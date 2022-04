/ / Pascuas argentinas, la revolución de Jesús

Por Carlos Del Frade

«Aquel revolucionario perseguido y obligado a militar en la clandestinidad había retomado el discurso histórico del reino de los cielos»

Miles de familias palestinas seguían al líder que había echado a los mercaderes del templo. En su discurso político, el sermón de las montañas, Jesús incluía a las mayorías dominadas por el imperio romano en la segunda provincia del imperio. Se había convertido en un subversivo, en especial para la dirigencia palestina que había pactado con los romanos. Comenzaría su persecución. Sus últimos días serían en la clandestinidad. De casa en casa. Hasta que fue traicionado. Será torturado en la cruz, símbolo de Roma.

Aquel revolucionario perseguido y obligado a militar en la clandestinidad había retomado el discurso histórico del reino de los cielos. Aquello que otro dirigente de la resistencia, Isaías, había explicado en el siglo VIII antes del mismísimo Cristo. «No habrá más allí niños de días, ni viejo que sus días no cumpla: porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito…Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará; no plantarán y otro comerá: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos…No trabajarán en vano, ni parirán para maldición…».

Es decir, una sociedad con justicia social y equidad. No una promesa de vida después de la muerte. Para eso había que enfrentar a los que se creían dueños de casi todo en aquella colonia del imperio romano.

En el evangelio atribuido a San Juan, en el capítulo 2, entre los versículos 14 y 16, se puede leer, «y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Hizo un azote de cuerdas, y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas».

Y en el evangelio de San Marcos, en el capítulo 24, versículo 10, «difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas…más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos». Jesús fue perseguido por estas ideas políticas. La metáfora de la resurrección, en realidad, ratifica la vigencia de su mensaje de transformación social, política y cultural.





