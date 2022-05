/ / Palestina, tan distinta de Ucrania

En occidente no todas las muertes tienen la misma consideración. Hay asesinatos por los cuales se debe llorar y mostrar gran indignación hacia los perpetradores, y hay otros que pasan casi desapercibidos.

Palestina no está en Europa, su población no es rubia ni tiene ojos celestes, y quien la invade no es la malvada Rusia sino la piadosa Israel. Los refugiados ucranianos preocupan a todos los sectores, en cambio los refugiados palestinos reciben un tratamiento muy diferente, como tampoco nada se dice del padecimiento que sufren quienes siguen viviendo en su país, por decisión de los invasores.

Los tanques y misiles rusos son armas diabólicas en poder de un agresor perverso que no trepida en causar dolor y muerte en su infame invasión contra un país inerme. En cambio los tanques y misiles norteamericanos, europeos o israelíes son los virtuosos portadores de la bandera de la democracia que asumen el titánico esfuerzo de sembrar la libertad en naciones bárbaras que no comprenden, ni valoran, la tarea pedagógica desplegada en su propio beneficio.

Hace pocos días asesinaron a una periodista en Cisjordania. Como era palestina y trabajaba para la televisión qatarí la noticia no tuvo gran divulgación en los medios occidentales. Si hubiera sido una periodista de la televisión europea o norteamericana asesinada en Ucrania muy diferente hubiera sido la cosa. Que las balas homicidas fueran israelíes y no rusas es otro elemento de peso a la hora del despliegue mediatico.

Suman decenas las y los periodistas asesinados por Israel en sus constantes incursiones militares por los territorios palestinos, pero a nadie se le ocurrió expulsar al país invasor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como sí se lo hizo con Rusia. Tampoco aplicarle sanciones económicas ni incautarle bienes en el exterior.

La doble vara es tan evidente, tan grosera, que solo los indiferentes por el escalpelo mediático occidental no logran verla.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.