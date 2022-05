/ / Parque Nacional sin el arco sur de la laguna Mar Chiquita

Por Daniel Cerutti

En el marco por el «Día Mundial de la Tierra» se conformó la «Mesa de Trabajo de la Región de Ansenuza» con la presencia del Vicegobernador Manuel Calvo, Juan Carlos Scotto Secretario de Ambiente Cba, legisladores del Dpto San Justo, ONG e Intendentes regionales, trabajando de esta manera conjuntamente en el desarrollo de la región de manera sostenible, camino a la Creación definitiva del «Parque Nacional Ansenuza».

Este acto se suma a innumerables encuentros, reuniones, festejos, inauguraciones. Todo con amplia difusión mediática que supera lo imaginable, a punto tal de que si alguna vez se logra el Parque Nacional, bien se podría ahorrar en su inauguración oficial.

La lectura de la realidad demuestra categóricamente que los mediáticos organizadores de estos encuentros y actos oficiales o no tienen intención o adolecen de capacidad para explicar y demostrar con hechos y actitudes concretas ¿Cuál ha sido y es su rol de dirigentes en todas las etapas de la creación del Parque Nacional? Sus acciones parecen corporativas, pues no se trata de acciones de iluminados ni de crear un club para pocos ni de un negocio. Se trata de la defensa de la tierra, del humedal con sus seres vivos y son las generaciones actuales y las que vienen las destinatarias de los esfuerzos conducentes.

¿Por qué todo el arco Sur de la laguna Mar Chiquita está excluido?

En el caso puntual de Miramar, sus mediáticas autoridades que desde casi 16 años ininterrumpidos gobiernan, no demuestran particular interés en explicar ¿Cuál es el proyecto ecosustentable para que el pueblo y zona rural se desarrollen en armonía con los recursos naturales de la laguna Mar Chiquita? La exclusión de Miramar y su zona rural deja una vez más a toda esa área en el limbo jurídico, pero en pleno corazón del núcleo urbano original de nuestro pueblo aparecen como super protegidas tres actividades incompatibles con un Parque Nacional: 1-Fábrica de Fulminantes, 2-Fábrica de alimentos balanceados, 3-Pista de aterrizaje privada con avión privado para fumigaciones ¿Glifosato? Estos «servicios» son para los que aman y defienden la naturaleza y sueñan con un pueblo progresista. Proteger esto tal vez sea más importante que actuar en coherencia con el área natural Mar Chiquita y Miramar como puerta de entrada al futuro Parque. Pensar que el propietario de estos emprendimientos pueda estar al frente de la defensa de intereses colectivos ecológicos es como dejar que los productores de soja defiendan el bosque nativo.

Miramar es tal vez en toda la Provincia de Córdoba quien más fondos públicos recibió con obras entregadas llave en mano. Estas se aseguraba le permitirían volver a su edad de oro y revertir la estacionalidad. Nunca se construyó el Puerto sobre el mar para lo cual se expropiaron terrenos de particulares bajo agua, y el pomposo SPA anunciado no es diferencialmente convocante pues no se diferencia en nada de los miles desparramados por el mundo. Tampoco se hizo la prometida prolongación de la costanera al Viena. Nunca se legisló sobre la titularidad de los terrenos bajo agua que son aún de dominio privado y esto es válido tanto para el sector urbano como rural del arco sur de la laguna.

No obstante 50.000.000 $, la oferta actual de acceso al mar es través de una sola playa, cuando Miramar tenía playas públicas con escalinatas de acceso en toda la costanera. Nada se hizo para explotar el agua y barro de la laguna y no hay un solo parámetro de acción pública oficial que pueda ser comparada con las acciones progresistas del Miramar de 1973 /1976. Esta administración municipal no acredita una sola acción pública que responda a la ejecución de proyectos propios y los del Gobierno Provincial no aparecen cómo sólidos, firmes, coherentes e integrales para que Miramar tenga proyecto identitario de Desarrollo Ecosostenible.

Ahora se promociona mediáticamente un acuerdo con Murcia (La manga del Mar Menor, el mayor desastre ambiental de Europa), como el modelo a copiar por nuestro pueblo.

Sería injusto de mi parte decir que la oposición tiene proyecto alternativo ecosustentable o que ha generado acciones como para albergar esperanzas. Todo indica que los que tienen el poder «Seguirán trabajando» sin obstáculos y deberemos comenzar a resignarnos que de Miramar ya no quedará nada, ni siquiera su historia.

Daniel Cerutti ex intendente 1987/1993

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.