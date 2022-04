/ / / Una joven denunció discriminación durante una entrevista laboral en una aerolínea

(El Ciudadano) Josefina Macchi (25), reciente recibida del curso de tripulante de cabina, relató desde su cuenta de Twitter que una de las reclutadoras le indicó que no quedó para el puesto al que se postulaba porque tenía que "perder peso"

Una joven relató a través de su cuenta de Twitter que sintió discriminación durante una entrevista laboral en una compañía aérea, cuando una de las reclutadoras le indicó que para el puesto al que se postulaba tenía que “perder peso”, en tanto la aerolínea, Emirates, se dijo “muy preocupada” e invocó una investigación en curso.

“Honestamente, tenés que perder peso”, fue la explicación que recibió Josefina Macchi, de 25 años, cuando le consultó a la reclutadora el motivo por el que no había pasado con éxito la entrevista para trabajar en la aerolínea Emirates Airlines.

“Agradezco que me lo hayan dicho a mí y no a una persona con trastornos alimenticios, alguien que le hacen ese comentario y no sabes cómo puede reaccionar”, contó este martes durante un reportaje en la señal C5N.

“Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada”, comenzó a relatar la joven a través de sus redes sociales.

“Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines”, continuó.

Luego, la joven detalló que la reclutadora solicitó a los postulantes ponerse en pareja y llevar adelante una conversación en inglés: “Nos hacen a uno por uno presentar al compañero, yo la presento (a su compañera) y la verdad que el inglés no fue un problema, sentí que hablé rebién”

Al finalizar esa instancia, la reclutadora les solicitó a los postulantes esperar afuera, y llamó, junto a otras personas, a Macchi: “Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue… ‘uy, no quedé'”, explicó desde su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, la joven dijo que no tenía “nada que perder” y esperó para consultar a la reclutadora el motivo por el que no había sido seleccionada, a lo que su respuesta fue: “Honestamente, tenés que perder peso”.

“Luego de eso vinieron los halagos de su parte”, continúo, “‘sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar seis meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa'”, dice que dijo la reclutadora.

Frente a esto, la joven dijo que cuando escuchó la devolución sintió “un puñal”.

“Claramente la reclutadora no tuvo noción de lo que estaba diciendo, fue una barbaridad. Y lo más fuerte es la impunidad que maneja la empresa”, aseveró.

Ante las repercusiones de su caso en las redes sociales, Macchi contó que le llegaron todo tipo de mensajes, desde “ya vas a conseguir una aerolínea”, hasta “ya sabés dónde te estás metiendo, tenés que salir a correr”, motivo por el que silenció las notificaciones de Twitter.

“Yo entiendo que cuando uno está en esos ámbitos es normal que te digan eso, y eso es lo triste. Se naturaliza que te digan que tenés que bajar de peso para ser azafata”, remarcó hoy durante la entrevista.

“Un montón de gente me escribió diciéndome que no se lo hubiera bancado”, agregó Macchi, y sostuvo que “por algo se visibilizó tanto” el caso, ya que, por lo general “estas personalidades suelen no hablarlo, y pasan cosas como depresión, malestar, angustia, y es horrible”.

Finalmente, Macchi instó a visibilizar este tipo de actos y a no quedarse callados.

“Callarse es peor. Hay que hablarlo y tratarlo, terapia más que nada, y las cosas pueden ser mejores de lo que son. Quedarse callado no”.

Comunicado de Emirates

En tanto, Emirates difundió un comunicado a través de las fuentes, en el que se mostraron “muy preocupados por el supuesto incidente y lo estamos investigando”.

“En la Argentina, trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina. En todo el mundo, tenemos expectativas claras de todos nuestros socios de contratación y esperamos que demuestren los más altos niveles de competencia y profesionalidad”.

“Los requisitos y cualidades que buscamos para la posición de tripulante de cabina de Emirates se describen en www.emirates.com/careers. Desde que comenzamos nuestra campaña de contratación de tripulantes de cabina en 2021, hemos incorporado con éxito a 2.726 personas de más de 105 países a nuestro equipo de tripulantes de cabina y esperamos continuar reclutando más talentos de Argentina para que se unan a nuestra aerolínea”, completó.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.