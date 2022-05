En una conferencia de prensa el director del INDEC, Marco Lavagna, calificó el operativo de exitoso. Aseguró que para aquellos casos que no fueron censados, se dispondrán distintos mecanismos en la próxima semana.

Marco Lavagna sobre el censo: “Vamos a tardar unas horas para ver si podemos dar un dato hoy”

En una conferencia de prensa el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, calificó el operativo de exitoso y dio detalles sobre el operativo que buscó alcanzar 17 millones de viviendas.

Allí se refirió a los casos que no recibieron visita de los censistas, ante lo que aseguró que “les vamos a estar diciendo cuales son los mecanismos que tenemos en la semana de supervisión donde atendemos justamente esos casos de viviendas que hayan quedado pendiente”.

Planteó que en los casos en que se haya realizado el censo digital, y no hayan recibido visita, “lo tomamos como un dato válido, las tenemos en consideración”. Y que en los casos en los que no se realizó digital y no se recibió al censista se implementarán distintos mecanismos en las próximas semanas.

En el operativo participaron 650 mil censistas, contemplando censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales. La novedad del censo fue la modalidad digital, por la mañana el INDEC publicó que 8.615.318 viviendas lo realizaron a través de esa vía, correspondiente a 23.813.773 personas.

Sobre los primeros resultados, el director del INDEC planteó que recién se están cargando los datos, y aseguró que revelarán los primeros datos entre el domingo a la noche o el lunes temprano. El plazo definitivo para la totalidad del procesamiento es de un año y medio, mientras para los primeros datos definitivos 8 meses, y finalmente entre 1 mes y 3 meses para datos preliminares.

