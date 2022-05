/ / Lula supera a Bolsonaro y se mantiene primero en las encuestas

El expresidente se perfila como el candidato favorito de los brasileros de cara a las elecciones presidenciales que se disputarán el 2 de octubre en todo el país. En entrevista con la revista Time, el líder político consideró que la gente "lo extraña" porque "tiene buenos recuerdos" de su gestión en la década pasada

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con el 44% de intención de voto para las elecciones contra el 31% del mandatario Jair Bolsonaro, de acuerdo con la encuesta mensual del instituto demoscópico Ipespe que mostró una baja de un punto para el líder del Partido de los Trabajadores (PT) respecto al mes anterior.

El evento democrático se disputará el 2 de octubre y decidirá si el presidente Jair Bolsonaro irá por la reelección o si Lula vence a la derecha instaurada en el poder y puede regresar como mandatario. En ese marco, el sondeo, encargado por el banco de inversión XP, arrojó que Lula se impondría por 20 puntos a Bolsonaro, 54% a 34%, en caso de una segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de los votos válidos.

Además, según la misma fuente, Lula también vencería por 52% a 25% a Ciro Gomes en un balotaje, el candidato del Partido Democrático Laborista que se encuentra tercero en el ranking con un 8%.

En el cuarto lugar se ubica el exgobernador de San Pablo Joao Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con 3% mientras que el 2% manifestó que votaría a André Janones, un diputado del partido derechista Avante que se hizo famoso en 2018 con la huelga de camioneros.

Con 1% está la senadora Simone Tebet del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), el partido más grande de Brasil, que tuvo a tres presidentes no electos directamente para el cargo: José Sarney (1985-1990), Itamar Franco (1992-1994) y Michel Temer (2016-2018).

Más estadísticas

El 62% desaprueba la gestión oficialista de Jair Bolsonaro, contra el 65% que lo hacía en marzo. También, el 63% consideró que la economía de Brasil está en el camino equivocado. En cuento al poder adquisitivo de la población, el 95% por ciento consideró que la percepción de inflación aumentó en los últimos meses.

Se estima que, quien gane las elecciones presidenciales del 2 de octubre, deberá tratar en su gestión los siguientes temas en distintos porcentajes:

Educación (23%)

Inflación y costo de vida (23%)

Desempleo (17%)

Salud (14%)

Hambre y miseria (6%)

Lula y la tapa de la revista Time

El candidato a presidente fue portada de la mítica revista Time, en donde brindó una entrevista sobre su camino hacia el poder en Brasil y se pronunció sobre distintas aristas de la actualidad. Aseguró que "nunca se fue" de la política pese a estar preso, y consideró que la gente "lo extraña" porque "tiene buenos recuerdos".

"Si yo fuera presidente hoy, habría llamado a (Joe) Biden, habría llamado a Putin, Alemania, (Emmanuel) Macron, porque la guerra no es una salida. Creo que el problema es que si no lo intentamos, no lo resolveremos. Es necesario intentarlo", dijo Lula respecto a la guerra de Rusia con Ucrania.

