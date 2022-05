/ / Una mujer de 34 años y un niño de 4 fueron las victimas del homicida que se quitó la vida

La mujer victima del homicidio tenia 34 años y su hijo 4 años, quedando dos hijas de 10 y 16 años respectivamente, esta última fue quien encontró los cuerpos sin vida junto a dos amigas al regresar del colegio.

Sergio Domingo Galarza (43) habría asesinado a su pareja Susana Chiapero (34) y al hijo de ambos de 4 años, y luego se habría quitado la vida. De acuerdo a la investigación no se registran denuncias anteriores de Violencia Familiar entre las partes. Actúa en el lugar Policía Judicial, Provincial y personal de la Fiscalía, informó el Fiscal, Juan Avila Echenique quien investiga un doble homicidio calificado seguido de suicidio ocurrido en Morteros.

La pareja que además del niño de 4 años, tenían una hija de 10 años y una hija de una pareja anterior de la mujer de 16 años, hacía un poco mas de 8 años que residía en la ciudad y la zona, procedentes de San Cristóbal trabajando por épocas en tambos y en otras desarrollaban actividades comerciales en la ciudad, a donde habían regresado hacia unos tres meses, después de estar durante seis meses trabajando en el campo.

Testimonios

Según el testimonio brindado por una amiga de la mujer, la hija de la mujer de un matrimonio anterior al regresar de la escuela junto a dos amigas se encontraron con el hombre sin vida en una planta, mientras que la mujer estaba tirada en la cama.

Siempre según lo expresado por la amiga hacia unos tres meses que estaban separados, viviendo en la misma casa, pero nunca habría manifestado que el hombre la hubiese golpeado o que tendría temor, “solo decía que estaba cansado de echarlo y no se iba, se bañaba, comía todo en el lavadero, pero nunca dijo tener miedo, nunca imagine algo así”

Así mismo comento que la mujer ayer domingo a eso de las 13 se fue al lago con sus hijas y su hijo, comunicándose con ella por lo que fue acompañarla, donde le manifestó que no quería verle la cara, compartieron unos mates, luego fueron a la casa de la amiga donde cenaron y a eso de las 23,30 la victima regreso a su domicilio, comentando que era habitual que fuera a acompañar a los hijos a la escuela y regresara con él se iba a trabajar.

Una vecina de la casa ubicada sobre calla Alberdi intersección con Suipacha, donde tenían un local de venta de productos de limpieza, contó que nunca escucho discusiones hasta esta mañana que “ella le gritaba te odio, no te quiero ver más, no me toques, sintió un golpe, el nene gritaba papi, mami desesperado, se sintió un tremendo golpe en la pared nuevamente y se siente que cierra las puertas y las persianas. Después lo veo arriba la planta de palta, pensando que estaría cortando las paltas, no vi soga”

La vecina que manifestó sentirse muy mal por no haber llamado al 101, pero nunca pensó en un desenlace de esta naturaleza, porque nunca había visto o escuchado una situación violenta, además de ser buenos vecinos.

Los cuerpos de las dos víctimas y el del homicida fueron trasladados por Policía Judicial a la morgue de la ciudad de San Francisco para la realización de autopsia

