sido vista muchas veces en tan poco tiempo, ha sido atacada, y con razón, por todos lados.

Un hombre, Miguel, es meteorólogo y tiene un show del clima en la televisión. A partir de que se equivoca en el pronóstico, diciendo que la noche va a estar calma cuando en realidad se desata una tormenta con granizo, se desarrolla una trama que hace aguas por todos lados.

En un intento de criticar a los medios y la dinámica de la televisión en la búsqueda indiscriminada de rating, Francella recae en los mismos trucos actorales y en un humor ya gastado y muy usado. No solo no se capta la crítica, sino que son convocados varios personajes de la televisión que han sido repudiados por diferentes situaciones. El más evidente es Antonio Laje, que aparece en la película como un modelo de conductor cuando en realidad sabemos que es una persona que no tendría que figurar más en ningún lado por la cantidad de denuncias por acoso y abuso que viene acumulando.

Hablar del clima no es hablar de cualquier cosa. No hay compromiso ni análisis en la temática sobre el calentamiento global y la película se queda en un lugar cómodo que no moviliza para nada al espectador.

Conociendo los grandes proyectos y la cantidad de actores y actrices que están sin laburo, resulta por lo menos chocante ver en la pantalla grande un material tan mal trabajado.

Mucha expectativa por su director y guionista, pero pocos resultados. Muy previsible el desarrollo y muy escasa la profundidad que requiere nuestro cine argentino.

#RevistaSudestada

