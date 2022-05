/ / Claudio Lozano: “Construir una Argentina libre de hambre es algo financiable”

El economista habló sobre el proyecto que se presentó esta semana en el Congreso para establecer un salario básico universal y su viabilidad en el contexto actual. “Es muy importante que el parlamento discuta esto de una vez por todas”, sostuvo.

Canal Abierto Radio | Esta semana se abordará en comisiones el proyecto presentado por el Frente de Todos para establecer un salario básico universal que garantice la protección social de todos los y las trabajadoras de bajos ingresos para “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la post pandemia”. Esta iniciativa, tiene su precedente en la propuesta presentada en 2021 al jefe de Estado Alberto Fernández por el presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, Claudio Lozano.

“Es muy importante que el parlamento discuta esto de una vez por todas. Este proyecto tiene varios puntos de encuentro con la propuesta que en su momento le acercamos al Presidente de la Nación y que creaba dos elementos: el ingreso básico universal– que en la nueva propuesta se denomina salario universal- que tiene que ver con garantizar un ingreso a quienes no tienen uno formal; y otro elemento que remplazaba al Potenciar Trabajo, cosa que hoy no se plantea modificar”, señaló Lozano a Canal Abierto Radio.

Al tiempo, especificó que este beneficio alcanzaría a “desocupados, sectores que transitan la informalidad y el desempleo; además también involucra -como nosotros lo hacíamos- a las categorías mas bajas del monotributo que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, a quienes realizan el trabajo domestico y a aquellos trabajadores públicos que tienen ingreso menor al mínimo, vital y móvil, que nosotros no lo hacíamos”.

“Es una decisión fundamental”, aseguró Lozano anticipando que “lo que quedaría en Argentina de aprobarse esto es una renta básica que involucraría a toda la población informal y de desempleo”. Asimismo, señaló la importancia de discutir este proyecto para “poner el piso de una garantía alimentaria en una Argentina que hoy tiene hambre”.

“Hoy no hay distribución del ingreso simplemente con políticas salariales, en un contexto donde prácticamente más de la mitad de la población se encuentra en situación de informalidad o desempleo”, describió.

Legisladores Federico Fagioli, Leonardo Grosso, Itaí Hagman y Natalia Zaracho presentando la iniciativa en un acto realizado en el Salón Delia Parodi.

En este punto, el economista habló sobre el contexto socioeconómico que atraviesa el país: “Argentina vive un proceso de recuperación de la actividad económica en un proceso de ampliación de la desigualdad en la distribución, porque tanto el empleo como los ingresos corrieron por detrás de la economía al no haber estrategias para llegar a los sectores que tienen que ver con el mercado interno de base popular”. Además, recordó las “restricciones” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que busca garantizar que el déficit fiscal anual de la Argentina 2022 sea del 2.5 % del producto: una meta que en teoría no podría ser modificada, aunque debería serlo”, manifestó.

“Si no se buscan mecanismos tributarios sobre los 114 mil millonarios que hay en el país y cuya fortuna equivale 5 años de PBI con lo cual podríamos obtener los dos puntos del producto que necesita el financiamiento del salario universal y se mantiene a rajatablas el compromiso fiscal con el Fondo, es posible que esto no tenga consenso”, anticipó Lozano. “Construir una Argentina libre de hambre es algo financiable: hay un espacio de riquezas y de rentas que no se pagan en relación a lo que debería, y se podría explotar; además de re-discutir la asignación de los gastos”, sostuvo.

“Si hay voluntad política es financiable pero hay dos cuestiones: el acuerdo con el FMI y las restricciones fiscales; y la tendencia a no generar nuevos impuestos planteada en el acuerdo como en las definiciones que suele tomar Juntos por el Cambio (JxC) en este sentido”, indicó el economista y dirigente político de UP-FdT asegurando el compromiso asumido para militar este proyecto con un respaldo en las calles. Sin embargo, concluyó haciendo hincapié en que “si no hay una estrategia anti-inflacionaria todo lo que se haga en materia de ingreso va a terminar siendo poco, porque se lo llevan los precios de manera inmediata”.

